Strategy-Aktie Nasdaq100 Verlierer der Woche: Bitcoin-Absturz und MSCI-Rauswurf – minus 13,4 Prozent

Für Bitcoin-Anleger an der Börse war es eine Woche zum Vergessen. Die Strategy-Aktie ist der Nasdaq100 Verlierer der Woche: Mit einem Minus von 13,43 Prozent steht das Unternehmen von Michael Saylor ganz unten in der Liste der Wochenverlierer – während der Nasdaq 100 im selben Zeitraum um 3,53 Prozent zulegte. Zum Wochenschluss notierte die Aktie bei rund 112 Dollar. Gleich zwei Schläge trafen den größten börsennotierten Bitcoin-Halter: der bestätigte Rauswurf aus den MSCI-Indizes und ein Bitcoin-Kurs, der unter die Marke von 68.000 Dollar rutschte. Unsere Wochenanalyse zeigt, warum die Strategy-Aktie so stark verlor.