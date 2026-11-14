Für Bitcoin-Anleger an der Börse war es eine Woche zum Vergessen. Die Strategy-Aktie ist der Nasdaq100 Verlierer der Woche: Mit einem Minus von 13,43 Prozent steht das Unternehmen von Michael Saylor ganz unten in der Liste der Wochenverlierer – während der Nasdaq 100 im selben Zeitraum um 3,53 Prozent zulegte. Zum Wochenschluss notierte die Aktie bei rund 112 Dollar. Gleich zwei Schläge trafen den größten börsennotierten Bitcoin-Halter: der bestätigte Rauswurf aus den MSCI-Indizes und ein Bitcoin-Kurs, der unter die Marke von 68.000 Dollar rutschte. Unsere Wochenanalyse zeigt, warum die Strategy-Aktie so stark verlor.
Strategy-Aktie Nasdaq100 Verlierer der Woche: Bitcoin-Absturz und MSCI-Rauswurf – minus 13,4 Prozent
Die Strategy-Aktie ist der größte Nasdaq100 Verlierer der Woche: Mit einem Minus von 13,43 Prozent landet der Bitcoin-Konzern von Michael Saylor ganz unten in der Rangliste – in einer Woche, in der der Nasdaq 100 um 3,53 Prozent stieg. Der angekündigte Rauswurf aus den MSCI-Indizes, ein Bitcoin-Kurs unter 68.000 Dollar und neue Aktienverkäufe setzten der Aktie zu. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe und was jetzt auf dem Spiel steht.
Wochenanalyse
Der doppelte Schlag: Indexrauswurf und Bitcoin-Schwäche
Strategy ist längst kein gewöhnlicher Softwarekonzern mehr. Die Aktie gilt als gehebelte Wette auf den Bitcoin – und genau dieser Hebel wirkte in dieser Woche in die falsche Richtung.
Der MSCI-Rauswurf. Der Indexanbieter MSCI kündigte an, Strategy nach Börsenschluss am 30. November aus seinen globalen Aktienindizes zu nehmen, darunter dem viel beachteten MSCI USA. Grundlage sind neue Regeln, nach denen Unternehmen ohne nennenswertes operatives Geschäft nicht mehr aufgenommen werden. Strategy betreibt zwar weiterhin ein Softwaregeschäft, doch der Börsenwert hängt fast ausschließlich an den Bitcoin-Beständen. Analysten schätzen, dass passive Fonds, die die MSCI-Indizes abbilden, rund 13 Millionen Strategy-Aktien verkaufen müssen. Das entspricht etwa 3,1 Prozent aller ausgegebenen Aktien. Am Tag der Nachricht verlor die Strategy-Aktie 6,49 Prozent.
Der Bitcoin-Rutsch. Gleichzeitig geriet die wichtigste Grundlage des Geschäftsmodells unter Druck. Der Bitcoin rutschte am Donnerstag unter die Marke von 72.000 Dollar und im weiteren Wochenverlauf sogar unter 68.000 Dollar. Aus den Bitcoin-ETFs flossen laut dem Datenanbieter SoSoValue schon zu Wochenbeginn den vierten Tag in Folge Gelder ab. Weil Strategy den Kauf von Bitcoin auch mit Schulden und Vorzugsaktien finanziert, verliert die Aktie in solchen Phasen regelmäßig stärker als die Kryptowährung selbst.
Die Verwässerung. Dazu kamen neue Aktienverkäufe über rund 283,8 Millionen Dollar. Strategy finanziert seine Bitcoin-Käufe seit Jahren über die laufende Ausgabe neuer Aktien. Das funktioniert gut, solange die Aktie mit einem Aufschlag auf den Wert der Bitcoin-Bestände gehandelt wird. Schrumpft dieser Aufschlag, wird jede neue Aktie für die Altaktionäre teurer – und genau diese Sorge belastet den Wochenverlierer.
Indexregeln treffen das Geschäftsmodell
Der MSCI-Rauswurf erzwingt Verkäufe passiver Fonds und signalisiert, dass Indexanbieter Bitcoin-Treasury-Firmen eher als Fonds denn als operative Unternehmen einstufen.
Der Bitcoin-Hebel wirkt nach unten
Mit dem Bitcoin unter 68.000 Dollar schrumpft der Wert der Bestände – und mit ihm die Fantasie der Aktie.
Verwässerung als Dauerthema
Neue Aktienverkäufe sind Teil des Modells, werden aber teurer, wenn die Bewertung sinkt.
Rotation an der Nasdaq
Anleger kauften in dieser Woche Chipwerte wie AMD und Broadcom und trennten sich von Spezialwetten wie Strategy.
Einordnung
Vom Rekord weit entfernt: die Strategy-Aktie im Jahresverlauf
Die Strategy-Aktie schwankt so stark wie kaum ein anderer Wert im Nasdaq 100. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 81,81 bis 226 Dollar. Auf Sicht von sechs Monaten hat die Aktie rund ein Drittel verloren, auf Jahressicht knapp die Hälfte. Für Anleger bedeutet das: Wer die Strategy-Aktie kauft, kauft nicht nur Bitcoin, sondern zusätzlich Finanzierungsrisiken, Indexregeln und die Stimmung gegenüber dem gesamten Geschäftsmodell der Bitcoin-Treasury-Firmen.
Häufige Fragen zur Strategy-Aktie
Warum ist die Strategy-Aktie der Nasdaq100 Verlierer der Woche?
MSCI kündigte an, Strategy Ende November aus seinen Indizes zu streichen, der Bitcoin fiel unter 68.000 Dollar, und neue Aktienverkäufe verwässern die Aktionäre. Die Aktie verlor in der Woche vom 9. bis 13. November 13,43 Prozent.
Wann fliegt Strategy aus den MSCI-Indizes?
Nach Börsenschluss am 30. November 2026.
Wie viele Aktien müssen Indexfonds verkaufen?
Analysten schätzen rund 13 Millionen Aktien, etwa 3,1 Prozent aller ausgegebenen Strategy-Aktien.
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