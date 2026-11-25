Die Strategy Aktie bewegt sich im Kern mit dem Bitcoin-Kurs, nur stärker. Am Mittwoch hielt sich die Kryptowährung stabil, während Technologiewerte am Vormittag einbrachen. Das reichte, um Käufer anzulocken.

Dazu kommt eine ungewöhnliche Bewertung. Die Bitcoin-Bestände des Unternehmens waren am Mittwoch rund 52,4 Milliarden Dollar wert. Der Börsenwert der Stammaktien lag bei etwa 35 Milliarden Dollar. Die Differenz erklärt sich durch Schulden und Vorzugsaktien, deren Inhaber vor den Stammaktionären bedient werden. In der Woche bis zum 22. November kaufte Strategy weitere 457 Bitcoin für 29,6 Millionen Dollar.