Während KI-Aktien verkauft wurden, legte ein Bitcoin-Wert zu. Die Strategy Aktie (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Handelssymbol: MIGA, US-Handelssymbol: MSTR) schloss am Mittwoch 3,11 Prozent höher bei 79,96 Dollar und zählt zu den Nasdaq100 Gewinnern. Das früher als MicroStrategy bekannte Unternehmen hält mehr als 850.000 Bitcoin.
Strategy Aktie: Nasdaq100 Gewinner mit plus 3,1 Prozent – 850.000 Bitcoin und ein Abschlag
Die Strategy Aktie zählt zum Handelsschluss zu den Nasdaq100 Gewinnern: Der größte börsennotierte Bitcoin-Halter steigt um 3,11 Prozent auf 79,96 Dollar. An der Börse ist das Unternehmen weniger wert als seine Bitcoin-Bestände. Die Analyse zeigt, warum das so ist.
Die Gründe für den Kursgewinn
Bitcoin stabil, Aktie mit Hebel
Die Strategy Aktie bewegt sich im Kern mit dem Bitcoin-Kurs, nur stärker. Am Mittwoch hielt sich die Kryptowährung stabil, während Technologiewerte am Vormittag einbrachen. Das reichte, um Käufer anzulocken.
Dazu kommt eine ungewöhnliche Bewertung. Die Bitcoin-Bestände des Unternehmens waren am Mittwoch rund 52,4 Milliarden Dollar wert. Der Börsenwert der Stammaktien lag bei etwa 35 Milliarden Dollar. Die Differenz erklärt sich durch Schulden und Vorzugsaktien, deren Inhaber vor den Stammaktionären bedient werden. In der Woche bis zum 22. November kaufte Strategy weitere 457 Bitcoin für 29,6 Millionen Dollar.
Stabiler Bitcoin-Kurs
Die Kryptowährung entzog sich dem Ausverkauf bei KI-Aktien.
Abschlag auf den Bestand
Der Börsenwert liegt unter dem Wert der gehaltenen Bitcoin.
Weitere Käufe
Strategy stockt seinen Bestand weiter auf, wenn auch in kleinen Schritten.
Einordnung
Der Einstandspreis liegt über dem Marktpreis
Der Tagesgewinn darf nicht über die Lage hinwegtäuschen. Strategy hat seine Bitcoin im Schnitt für rund 75.400 Dollar je Stück gekauft. Aus dem gemeldeten Bestandswert ergibt sich derzeit ein Bitcoin-Kurs von etwas mehr als 60.000 Dollar. Das Unternehmen sitzt also auf Buchverlusten.
Für den Nasdaq100 Gewinner bedeutet das: Fällt Bitcoin weiter, trifft es die Aktie überproportional, weil Zinsen und Vorzugsdividenden unabhängig vom Kurs fällig werden. Steigt Bitcoin, wirkt der Hebel in die andere Richtung. Die Strategy Aktie ist damit kein defensiver Wert, auch wenn sie am Mittwoch gegen den Trend zulegte.
Häufige Fragen zur Strategy Aktie
Warum ist die Strategy Aktie Nasdaq100 Gewinner?
Bitcoin hielt sich am 25. November 2026 stabil, während KI-Aktien fielen, und die Aktie wird unter dem Wert ihrer Bitcoin-Bestände gehandelt. Sie schloss 3,11 Prozent höher bei 79,96 Dollar.
Wie viele Bitcoin hält Strategy?
Mehr als 850.000 Stück. Ende Oktober waren es 848.517, seither kamen weitere Käufe hinzu.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Strategy Aktie?
Die ISIN lautet US5949724083, die WKN 722713. An der Nasdaq wird die Aktie unter MSTR gehandelt.
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