Die Strategy Aktie ist das Barometer der Bitcoin-Stimmung, und dieses Barometer steht auf Sturm. In der Woche bis zum 20. November verlor die Strategy Aktie laut Bitcoin.com rund 30 Prozent, Coinbase und Robinhood gaben je etwa 20 Prozent nach. Laut ms-aktuell schloss die Aktie am Freitag bei 77,80 Dollar und damit auf einem neuen 52-Wochen-Tief. Der Auslöser: Bitcoin rutschte erstmals seit Juli wieder unter 60.000 Dollar.
Strategy Aktie: Minus 30 Prozent in einer Woche, Bitcoin unter 60.000 Dollar – wackelt jetzt Saylors Bitcoin-Maschine?
Bitcoin fällt auf den tiefsten Stand seit September 2024, die Strategy Aktie bricht um rund 30 Prozent ein und markiert ein 52-Wochen-Tief. Dazu fliegt der größte Bitcoin-Halter Ende November aus den MSCI-Indizes. Was das für Anleger bedeutet.
Der Absturz
Bitcoin auf dem tiefsten Stand seit 2024
Am Samstag, 21. November, fiel Bitcoin zeitweise auf 55.150 Dollar, den tiefsten Stand seit September 2024, und erholte sich danach wieder über 58.000 Dollar. Auf Wochensicht steht ein Minus von rund zwölf Prozent, es ist laut Aktien.news der siebte Wochenverlust in Folge. Der KI-Ausverkauf an der Wall Street griff auf Kryptowährungen über, Zwangsliquidationen verstärkten den Druck. Zudem meldete der größte Bitcoin-ETF IBIT laut CEO Economy einen Rekordabfluss.
Die Rechnung
Bitcoin-Schatz unter Wasser
Strategy hält 850.849 Bitcoin zu einem Durchschnittspreis von 75.452 Dollar. Beim Tief vom Samstag lag der Bestand rund 23 Prozent unter dem Einstand, laut ms-aktuell errechnete sich zeitweise ein Buchverlust von 16,7 Milliarden Dollar. Trotzdem kaufte das Unternehmen in der Woche vor dem 18. November weitere 485 Bitcoin. Gründer Michael Saylor bleibt seiner Strategie treu, die Strategy Aktie reagiert aber immer stärker auf den Bitcoin-Kurs.
Bitcoin: Einstand von Strategy vs. Marktpreis
US-Dollar
Durchschnittlicher Kaufpreis und Tiefstkurs vom 21. November 2026
Quelle: Aktien.news, Nume.ch
Daten als Tabelle
|Ø Kaufpreis Strategy
|75452
|Bitcoin-Tief 21.11.
|55150
Der Index-Schock
MSCI wirft Strategy aus den Indizes
Zusätzlicher Druck kommt vom Indexanbieter MSCI: Strategy wird nach Handelsschluss am 30. November aus dem MSCI USA Index gestrichen und fällt damit auch aus dem MSCI World. Passive Fonds müssen ihre Aktien verkaufen. JPMorgan hatte die Abflüsse schon vor einem Jahr auf rund 2,8 Milliarden Dollar geschätzt, bis zu 8,8 Milliarden, falls andere Indexanbieter folgen. Saylor und Konzernchef Phong Le hatten die neue Regel als diskriminierend kritisiert. Kritisch ist das Verhältnis von Börsenwert zu Bitcoin-Bestand, der mNAV. Er war laut Bitbo bereits auf rund 1,08 geschrumpft. Fällt er unter 1, verwässern neue Aktien die Bitcoin-Menge je Aktie, statt sie zu erhöhen.
Solange die Strategy Aktie mit Aufschlag handelte, war jede neue Aktie ein Bitcoin-Kauf. Ohne Aufschlag wird aus der Maschine ein Risiko.
Häufige Fragen zur Strategy Aktie
Warum fällt die Strategy Aktie so stark?
Bitcoin ist unter 60.000 Dollar gefallen, und Strategy wird Ende November aus den MSCI-Indizes genommen.
Wie viele Bitcoin hält Strategy?
850.849 Bitcoin zu durchschnittlich 75.452 Dollar.
Wann wird Strategy aus dem MSCI World gestrichen?
Nach Handelsschluss am 30. November 2026.
Was bedeutet der mNAV?
Er vergleicht den Börsenwert mit dem Wert der Bitcoin-Bestände. Unter 1 verwässert jede neue Aktie die Bitcoin-Menge je Aktie.
Wertpapierdaten: Die Strategy Aktie (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Handelssymbol: MSTR, Nasdaq, Xetra: MIGA), die Coinbase Aktie (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Handelssymbol: COIN) und die Robinhood Aktie (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, Handelssymbol: HOOD).
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