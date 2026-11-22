Warum fällt die Strategy Aktie so stark?

Bitcoin ist unter 60.000 Dollar gefallen, und Strategy wird Ende November aus den MSCI-Indizes genommen.

Wie viele Bitcoin hält Strategy?

850.849 Bitcoin zu durchschnittlich 75.452 Dollar.

Wann wird Strategy aus dem MSCI World gestrichen?

Nach Handelsschluss am 30. November 2026.

Was bedeutet der mNAV?

Er vergleicht den Börsenwert mit dem Wert der Bitcoin-Bestände. Unter 1 verwässert jede neue Aktie die Bitcoin-Menge je Aktie.