Die verlässlichste Quelle ist die Pflichtmitteilung (Form 8-K) vom 16. November mit Stichtag 15. November. Danach hielt Strategy 850.849 Bitcoin, gekauft für insgesamt 64,20 Milliarden US-Dollar. In der Woche vom 9. bis 15. November kamen nur noch 485 Bitcoin für 33,4 Millionen Dollar dazu, im Schnitt zu 68.887 US-Dollar je Bitcoin.

Rechnet man den Bestand mit dem Bitcoin Kurs von 62.046 US-Dollar (Momentaufnahme auf der Yahoo-Finance-Seite vom 19. November) durch, kommt man auf einen Marktwert von rund 52,8 Milliarden Dollar. Das wäre ein rechnerischer Bewertungsverlust von rund 11,4 Milliarden Dollar gegenüber den Anschaffungskosten (Rechnung der Redaktion). Zum Vergleich: Der Bitcoin Kurs lag am 10. November noch bei rund 73.720 Dollar, knapp unter dem Strategy-Einstandspreis (KuCoin-Blog, 11. November).