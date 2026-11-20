Die Strategy Aktie (Nasdaq: MSTR, ISIN US5949724083) ist unter Druck wie lange nicht: Zum Schluss am Donnerstag, dem 19. November, notierte der Titel bei rund 90 US-Dollar, minus 6,4 Prozent an einem einzigen Tag und minus 26,2 Prozent in sieben Tagen (Simply Wall St via Yahoo Finance). Der Grund liegt auf der Hand: Der Bitcoin Kurs ist am Freitagmorgen unter 62.000 US-Dollar gefallen, während der Konzern für seine 850.849 Bitcoin im Schnitt 75.452 US-Dollar je Coin bezahlt hat.
Strategy Aktie: Kurs bei rund 90 Dollar, 850.849 Bitcoin unter dem Einstandspreis, 12 Prozent Dividende auf STRC – wie lange trägt die Bitcoin-Maschine?
Die Strategy Aktie hat in einer Woche rund 26 Prozent verloren, weil der Bitcoin Kurs unter 62.000 Dollar liegt und damit weit unter dem Durchschnittspreis von 75.452 Dollar, den das Unternehmen für seine 850.849 Bitcoin bezahlt hat. Dazu kommen hohe Vorzugsdividenden und die MSCI-Entscheidung zum 30. November.
Das Geschäftsmodell ist bekannt: Strategy ist die größte börsennotierte Bitcoin-Holding der Welt und finanziert den Kauf neuer Bitcoin über Aktien- und Vorzugsaktienemissionen. Solange der Bitcoin Kurs steigt oder die Strategy Aktie einen Aufschlag auf den Wert der Bitcoin-Bestände erzielt, funktioniert diese Maschine. Fällt der Bitcoin Kurs, kehrt sich die Logik um.
Die Rechnung
Wie viel Bitcoin hält Strategy – und was ist er jetzt wert?
Die verlässlichste Quelle ist die Pflichtmitteilung (Form 8-K) vom 16. November mit Stichtag 15. November. Danach hielt Strategy 850.849 Bitcoin, gekauft für insgesamt 64,20 Milliarden US-Dollar. In der Woche vom 9. bis 15. November kamen nur noch 485 Bitcoin für 33,4 Millionen Dollar dazu, im Schnitt zu 68.887 US-Dollar je Bitcoin.
Rechnet man den Bestand mit dem Bitcoin Kurs von 62.046 US-Dollar (Momentaufnahme auf der Yahoo-Finance-Seite vom 19. November) durch, kommt man auf einen Marktwert von rund 52,8 Milliarden Dollar. Das wäre ein rechnerischer Bewertungsverlust von rund 11,4 Milliarden Dollar gegenüber den Anschaffungskosten (Rechnung der Redaktion). Zum Vergleich: Der Bitcoin Kurs lag am 10. November noch bei rund 73.720 Dollar, knapp unter dem Strategy-Einstandspreis (KuCoin-Blog, 11. November).
|Kennzahl
|Wert
|Bitcoin im Bestand (15.11.)
|850.849
|Gesamte Anschaffungskosten
|64,20 Mrd. US-Dollar
|Durchschnittspreis je Bitcoin
|75.452 US-Dollar
|Käufe 9. bis 15.11.
|485 Bitcoin für 33,4 Mio. US-Dollar
|Marktwert beim Bitcoin Kurs von 62.047 US-Dollar
|rund 52,8 Mrd. US-Dollar
|Rechnerischer Bewertungsverlust
|rund 11,4 Mrd. US-Dollar
Der Marktwert ist eine Rechnung der Redaktion mit dem Bitcoin Kurs von 62.046,61 US-Dollar (Yahoo Finance, 19.11.2026). Der Aktienkurs ist der Schlusskurs vom 19.11. in New Yorker Zeit.
Quelle: SEC Form 8-K vom 16.11.2026; Simply Wall St via Yahoo Finance
Wie finanziert Strategy die Bitcoin-Käufe – und die Dividenden?
Hier liegt der eigentliche Nerv. In der Woche bis 15. November verkaufte Strategy 2.087.040 Stammaktien und nahm netto 244,7 Millionen Dollar ein. Doch nur 33,4 Millionen davon flossen in Bitcoin. Der Löwenanteil von 206,3 Millionen Dollar ging in Rückkäufe der Vorzugsaktie STRC, 5,0 Millionen blieben als Barreserve (Form 8-K). Strategy nutzt neue Aktien also derzeit vor allem, um eigene Vorzugsaktien zurückzukaufen, nicht um den Bitcoin-Bestand wachsen zu lassen.
Der Hintergrund sind die laufenden Zahlungen. Auf die Vorzugsaktie STRC zahlt Strategy für Dezember 12,00 Prozent pro Jahr, täglich festgesetzt, die erste Zahlung folgt am 2. Dezember. Zum Jahresende stehen Quartalsdividenden auf STRF (2,50 US-Dollar), STRK (2,00 US-Dollar) und STRD (2,50 US-Dollar) an, Stichtag ist der 15. Dezember. Zur Absicherung hat das Unternehmen eine USD-Reserve von 4,75 Milliarden Dollar, aus der in der Berichtswoche 18,9 Millionen Dollar für Dividenden entnommen wurden, dazu 151,2 Millionen Dollar Barmittel.
Was bedeutet die MSCI-Entscheidung für die Strategy Aktie?
Zusätzlichen Druck erzeugt die Indexfrage. MSCI hatte am 15. Oktober neue Ausschlusskriterien für bestimmte Unternehmen ohne wesentliche operative Aktiva bestätigt, die nach Börsenschluss am 30. November in Kraft treten (KuCoin-Blog, 11. November). Strategy gilt als einer der prominentesten Kandidaten. Yahoo Finance spricht am 19. November von einer bevorstehenden Herausnahme aus wichtigen MSCI-Indizes, nennt aber keine Details.
Die Redaktion kann auf Basis der geprüften Quellen nicht sagen, ob die Entscheidung bereits gefallen ist. Fest steht: Indexfonds, die MSCI-Indizes abbilden, müssten bei einem Ausschluss ihre Strategy-Aktien verkaufen. Auch Metaplanet stand laut CryptoTicker im Raum.
Was sollten Anleger bei der Strategy Aktie jetzt beobachten?
Wichtig sind drei Dinge: erstens der Bitcoin Kurs und die täglichen ETF-Flows, die die Stimmung am Kryptomarkt bestimmen. Zweitens die nächste 8-K-Meldung, die in der Regel montags erscheint und Käufe, Verkäufe und Reserven zeigt. Drittens die Termine: Am 30. November wird die MSCI-Regel wirksam, am 2. Dezember folgt die erste STRC-Dividende, am 15. Dezember der Stichtag für die Quartalsdividenden, und am 9. Dezember berät die US-Notenbank laut CryptoTicker über die Zinsen. Auch andere Krypto-Aktien wie Coinbase (Nasdaq: COIN) und MARA Holdings (Nasdaq: MARA) spiegeln dieselbe Bitcoin-Schwäche.
FAQ: Antworten zur Strategy Aktie
Wie viele Bitcoin besitzt Strategy?
Laut Form 8-K vom 16. November hielt Strategy zum 15. November 850.849 Bitcoin. Sie kosteten insgesamt 64,20 Milliarden US-Dollar, im Schnitt 75.452 US-Dollar je Bitcoin.
Warum fällt die Strategy Aktie?
Die Strategy Aktie folgt dem Bitcoin Kurs mit Hebel. Hinzu kommen hohe Vorzugsdividenden, Verwässerung durch neue Aktien und die Unsicherheit um die MSCI-Entscheidung zum 30. November.
Gibt es eine Strategy Aktie Prognose von aktiencheck.de?
Nein. aktiencheck.de nennt keine Kursziele und keine Kursprognosen. Der Begriff „Strategy Aktie Prognose“ steht hier nur, weil Leser danach suchen. Entwicklungen lassen sich nicht vorhersagen.
Wie hängen Strategy Aktie und Bitcoin zusammen?
Der Wert der Strategy Aktie hängt zu großen Teilen am Bitcoin-Bestand. Steigt der Bitcoin Kurs, steigt der Wert dieses Bestands, fällt er, sinkt er. Hinzu kommen Schulden und Vorzugsaktien, die davor bedient werden müssen.
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