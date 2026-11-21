Die Strategy Aktie (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Handelssymbol Frankfurt: MIGA, US-Handelssymbol: MSTR, Nasdaq) ist am Freitag, 20. November 2026, auf ein 52-Wochen-Tief gefallen. Der Auslöser: Bitcoin rutschte erstmals seit Juli unter 60.000 Dollar und notierte laut Yahoo Finance zeitweise bei rund 57.800 Dollar. Im November summiert sich das Minus der Kryptowährung auf etwa 24 Prozent.
Strategy Aktie: Bitcoin fällt unter 60.000 Dollar – Saylors Konzern ist an der Börse jetzt weniger wert als seine Coins
Die Strategy Aktie stürzt auf ein 52-Wochen-Tief. Der Bitcoin-Bestand liegt rund 14 Milliarden Dollar im Minus, die Bewertungskennzahl mNAV rutscht unter 1. Was das für das Geschäftsmodell bedeutet.
Die Kennzahl
Warum ein mNAV unter 1 für die Strategy Aktie so heikel ist
Der mNAV setzt den Unternehmenswert ins Verhältnis zum Wert der Bitcoin-Reserve. Laut Cryptoticker fiel er am Freitag auf 0,97. Die Börse bewertet den Konzern damit niedriger als seine eigenen Coins.
Das trifft den Kern des Modells. Strategy finanziert Bitcoin-Käufe über die Ausgabe eigener Aktien. Solange die Strategy Aktie mit Aufschlag auf den Bitcoin-Bestand notiert, erhöht jede neue Aktie den Bitcoin-Anteil je Altaktie. Unter 1 kehrt sich die Rechnung um: Jede Emission bringt weniger ein, als sie an Substanz kostet.
Die jüngsten Zahlen zeigen bereits, wie das Tempo nachlässt. Am 16. November kaufte Strategy 485 Bitcoin zu je 68.887 Dollar, zusammen rund 33 Millionen Dollar. In derselben Woche flossen laut Yahoo Finance 228,1 Millionen Dollar in den Rückkauf der eigenen Vorzugsaktie STRC – fast siebenmal so viel.
Einordnung
Strategy Aktie: Hebel auf Bitcoin, in beide Richtungen
Einordnung der Redaktion: Die Strategy Aktie bleibt eine gehebelte Wette auf Bitcoin. Ob der Konzern die 60.000-Dollar-Marke zurückerobert sieht, entscheidet in den kommenden Wochen mehr über den Kurs als jede Unternehmensmeldung.
FAQ
Die wichtigsten Fragen zur Strategy Aktie
Warum fällt die Strategy Aktie?
Weil Bitcoin unter 60.000 Dollar gefallen ist. Der Konzern hält fast 850.000 Bitcoin, sein Kurs hängt direkt an der Kryptowährung.
Was bedeutet mNAV?
Das Verhältnis von Unternehmenswert zum Wert der Bitcoin-Reserve. Ein Wert unter 1 heißt: Die Börse bewertet das Unternehmen niedriger als seine Bitcoin.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Strategy Aktie?
ISIN US5949724083, WKN 722713, deutsches Kürzel MIGA, US-Handelssymbol MSTR an der Nasdaq.
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