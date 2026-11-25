Die Strategy Aktie (Nasdaq: MSTR, ISIN US5949724083), früher MicroStrategy, ist wie kaum ein anderer Börsenwert an den Bitcoin Kurs gekoppelt. Nach der jüngsten Meldung des Unternehmens (Form 8-K, laut The Block vom 16.11.2026) hielt Strategy zum 15. November 850.849 Bitcoin, gekauft zu Gesamtkosten von rund 64,2 Milliarden Dollar, im Schnitt 75.452 Dollar je Coin. Am Mittwoch notierte Bitcoin um 58.900 Dollar (Stand 25.11.2026, 17:22 Uhr MEZ, Binance, laut Cryptonews). Das liegt rund 22 Prozent unter dem durchschnittlichen Einstandspreis.

Rechnerisch ergibt das einen Buchverlust von etwa 14 Milliarden Dollar auf den Bestand zum 15. November (Redaktionsrechnung: 850.849 Bitcoin mal Differenz von rund 16.500 Dollar). Cryptonews.com.au nennt am 24.11. in einer Schlagzeile Buchverluste nahe 12 Milliarden Dollar und einen weiteren Zukauf von 457 Bitcoin; Details dazu lagen der Redaktion nicht vor.