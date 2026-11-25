Strategy finanziert seine Käufe, indem es eigene Aktien und Vorzugspapiere ausgibt. Das funktioniert, solange der Markt bereit ist, diese Papiere zu kaufen. Ein Buchverlust bedeutet nicht, dass Bitcoin verkauft wurde. Er zeigt aber, wie eng das Unternehmen an den Kurs gebunden ist.

Das Tempo der Käufe hat deutlich nachgelassen. In der Woche vom 2. bis 8. November erwarb Strategy 1.036 Bitcoin für 81,9 Millionen Dollar, in der Woche danach noch 485 Bitcoin für rund 33,4 Millionen Dollar. Der Preis der jüngsten Käufe lag mit durchschnittlich 68.887 Dollar unter dem Gesamtschnitt. Einen Verkauf hat das Unternehmen in den ausgewerteten Meldungen nicht gemeldet.