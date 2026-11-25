Kein börsennotiertes Unternehmen ist so eng an eine einzige Kryptowährung gebunden wie Strategy, das frühere MicroStrategy. Zum 15. November hielt der Konzern 850.849 Bitcoin, gekauft für rund 64,2 Milliarden Dollar. Das entspricht einem Durchschnittspreis von 75.452 Dollar je Coin. Am Mittwoch notierte Bitcoin um 58.900 Dollar. Für die Strategy Aktie bedeutet das: Der gesamte Bestand liegt rund 22 Prozent unter Wasser, rechnerisch ein Buchverlust von etwa 14 Milliarden Dollar.
Strategy Aktie: 850.849 Bitcoin, rund 14 Milliarden Dollar Buchverlust – wie lange hält das Modell von Michael Saylor?
Strategy hat seine Bitcoin im Schnitt zu 75.452 Dollar gekauft. Am Mittwoch notierte die Kryptowährung um 58.900 Dollar, rund 22 Prozent darunter. Was das für die Strategy Aktie bedeutet und worauf es jetzt ankommt.
Das Modell
Aktien verkaufen, Bitcoin kaufen
Strategy finanziert seine Käufe, indem es eigene Aktien und Vorzugspapiere ausgibt. Das funktioniert, solange der Markt bereit ist, diese Papiere zu kaufen. Ein Buchverlust bedeutet nicht, dass Bitcoin verkauft wurde. Er zeigt aber, wie eng das Unternehmen an den Kurs gebunden ist.
Das Tempo der Käufe hat deutlich nachgelassen. In der Woche vom 2. bis 8. November erwarb Strategy 1.036 Bitcoin für 81,9 Millionen Dollar, in der Woche danach noch 485 Bitcoin für rund 33,4 Millionen Dollar. Der Preis der jüngsten Käufe lag mit durchschnittlich 68.887 Dollar unter dem Gesamtschnitt. Einen Verkauf hat das Unternehmen in den ausgewerteten Meldungen nicht gemeldet.
Die Risiken
Index-Ausschluss, Finanzierung, extreme Angst
Drei Dinge belasten zusätzlich. Erstens der Index: Nach einem Bericht von The Block hat MSCI bestätigt, Strategy aus dem MSCI-USA-Index zu nehmen, weil neue Regeln für Firmen ohne operatives Geschäft gelten. Zum Monatsende könnten Fonds deshalb Positionen anpassen. Zweitens die Finanzierung: Sie hängt am Aktienkurs. Die Dollar-Reserve von rund 4,75 Milliarden Dollar erlaubt es dem Unternehmen allerdings, Dividenden auf Vorzugspapiere zu zahlen, ohne Bitcoin zu verkaufen.
Drittens die Stimmung. Der Angstindex für den Kryptomarkt steht bei 13 von 100 Punkten. Im dritten Quartal hatte Strategy wegen Bewertungsgewinnen auf Bitcoin noch einen hohen Gewinn ausgewiesen. Bei fallenden Kursen kehrt sich dieser Effekt um. Kryptowerte und Krypto-Aktien schwanken sehr stark; ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.
Die Strategy Aktie ist eine Wette mit eingebautem Verstärker. Sie funktioniert, solange zwei Dinge gleichzeitig gelten: Bitcoin steigt, und Anleger kaufen neue Aktien. Derzeit gilt keines von beiden.
Häufige Fragen zur Strategy Aktie
Wie viele Bitcoin hält Strategy?
Zum 15. November 2026 waren es 850.849 Bitcoin zu Gesamtkosten von rund 64,2 Milliarden Dollar.
Zu welchem Preis hat Strategy gekauft?
Im Schnitt zu 75.452 Dollar je Bitcoin. Am 25. November lag der Kurs bei rund 58.900 Dollar.
Verkauft Strategy Bitcoin?
In den ausgewerteten Meldungen bis 15. November wurde kein Verkauf belegt; das Unternehmen kaufte weiter zu.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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