Die Strategy Aktie (Ticker MSTR, ISIN US5949724083) bleibt am Dienstagmorgen ein Hebel auf den Bitcoin Kurs, der bei rund 60.500 Dollar steht (03:30 Uhr MEZ). Am Montag sprang die Aktie an der Nasdaq um 16:34 Uhr MEZ um rund 14 Prozent auf 88,55 Dollar, nachdem sie in der Vorwoche rund 30 Prozent verloren hatte. Wie sie nach dem Handelsschluss am Montag notierte, lag bei Redaktionsschluss nicht vor.

Die eigentliche Frage ist nicht der Tageskurs, sondern die Finanzierung: Strategy hält rund 851.305 Bitcoin, die im Schnitt 75.446 Dollar je Coin gekostet haben. Bei einem Bitcoin Kurs von rund 60.500 Dollar liegt der Bestand damit rund 20 Prozent im Minus. Die Zinsen und Dividenden auf die ausstehenden Vorzugspapiere laufen weiter.