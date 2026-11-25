Die Strategy Aktie (Ticker: MSTR, Nasdaq; ISIN: US5949724083) steht unter Druck, und die jüngste Pflichtmeldung zeigt, womit das Unternehmen von Michael Saylor gegenhält: Strategy kauft eigene Vorzugsaktien zurück. Am Mittwoch lag die Strategy Aktie im frühen US-Handel (9:54 Uhr New York, 15:54 Uhr MEZ) bei rund 71 Dollar, nachdem sie am Dienstag bei 77,55 Dollar mit minus 8,12 Prozent geschlossen hatte (Bitcoin Magazine). Der Bitcoin Kurs lag am Nachmittag bei etwa 58.100 Dollar.
Strategy Aktie: 211,8 Millionen Dollar für eigene Vorzugsaktien, Rückkaufprogramm auf 4 Milliarden Dollar erhöht – wie lange trägt die Dollar-Reserve von 3,73 Milliarden?
Während der Bitcoin-Bestand von Strategy unter den Einstand gefallen ist, kauft das Unternehmen eigene Vorzugsaktien zurück und stockt das Programm auf 4 Milliarden Dollar auf. Die Meldung an die US-Börsenaufsicht vom 23. November zeigt, wie Strategy Aktie, Bitcoin und Dollar-Reserve zusammenhängen.
Was steht in der Strategy-Meldung vom 23. November?
Im Formular 8-K für die Woche vom 16. bis 22. November meldet Strategy zwei Dinge. Erstens kaufte das Unternehmen 457 Bitcoin für 29,6 Millionen Dollar zu durchschnittlich 64.898 Dollar je Coin. Der Gesamtbestand liegt damit bei 851.305 Bitcoin, der gesamte Einstand bei 64,23 Milliarden Dollar oder 75.446 Dollar je Bitcoin. Zweitens verkaufte Strategy über sein Programm zur Ausgabe von Aktien 1.925.676 Stammaktien und nahm netto 176,7 Millionen Dollar ein. Nur 29,6 Millionen flossen in Bitcoin; der Rest finanzierte den Rückkauf von Vorzugsaktien der Serie STRC.
Für die Vorzugsaktien STRC zahlte Strategy in der Woche 211,8 Millionen Dollar für 2.183.747 Stück, davon 147,0 Millionen aus dem Verkauf von Stammaktien und 64,8 Millionen aus der Dollar-Kasse. Das Rückkaufprogramm für diese sogenannten Digital-Credit-Papiere hob der Vorstand am 23. November von 3,0 auf 4,0 Milliarden Dollar an; zum 22. November waren noch 1,12 Milliarden Dollar offen. Für Stammaktien bleibt ein Programm über 1,0 Milliarde Dollar.
|Position
|Stand
|Bitcoin-Bestand
|851.305 Bitcoin
|Einstand gesamt
|64,23 Mrd. USD
|USD-Reserve
|3,73 Mrd. USD
|USD-Kasse
|1,09 Mrd. USD
|STRC-Rückkauf in der Woche
|211,8 Mio. USD
|Freies Volumen Stammaktien-Rückkauf
|1,0 Mrd. USD
Beträge in US-Dollar; USD-Reserve und USD-Kasse nach der vom Vorstand am 23.11.2026 erlaubten Umbuchung von bis zu 1,0 Mrd. USD.
Quelle: Strategy, Form 8-K vom 23.11.2026 (SEC)
Warum kauft Strategy eigene Vorzugsaktien zurück?
Die 8-K erklärt das nicht im Detail. Fest steht: Strategy finanziert die Rückkäufe überwiegend mit dem Verkauf eigener Stammaktien und mit Kasse. Vorzugsaktien wie STRF, STRC, STRK und STRD zahlen laufende Dividenden. Nach Berechnungen von 24/7 Wall St. lagen sie im dritten Quartal bei rund 420 Millionen Dollar, hochgerechnet auf etwa 1,68 Milliarden Dollar im Jahr. Dazu kommen laut demselben Bericht rund 1,05 Milliarden Dollar Schulden, die binnen eines Jahres fällig werden.
Die Dollar-Reserve soll genau diese Zahlungen decken. In der Woche entnahm Strategy 17,6 Millionen Dollar daraus für Dividenden. Nach der Umbuchung stehen 3,73 Milliarden in der Reserve und 1,09 Milliarden in der Kasse. Im Oktober hatte das Unternehmen die Reserve noch für etwa 3,4 Jahre Dividenden als ausreichend bezeichnet; 24/7 Wall St. rechnet beim Tempo des dritten Quartals mit rund 2,2 Jahren. Das ist eine Schätzung der Autoren, keine Aussage von Strategy.
Wie weit liegt der Bitcoin-Bestand unter dem Einstand?
Bei einem Bitcoin Kurs von rund 58.100 Dollar sind 851.305 Bitcoin rechnerisch etwa 49,5 Milliarden Dollar wert, rund 14,8 Milliarden unter dem Einstand von 64,23 Milliarden (eigene Rechnung mit dem Kurs vom Mittwochnachmittag). Am Montag, bei 61.771 Dollar, beziffert 24/7 Wall St. das Minus auf etwa 11,6 Milliarden Dollar; der Bitcoin Kurs müsste laut diesem Bericht um gut 22 Prozent steigen, damit der Bestand seinen Einstand erreicht. Einen konkreten Bitcoin-Preis, bei dem Strategy zum Verkauf gezwungen wäre, nennt der Bericht nicht; entscheidend sei der Stand der Dollar-Reserve. Im Jahr 2026 hat Strategy nach dem Bericht bereits Bitcoin im Wert von rund 432 Millionen Dollar verkauft, um Dividenden und Rückkäufe zu bezahlen.
Welche Termine zählen für die Strategy Aktie?
Strategy meldet Käufe und Verkäufe regelmäßig montags per 8-K; die nächste Meldung wird daher am 30. November erwartet. Am Donnerstag bleibt die US-Börse wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag handelt sie verkürzt. Der Arbeitsmarktbericht folgt am 4. Dezember. Zusätzlich beobachten Anleger die Bitcoin-ETF-Flows: Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten im November Abflüsse von rund 4,94 Milliarden Dollar.
FAQ zur Strategy Aktie
Wie viele Bitcoin besitzt Strategy?
851.305 Bitcoin zum 22. November 2026, gekauft für insgesamt 64,23 Milliarden Dollar.
Was ist die Dollar-Reserve von Strategy?
Eine Barreserve, die laut Strategy Dividenden auf Vorzugsaktien und Zinsen stützt. Sie betrug zum 22. November 3,73 Milliarden Dollar.
Muss Strategy Bitcoin verkaufen?
Laut 24/7 Wall St. gibt es keinen festen Bitcoin-Preis, der einen Verkauf erzwingt; entscheidend ist der Stand der Reserve.
Wie hängen Strategy Aktie und Bitcoin Kurs zusammen?
Eng: Die Strategy Aktie fiel am Dienstag um 8,12 Prozent auf 77,55 Dollar und am Mittwoch im frühen Handel auf rund 71 Dollar, parallel zum Bitcoin Kurs.
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