Im Formular 8-K für die Woche vom 16. bis 22. November meldet Strategy zwei Dinge. Erstens kaufte das Unternehmen 457 Bitcoin für 29,6 Millionen Dollar zu durchschnittlich 64.898 Dollar je Coin. Der Gesamtbestand liegt damit bei 851.305 Bitcoin, der gesamte Einstand bei 64,23 Milliarden Dollar oder 75.446 Dollar je Bitcoin. Zweitens verkaufte Strategy über sein Programm zur Ausgabe von Aktien 1.925.676 Stammaktien und nahm netto 176,7 Millionen Dollar ein. Nur 29,6 Millionen flossen in Bitcoin; der Rest finanzierte den Rückkauf von Vorzugsaktien der Serie STRC.

Für die Vorzugsaktien STRC zahlte Strategy in der Woche 211,8 Millionen Dollar für 2.183.747 Stück, davon 147,0 Millionen aus dem Verkauf von Stammaktien und 64,8 Millionen aus der Dollar-Kasse. Das Rückkaufprogramm für diese sogenannten Digital-Credit-Papiere hob der Vorstand am 23. November von 3,0 auf 4,0 Milliarden Dollar an; zum 22. November waren noch 1,12 Milliarden Dollar offen. Für Stammaktien bleibt ein Programm über 1,0 Milliarde Dollar.