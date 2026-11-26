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Strategische Nachfrage nach Gold bleibt bestehen

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 15:29 2 Min. Global X ETFs

Der Goldpreis steigt schneller als die Förderkosten und treibt die Margen der Goldminenbetreiber auf Rekordniveau.

Bild: Roberta Caselli, Commodities Investment Strategist bei Global X

Notenbanken haben zwischen 2022 und 2024 im Durchschnitt jährlich doppelt so viel Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) gekauft wie zwischen 2012 und 2022 – und die Nachfrage bleibt weiterhin stark erhöht, so Roberta Caselli, Commodities Investment Strategist bei Global X. Gleichzeitig hätten die Margen der Goldminenbetreiber im ersten Quartal 2026 Rekordwerte erreicht. Roberta Caselli erläutere in ihrer aktuellen Analyse, warum Goldminenunternehmen in diesem Umfeld von steigenden Goldpreisen profitieren könnten und welche Rolle verantwortungsvolle Förderpraktiken für ihre langfristige Widerstandsfähigkeit spielten. Trotz der umfangreichen Goldkäufe der vergangenen Jahre würden viele Zentralbanken eine weitere Zunahme der Goldreserven erwarten. In einer Umfrage vom Juni 2026 seien 89% der befragten Notenbanken von steigenden globalen Goldreserven ausgegangen, während ein Rekordanteil von 45% mit einer Aufstockung der eigenen Bestände rechne. Für Caselli stehe fest: "Die anhaltende Nachfrage der Zentralbanken könnte den langfristigen Ausblick für Gold weiter stärken und schafft damit möglichweise ein günstiges Umfeld für Goldminenunternehmen." Anders als physisches Gold könnten Goldminenunternehmen Gewinne und Cashflows erwirtschaften. "Da ein erheblicher Teil ihrer Kosten langsamer steigt als der Goldpreis, kann ein anhaltend hoher Goldpreis zu überproportionaler Steigerung der Margen und Profitabilität führen", so Caselli. "Diese operative Hebelwirkung bedeutet, dass Goldminenunternehmen in günstigen Goldmarktphasen besser abschneiden können als das zugrunde liegende Edelmetall. Allerdings können sich bei fallenden Preisen auch die Verluste verstärken", erkläre Caselli weiter. Im ersten Quartal 2026 seien die durchschnittlichen All-in Sustaining Costs (AISC) gegenüber dem Vorjahr um 16% auf 1.785 US-Dollar je Unze gestiegen, während der Goldpreis um 70% zugelegt habe. Die durchschnittliche Marge zwischen Goldpreis und AISC habe mit 3.076 US-Dollar je Unze einen Rekordwert erreicht – ein Anstieg von 134% gegenüber dem Vorjahr. Viele Produzenten hätten zugleich an einer disziplinierten Ausgaben- und Kostenkontrolle festgehalten. Neben der Goldpreisentwicklung sei auch die Qualität des Geschäftsmodells entscheidend. Goldminenunternehmen seien Betriebsstörungen, Kosteninflation, Preisschwankungen sowie politischen und regionalen Risiken ausgesetzt. In einer Branche, in der die gesellschaftliche und regulatorische Akzeptanz der Geschäftstätigkeit eine wesentliche Voraussetzung für den Betrieb sei, könnten Unternehmensführung und Umweltmanagement die Widerstandsfähigkeit unmittelbar beeinflussen. "Ein verantwortungsvoller Ansatz beim Goldabbau kann helfen, Unternehmen mit besserer Unternehmensführung, verantwortungsbewusstem Umweltmanagement, hohen Sicherheitsstandards und guten Beziehungen zu lokalen Gemeinschaften zu identifizieren", so Caselli. "Diese Eigenschaften können dazu beitragen, die Betriebsgenehmigung aufrechtzuerhalten und den Wert langlebiger Bergbauanlagen zu schützen." Dabei sei verantwortungsvoller Bergbau kein festes Etikett, sondern ein kontinuierlicher Prozess, bei dem es darum gehe, Auswirkungen zu identifizieren, zu vermeiden oder zu begrenzen, zu überwachen und darüber zu berichten. Caselli resümiere: "Entsprechende Praktiken können damit ein relevanter Bestandteil der Risikobewertung und der Beurteilung der langfristigen Widerstandsfähigkeit von Goldminenunternehmen sein".

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