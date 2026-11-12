Gregor Koppensteiner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die STRABAG-Aktie (ISIN: AT000000STR1, WKN: A0M23V, Ticker: STR) unter die Lupe.
STRABAG Aktie: Starkes Quartal, höhere Messlatte
STRABAG beschleunigt das Wachstum und hebt dank starker Infrastrukturprojekte erneut das Margenziel an.
STRABAG habe das Leistungswachstum im Q3 auf 17% beschleunigt. Starke Infrastrukturbeiträge und eine Belebung im Asphalteinbau würden zur erneuten Anhebung des Margenziels auf 6,0 bis 6,5% führen. Der Konsens habe bereits innerhalb der neuen Bandbreite gelegen.
Die Bauleistung von STRABAG sei im Q3 2026 auf Jahressicht um 17% auf rund EUR 6,51 Mrd. gestiegen. Der Quartalswert errechne sich aus der Neunmonatsleistung von EUR 16,49 Mrd. abzüglich der H1-Leistung von EUR 9,98 Mrd. Damit habe sich das Wachstum gegenüber dem ersten Halbjahr mit 12% beschleunigt. Wichtigster Wachstumstreiber sei Deutschland geblieben, insbesondere mit Energie- und Bahninfrastruktur sowie High-Tech-Industriebau. Im Vereinigten Königreich hätten die Abarbeitung von Großprojekten und die Übernahme von Van Elle zum Wachstum beigetragen. Weitere deutliche Zuwächse hätten die Kernmärkte Österreich, Tschechien und Kroatien verzeichnet.
Der Auftragsbestand habe Ende September bei EUR 34,97 Mrd. und damit 12% über dem Vorjahreswert gelegen. Im Vergleich zum Halbjahresrekord von EUR 35,99 Mrd. entspreche dies einem Rückgang von EUR 1,02 Mrd. Zu den Auftragseingängen im dritten Quartal hätten ein E-Lkw-Schnellladenetz in Deutschland, ein Autobahntunnel in Kroatien und die Zentrale Notaufnahme der Klinik Favoriten gezählt. Das tschechische Autobahn-PPP-Projekt D35 mit einem Gesamtwert von rund EUR 2,9 Mrd., der über die Konzessionslaufzeit gelte und bei dem ein STRABAG-Konsortium nach dem Quartalsstichtag als bevorzugter Bieter bestätigt worden sei, sei noch nicht enthalten.
Die Ergebniszahlen für das Q3 seien im Trading Statement nicht veröffentlicht worden. Die über den Erwartungen liegenden Leistungsbeiträge aus Infrastruktur-Großprojekten sowie die Belebung der Nachfrage im Asphalteinbau im Segment Nord + West würden sich jedoch positiv auf die Ertragslage auswirken.
Ausblick: Der Vorstand hebe deshalb die Prognose für die EBIT-Marge im Jahr 2026 erneut um 0,5 Prozentpunkte von 5,5 bis 6,0% auf nunmehr 6,0 bis 6,5% an. Der Konsens habe bereits zuvor 6,1% als realistisch angesehen. Die erwartete Jahresleistung von rund EUR 23 Mrd. sowie die Nettoinvestitionen von maximal EUR 1,5 Mrd. würden unverändert bleiben. Die erneute Margenanhebung (wenn auch erwartet) unterstreiche die positive operative Entwicklung. Der weiterhin hohe Auftragsbestand biete gute Visibilität.
Vorbörslich zeige sich die STRABAG-Aktie gut 2% im Plus.
Die letzte Empfehlung für die STRABAG-Aktie lautete KAUF, so Gregor Koppensteiner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 12.11.2026)
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