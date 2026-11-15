Wenn in Deutschland weniger gebaut wird, spürt es Sto zuerst. Der Hersteller von Fassadensystemen, Putzen und Dämmstoffen aus Stühlingen lebt von Neubau und Sanierung, und beide kommen nicht in Schwung. Die Sto-Aktie notierte Anfang Oktober bei rund 96 Euro, knapp ein Fünftel unter dem Vorjahr und weit unter dem 52-Wochen-Hoch von 130 Euro. Dabei hat Sto im ersten Halbjahr gezeigt, dass es auch in der Flaute mehr verdienen kann. Am Donnerstag, 19. November, folgen die Sto Quartalszahlen für Q3, die wichtigsten des Jahres: Das dritte Quartal ist die stärkste Bausaison.
Sto-Aktie: Quartalszahlen Q3 – das Herbstgeschäft entscheidet über die Prognose
Sto legt am Donnerstag, 19. November 2026, die Quartalszahlen für Q3 vor. Der Fassadenspezialist hat den schwachen Jahresstart aufgeholt, doch die Bauflaute hält an und die Aktie liegt deutlich unter dem Vorjahr. Die große Vorschau auf die Sto Zahlen: Erwartungen, Erfolgsbilanz, Flüsterschätzungen und unsere Einschätzung, ob die Sto-Aktie die Erwartungen erfüllt.
Handelssymbol: STO3 (Vorzugsaktie, Xetra) · ISIN: DE0007274136 · WKN: 727413 · Index: SDAX
Sto Quartalszahlen Q3
Die Erwartungen: Eine breite Spanne mit offenem Ende
Nach einem witterungsbedingt schwachen ersten Quartal hat Sto im zweiten Quartal aufgeholt. Im ersten Halbjahr stieg der Umsatz um 3,7 Prozent auf 805,5 Millionen Euro, das EBIT sogar um 20,6 Prozent auf 30,5 Millionen Euro. Je Vorzugsaktie verdiente Sto 2,92 Euro. Für das Gesamtjahr bestätigte der Vorstand einen Umsatz von 1,62 Milliarden Euro und ein EBIT zwischen 56 und 76 Millionen Euro.
Die Spanne ist breit, und ihr Mittelwert von 66 Millionen Euro liegt nur knapp über dem Vorjahres-EBIT von 64,4 Millionen Euro. Mit dem Halbjahres-EBIT sind gut die Hälfte des unteren und rund 40 Prozent des oberen Prognoseendes erreicht. Das zweite Halbjahr muss also liefern, und das dritte Quartal ist dafür die wichtigste Etappe. Analysten erwarten laut stock3 für 2026 einen Gewinn je Vorzugsaktie von 6,60 Euro nach 6,13 Euro im Vorjahr. Die Sto Zahlen zeigen, ob das realistisch ist.
Die Erfolgsbilanz
Wie die Sto Quartalszahlen zuletzt ankamen
Q3 2025 (19. November 2025): Ergebnisrückstand aufgeholt
Der Quartalsumsatz lag mit 441,4 Millionen Euro fast genau auf Vorjahresniveau, nach neun Monaten stand ein Minus von 1,5 Prozent. Das Ergebnis holte aber auf, die Prognose wurde bestätigt. Montega bekräftigte danach die Kaufempfehlung mit Kursziel 145 Euro.
Geschäftsjahr 2025 (30. April 2026): Prognose erreicht
Trotz 1,3 Prozent weniger Umsatz stieg das EBIT um 9,5 Prozent auf 64,4 Millionen Euro. Alle Prognosewerte wurden erreicht, die Dividende je Vorzugsaktie blieb bei 3,31 Euro.
Q1 2026 (8. Mai 2026): verfehlt – Wetter und Bauflaute
Der Umsatz sank um 1,9 Prozent und lag unter den eigenen Erwartungen. Sto verwies auf ungünstige Witterung. Bereits im April lag der Umsatz aber wieder über Vorjahr und Erwartungen.
Q2 2026 (31. August 2026): übertroffen – Aktie zeitweise plus 4 Prozent
Sto holte den Rückstand auf und steigerte das EBIT kräftig. Die Aktie legte an der Xetra zeitweise mehr als 4 Prozent zu, ein Analysehaus hob das Kursziel später von 140 auf 150 Euro.
Das Muster ist konstant: Sto enttäuscht gelegentlich beim Umsatz, liefert aber beim Ergebnis dank Kostendisziplin. Die starke Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von über 60 Prozent gibt dem Unternehmen dabei Spielraum, auch in schwierigen Zeiten unverändert hohe Dividenden zu zahlen.
Flüsterschätzungen
Was der Markt leise erhofft
Öffentlich zugängliche Flüsterschätzungen gibt es für die Sto-Aktie nicht, die Analystenabdeckung ist dünn. Die leise Hoffnung am Markt richtet sich auf zwei Dinge: ein drittes Quartal mit Umsatzwachstum und eine Präzisierung der breiten EBIT-Spanne in Richtung Mittelwert oder darüber. Analysten rechnen laut stock3 zudem mit einer höheren Dividende von 4,00 Euro je Vorzugsaktie für 2026. Es handelt sich um Einschätzungen der jeweiligen Häuser.
Sto Aktienanalyse
Fünf Punkte, auf die es am Donnerstag ankommt
Der Umsatz in Deutschland
Der Heimatmarkt steht für knapp 40 Prozent des Umsatzes und ist am stärksten von der Bauflaute betroffen.
Die Verkaufspreise
Der verschärfte Wettbewerb drückt auf die Preise. Ob Sto die Marge dennoch halten kann, ist entscheidend.
Die EBIT-Prognose
Eine Einengung der Spanne von 56 bis 76 Millionen Euro würde dem Markt Orientierung geben.
Der Cashflow
Im ersten Halbjahr war der operative Cashflow mit minus 19,2 Millionen Euro saisonal negativ. Im dritten Quartal sollte er drehen.
Die Sanierungsförderung
Politische Impulse für energetische Sanierung wären der wichtigste Hebel für Dämmsysteme.
Das große Bild
Warten auf die Bauwende
Sto ist ein klassischer Zykliker mit starker Bilanz. Die Analysten erwarten ab 2027 einen deutlichen Gewinnsprung auf 9,30 Euro je Vorzugsaktie, was die Aktie auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 10 drücken würde. Diese Erwartung setzt aber eine Erholung der Baukonjunktur voraus. Die Sto-Aktie ist damit eine Wette auf die Bauwende, bei der Investoren bis dahin eine hohe Dividende erhalten.
Häufige Fragen zu den Sto Quartalszahlen
Wann veröffentlicht Sto die Quartalszahlen für Q3?
Am Donnerstag, 19. November 2026, als Zwischenmitteilung für die ersten neun Monate.
Was erwartet Sto für 2026?
Einen Konzernumsatz von 1,62 Milliarden Euro und ein EBIT zwischen 56 und 76 Millionen Euro.
Wie lauten Handelssymbol und ISIN der Sto-Aktie?
Die börsennotierte Vorzugsaktie handelt unter STO3, die ISIN lautet DE0007274136.
Gibt es Flüsterschätzungen zu den Sto Zahlen?
Öffentlich zugängliche Whisper Numbers gibt es nicht. Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn von rund 6,60 Euro je Vorzugsaktie.
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