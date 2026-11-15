Sto-Aktie: Quartalszahlen Q3 – das Herbstgeschäft entscheidet über die Prognose

Wenn in Deutschland weniger gebaut wird, spürt es Sto zuerst. Der Hersteller von Fassadensystemen, Putzen und Dämmstoffen aus Stühlingen lebt von Neubau und Sanierung, und beide kommen nicht in Schwung. Die Sto-Aktie notierte Anfang Oktober bei rund 96 Euro, knapp ein Fünftel unter dem Vorjahr und weit unter dem 52-Wochen-Hoch von 130 Euro. Dabei hat Sto im ersten Halbjahr gezeigt, dass es auch in der Flaute mehr verdienen kann. Am Donnerstag, 19. November, folgen die Sto Quartalszahlen für Q3, die wichtigsten des Jahres: Das dritte Quartal ist die stärkste Bausaison.