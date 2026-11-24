Zweistelliger Absturz in Paris: Die STMicroelectronics-Aktie (ISIN: NL0000226223, WKN: 893438, Handelssymbol Euronext Paris: STMPA, US-Handelssymbol: STM an der NYSE) ist am Dienstag der größte CAC40 Verlierer des Tages. Der Chipkonzern schloss mit minus 10,22 Prozent bei 35,92 Euro. Damit ist der Sprung vom Montag, als die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, US-Handelssymbol: NVDA an der Nasdaq) die Branche beflügelt hatte, komplett ausradiert. Die STMicroelectronics-Aktie notiert sogar tiefer als nach dem Einbruch vom Freitag.
STMicroelectronics-Aktie CAC40 Verlierer des Tages: Minus 10,22 Prozent – der Nvidia-Rausch hält nur einen Tag
Die STMicroelectronics-Aktie ist mit minus 10,22 Prozent auf 35,92 Euro der größte CAC40 Verlierer des Tages. Der Chipkonzern gibt den gesamten Montagssprung wieder ab und schließt tiefer als nach dem Absturz vom Freitag. Die Analyse zeigt, warum die Erleichterung über Nvidia so schnell verpufft ist.
Der Auslöser
Aus der Nvidia-Rally wird ein Ausverkauf
Drei Handelstage, drei Ausschläge von rund zehn Prozent: Die STMicroelectronics-Aktie ist zum Spielball der Stimmung im KI-Sektor geworden.
Am Montag war Nvidia nach der überraschenden Rückkehr von Konzernchef Jensen Huang um mehr als 31 Prozent gestiegen. Am Dienstag folgte die Gegenbewegung: Die Nvidia-Aktie verlor in New York 8,6 Prozent, weil Anleger sich wieder den Skandalen rund um den Chipkonzern zuwandten, darunter das Risiko schärferer Aufsicht und neuer Untersuchungen. Der Nasdaq lag zum europäischen Handelsschluss 2,11 Prozent im Minus, der Technologiesektor im Stoxx 600 verlor 2,98 Prozent. In Paris traf es die Gewinner des Vortags am härtesten: Soitec fiel um 9,9 Prozent, die STMicroelectronics-Aktie führte die Liste der CAC40 Verlierer an. Auch an der NYSE gab die Aktie um rund 9 Prozent nach.
Die Gründe für den Kursverlust
Fünf Faktoren hinter dem Absturz
Der Montagssprung hatte keinen eigenen Anlass
Das Plus von 8,96 Prozent ging allein auf die Erleichterung über Nvidia zurück. Mit dem Stimmungsumschwung fehlte der STMicroelectronics-Aktie jede eigene Stütze.
Zweifel am KI-Sektor bleiben
Marktbeobachter betonten, dass Huangs Rückkehr die Probleme der Branche nicht löst. Ölpreis, Geldpolitik und Inflation bleiben als Belastung bestehen.
Charttechnik
Am Nachmittag durchbrach die Aktie die Unterstützung bei 38,60 Euro und fiel unter den Durchschnittskurs der letzten 20 Tage. Danach beschleunigte sich der Abverkauf bis auf ein Tagestief von 35,81 Euro.
Streit um die Konzernspitze
Der Aufsichtsrat schlägt vor, Konzernchef Jean-Marc Chéry für ein Jahr zu verlängern. Nach einem Medienbericht vertreten der französische und der italienische Staat dazu gegensätzliche Positionen.
Zinsen und Zölle
Für Dezember wird eine Zinserhöhung der US-Notenbank um 25 Basispunkte erwartet. Zudem berichtete Bloomberg über geplante höhere US-Zölle auf Waren aus China, der EU und weiteren Ländern.
Operative Nachrichten gingen im Ausverkauf unter. STMicroelectronics stellte am Dienstag einen Abstandssensor vor, der 30 Prozent kompakter ist als sein Vorgänger, und investiert nach einem Medienbericht mehr als 100 Millionen Euro in die Modernisierung des Werks Rousset.
Einordnung
Starkes Jahr, schwaches Halbjahr
Der Blick auf längere Zeiträume zeigt ein gespaltenes Bild. Seit Jahresbeginn liegt die STMicroelectronics-Aktie noch rund 60 Prozent im Plus, auf Sicht von sechs Monaten hat sie aber etwa 38 Prozent verloren, allein im November gut 14 Prozent. Operativ wächst der Konzern: In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz um 22,1 Prozent auf 10,34 Milliarden Dollar. Die nächsten Quartalszahlen sind für den 28. Januar 2027 angesetzt.
Häufige Fragen zur STMicroelectronics-Aktie
Warum ist die STMicroelectronics-Aktie CAC40 Verlierer des Tages?
Die Nvidia-Rally vom Montag ist am Dienstag in sich zusammengefallen. Chipwerte gaben weltweit nach, die STMicroelectronics-Aktie verlor 10,22 Prozent.
Wo schloss die STMicroelectronics-Aktie am Dienstag?
Bei 35,92 Euro an der Euronext Paris, nach 40,01 Euro am Montag.
Wie lauten ISIN und WKN der STMicroelectronics-Aktie?
ISIN NL0000226223, WKN 893438. In Paris lautet das Symbol STMPA, an der NYSE STM.
Wann kommen die nächsten Zahlen?
Die Zahlen zum vierten Quartal sind für den 28. Januar 2027 angesetzt.
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