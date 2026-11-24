Am Montag war Nvidia nach der überraschenden Rückkehr von Konzernchef Jensen Huang um mehr als 31 Prozent gestiegen. Am Dienstag folgte die Gegenbewegung: Die Nvidia-Aktie verlor in New York 8,6 Prozent, weil Anleger sich wieder den Skandalen rund um den Chipkonzern zuwandten, darunter das Risiko schärferer Aufsicht und neuer Untersuchungen. Der Nasdaq lag zum europäischen Handelsschluss 2,11 Prozent im Minus, der Technologiesektor im Stoxx 600 verlor 2,98 Prozent. In Paris traf es die Gewinner des Vortags am härtesten: Soitec fiel um 9,9 Prozent, die STMicroelectronics-Aktie führte die Liste der CAC40 Verlierer an. Auch an der NYSE gab die Aktie um rund 9 Prozent nach.