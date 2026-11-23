Steve Cohen Depot: 3.856 Positionen und eine klare Botschaft – Microsoft und Amazon statt Chip-Geheimtipp

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 15:33 3 Min.

Steve Cohen ist der Mann, der als Vorbild für die Serie „Billions“ gilt. Sein Hedgefonds Point72 hält fast 4.000 Positionen, aber die Spitze hat sich verschoben. Der bisherige Liebling Credo wurde entthront, an der Spitze stehen jetzt Amazon und Microsoft. Dazu kommt ein 680-Millionen-Dollar-Einstieg bei einem KI-Zulieferer. Was die neue Pflichtmeldung zeigt.

Bild: Foto: Ryan Schwark, Wikimedia Commons (File:NYSE facade.jpg), CC0 – auf 1.200 x 675 Pixel zugeschnitten

Wer das Depot von Steve Cohen lesen will, braucht Geduld. Sein Hedgefonds Point72 meldete zum 30. September 3.856 Positionen im Wert von 63,5 Milliarden Dollar, Optionen nicht mitgerechnet. Hinter dieser Masse stehen Dutzende Handelsteams, die unabhängig voneinander arbeiten. Trotzdem lassen sich Schwerpunkte erkennen, und sie haben sich im dritten Quartal verschoben. Größte Einzelaktien sind jetzt die Amazon Aktie und die Microsoft Aktie. Bei Microsoft legte Point72 so kräftig nach wie bei keiner anderen Aktie. Positionen im Depot 3.856 Depotwert ohne Optionen 63,5 Mrd. $ neue Position Celestica 682 Mio. $ Anteil der größten Aktie Amazon 1,25 % Quelle : Point72 Asset Management, Form 13F zum 30. September 2026; Medienberichte Die Spitze Wechsel an der Tabellenspitze Noch Ende Juni stand ein Spezialist an der Spitze: Credo Technology, ein Hersteller von Hochgeschwindigkeits-Verbindungen für Rechenzentren, war mit 1,9 Prozent die größte Aktie, vor dem Chipausrüster ASML. Drei Monate später ist das Bild ein anderes. Amazon führt mit 1,25 Prozent, Microsoft folgt mit 1,21 Prozent. Credo ist auf 1,03 Prozent geschrumpft, dahinter stehen Intel und der Netzwerkausrüster Arista. ASML ist aus den Top 5 verschwunden. Point72 hat also Gewinne bei kleineren KI-Zulieferern mitgenommen und in die großen Plattformen umgeschichtet. Die Käufe Ein KI-Zulieferer, ein Reiseportal, ein Netzwerker Unter den neuen Positionen sticht eine heraus. Point72 kaufte 1,89 Millionen Aktien des kanadischen Auftragsfertigers Celestica im Wert von 682 Millionen Dollar. Celestica baut Netzwerktechnik und Server für die großen Cloudkonzerne und gehört zu den Gewinnern des KI-Ausbaus. Neu sind außerdem das Reiseportal Booking mit 276 Millionen Dollar und der Internetdienstleister Cloudflare mit 274 Millionen Dollar. Auffällig ist ein Detail in der Meldung: Zu den größten Posten überhaupt zählen Verkaufs- und Kaufoptionen auf den S&P 500. Solche Optionen dienen bei Fonds dieser Art meist der Absicherung. Was die Meldung zeigt Amazon und Microsoft als größte Aktien

Gewinnmitnahmen bei Credo und ASML

Großer Einstieg bei Celestica

Breite Streuung über fast 4.000 Titel Was Anleger bedenken sollten Keine Position macht mehr als gut ein Prozent aus

Leerverkäufe sind in der Meldung nicht sichtbar

Positionen wechseln bei Point72 sehr schnell

Stand vom 30. September Einordnung der Redaktion: Das Depot von Point72 ist kein Depot im klassischen Sinn, sondern die Summe vieler Händler. Einzelne Positionen sagen deshalb weniger aus als bei einem Investor wie Chris Hohn, der zwölf Aktien hält. Als Stimmungsbild ist die Meldung trotzdem nützlich. Sie zeigt, dass einer der erfolgreichsten Handelsfonds der Welt vor dem Ausverkauf im November von kleinen KI-Zulieferern zu den großen Namen gewechselt ist, die Microsoft Aktie eingeschlossen. FAQ Häufige Fragen zum Depot von Steve Cohen Was sind die größten Aktien von Point72?

Zum 30. September 2026 waren es Amazon, Microsoft, Credo Technology, Intel und Arista Networks. Welche Aktien hat Point72 neu gekauft?

Unter anderem Celestica, Booking Holdings und Cloudflare. Welche ISIN, WKN und Handelssymbole haben die wichtigsten Aktien?

Amazon Aktie: ISIN US0231351067, WKN 906866, Handelssymbol AMZ (Deutschland), US-Handelssymbol AMZN (Nasdaq).

Microsoft Aktie: ISIN US5949181045, WKN 870747, Handelssymbol MSF (Deutschland), US-Handelssymbol MSFT (Nasdaq).

Intel Aktie: ISIN US4581401001, WKN 855681, Handelssymbol INL (Deutschland), US-Handelssymbol INTC (Nasdaq).

Celestica Aktie: US-Handelssymbol CLS (NYSE). ISIN, WKN und deutsches Handelssymbol werden nachgetragen.

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