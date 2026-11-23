Einordnung der Redaktion: Mandel hat denselben Schwenk vollzogen wie Philippe Laffont: weg von den Ausrüstern der Rechenzentren, hin zu den Konzernen, die KI an ihre Kunden verkaufen. Mit Danaher und Thermo Fisher kommt ein zweites Thema dazu, die Erholung der Laborausrüster. Der Einstieg bei Intel zeigt, wie riskant der Zeitpunkt war. Wer nur die Meldung liest, sieht eine Position von 721 Millionen Dollar. Zu den Kursen von Mitte November war sie nur noch etwa halb so viel wert, falls Mandel sie noch hält. Auch die Amazon Aktie und die Meta Aktie haben seit Ende September nachgegeben.