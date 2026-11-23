Lone Pine Capital hält nur 31 Aktien, und fünf davon gab es vor drei Monaten noch nicht. Stephen Mandel, einer der erfolgreichsten Schüler des Hedgefonds-Pioniers Julian Robertson, hat sein 15,3 Milliarden Dollar schweres Depot im dritten Quartal neu ausgerichtet. Größte Position ist jetzt die Amazon Aktie: 5,6 Millionen Stück im Wert von 1,39 Milliarden Dollar, gekauft in einem einzigen Quartal. Zusammen stehen die fünf Neuzugänge für rund 31 Prozent des Depots (eigene Rechnung).
Stephen Mandel Depot: Fünf Milliardenwetten in einem Quartal – Amazon ist aus dem Stand die Nummer eins
Stephen Mandel hat sein Depot in drei Monaten umgekrempelt. Der Gründer von Lone Pine Capital kaufte fünf neue Aktien, die auf Anhieb fast ein Drittel des Depots ausmachen. Die Amazon Aktie ist mit 1,4 Milliarden Dollar die neue größte Position. Neu sind auch Meta, Danaher und Intel. Eine dieser Wetten ist seitdem um die Hälfte gefallen.
Die Käufe
Amazon, Danaher, Meta, Intel
Hinter Amazon folgt der Laborausrüster Danaher mit 1,1 Milliarden Dollar, ebenfalls neu. Auf Platz drei steht die Meta Aktie mit 908 Millionen Dollar. Neu sind außerdem die Intel Aktie mit knapp 6 Millionen Stück und 721 Millionen Dollar sowie der Laborkonzern Thermo Fisher mit 673 Millionen Dollar. Bei Alphabet hat Mandel seinen Bestand von 216.000 auf 2,16 Millionen Aktien verzehnfacht. Aufgestockt wurden auch Visa, Taiwan Semiconductor und der Pharmagroßhändler McKesson.
Die Verkäufe
Raus aus den KI-Zulieferern
Finanziert hat Mandel die Käufe mit Verkäufen bei Unternehmen, die am Bau von Rechenzentren verdienen. Komplett verkauft wurden der Festplattenhersteller Seagate, der Glasfaserspezialist Corning und der Infrastrukturbauer MasTec, dazu die Baumarktkette Home Depot und der Gasekonzern Linde. Reduziert hat er den Chipausrüster Applied Materials und den Rechenzentrumsbetreiber Nebius. Nicht jede neue Wette ging auf: Die Intel Aktie schloss am 13. November rund 50 Prozent unter ihrem Kurs vom Quartalsende.
Einordnung der Redaktion: Mandel hat denselben Schwenk vollzogen wie Philippe Laffont: weg von den Ausrüstern der Rechenzentren, hin zu den Konzernen, die KI an ihre Kunden verkaufen. Mit Danaher und Thermo Fisher kommt ein zweites Thema dazu, die Erholung der Laborausrüster. Der Einstieg bei Intel zeigt, wie riskant der Zeitpunkt war. Wer nur die Meldung liest, sieht eine Position von 721 Millionen Dollar. Zu den Kursen von Mitte November war sie nur noch etwa halb so viel wert, falls Mandel sie noch hält. Auch die Amazon Aktie und die Meta Aktie haben seit Ende September nachgegeben.
FAQ
Häufige Fragen zum Depot von Stephen Mandel
Was ist die größte Position von Lone Pine Capital?
Amazon mit 5,6 Millionen Aktien und 9,1 Prozent des Depots, vor Danaher mit 7,1 Prozent und Meta mit 5,9 Prozent.
Welche Aktien hat Lone Pine neu gekauft?
Amazon, Danaher, Meta, Intel und Thermo Fisher.
Welche ISIN, WKN und Handelssymbole haben die wichtigsten Aktien?
Amazon Aktie: ISIN US0231351067, WKN 906866, Handelssymbol AMZ (Deutschland), US-Handelssymbol AMZN (Nasdaq).
Meta Aktie: ISIN US30303M1027, WKN A1JWVX, Handelssymbol FB2A (Deutschland), US-Handelssymbol META (Nasdaq).
Intel Aktie: ISIN US4581401001, WKN 855681, Handelssymbol INL (Deutschland), US-Handelssymbol INTC (Nasdaq).
Danaher Aktie: ISIN US2358511028, WKN 866197, Handelssymbol DAP (Deutschland), US-Handelssymbol DHR (NYSE).
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.