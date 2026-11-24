Die Talfahrt geht weiter: Die Stellantis-Aktie (ISIN: NL00150001Q9, WKN: A2QL01, Handelssymbol Euronext Paris: STLAP, US-Handelssymbol: STLA an der NYSE) gehört am Dienstag erneut zu den CAC40 Verlierern des Tages. Der Autokonzern mit Marken wie Peugeot, Fiat, Opel und Jeep schloss mit minus 3,06 Prozent bei 3,12 Euro. Die Stellantis-Aktie notiert damit auf dem tiefsten Stand seit fünf Jahren. Einen einzelnen Auslöser gab es am Dienstag nicht, es ist die Fortsetzung eines Abwärtstrends, der sich seit Mitte November beschleunigt hat.
Stellantis-Aktie CAC40 Verlierer des Tages: Minus 3,06 Prozent – tiefster Stand seit fünf Jahren
Die Stellantis-Aktie fällt um 3,06 Prozent auf 3,12 Euro und gehört erneut zu den CAC40 Verlierern des Tages. Der Autokonzern markiert den tiefsten Stand seit fünf Jahren, seit Jahresbeginn hat die Aktie rund zwei Drittel ihres Werts verloren. Die Analyse zeigt die Gründe.
Die Gründe für den Kursverlust
Ein Abwärtstrend, der sich selbst verstärkt
Serie neuer Tiefs
Seit dem 16. November hat die Stellantis-Aktie mehrfach neue Fünfjahrestiefs markiert. Am Dienstag fiel sie im Handel erneut bis nahe an das Tief vom Montag bei 3,085 Euro.
Analysten werden vorsichtiger
In der Mitte der Vorwoche haben zwei Analysehäuser ihre Erwartungen für die Aktie deutlich gesenkt.
Europa schreibt Verluste
Die Zahlen zum dritten Quartal vom 28. Oktober bestätigten zwar die Ziele für 2026, und Nordamerika ist zurück in der Gewinnzone. Das Europageschäft blieb aber im Verlust.
Autosektor unter Druck
Die Autohersteller im CAC 40 verloren am Dienstag im Schnitt 2,69 Prozent. Auch Renault gab nach.
Zollsorgen
Nach einem Bericht von Bloomberg bereiten die USA höhere Zölle auf Waren aus China, der EU und mehr als einem Dutzend weiterer Länder vor. Für einen Konzern mit großem US-Geschäft ist das ein Unsicherheitsfaktor.
Am Dienstag teilte Stellantis außerdem mit, die Aktivitäten im Motorsport neu auszurichten. Der Konzern will sich auf Kundensport und die Entwicklung von Hochleistungsfahrzeugen konzentrieren. Die Zeitung Le Figaro hatte zuvor berichtet, dass sich die Marke Peugeot aus den Langstreckenrennen zurückzieht. An der Börse wird das als weiteres Zeichen für den Sparkurs gelesen.
Einordnung
Zwei Drittel des Werts in einem Jahr verloren
Die Dimension des Kursverfalls ist außergewöhnlich: Seit Jahresbeginn hat die Stellantis-Aktie rund 67 Prozent verloren, im Jahreshoch stand sie noch bei 9,85 Euro. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz zwar um 7 Prozent auf 119,2 Milliarden Euro, der Nettogewinn lag aber nur bei 186 Millionen Euro und der freie Mittelzufluss war mit rund 4,9 Milliarden Euro deutlich negativ. Technische Indikatoren zeigen die Aktie an der Grenze zum überverkauften Bereich. Das allein ist aber kein Signal für eine Wende.
Häufige Fragen zur Stellantis-Aktie
Warum ist die Stellantis-Aktie CAC40 Verlierer des Tages?
Die Aktie setzt ihren Abwärtstrend fort. Vorsichtigere Analysten, Verluste in Europa, ein schwacher Autosektor und Zollsorgen belasten.
Wo schloss die Stellantis-Aktie am Dienstag?
Bei 3,12 Euro, einem Minus von 3,06 Prozent.
Ist das ein Allzeittief?
Die Quellen sprechen vom tiefsten Stand seit fünf Jahren. Stellantis entstand Anfang 2021 aus der Fusion von PSA und Fiat Chrysler.
Wie lauten ISIN und WKN der Stellantis-Aktie?
ISIN NL00150001Q9, WKN A2QL01.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.