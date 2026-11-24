Die Dimension des Kursverfalls ist außergewöhnlich: Seit Jahresbeginn hat die Stellantis-Aktie rund 67 Prozent verloren, im Jahreshoch stand sie noch bei 9,85 Euro. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz zwar um 7 Prozent auf 119,2 Milliarden Euro, der Nettogewinn lag aber nur bei 186 Millionen Euro und der freie Mittelzufluss war mit rund 4,9 Milliarden Euro deutlich negativ. Technische Indikatoren zeigen die Aktie an der Grenze zum überverkauften Bereich. Das allein ist aber kein Signal für eine Wende.