Verkehrte Welt in der Autobranche: Volkswagen und BMW gehören am Mittwoch zu den größten Gewinnern im Dax, doch die Stabilus Aktie fällt um 4,52 Prozent auf 12,68 Euro und ist siebtgrößter SDAX Verlierer (Stand 17:50 Uhr, comdirect). Anfang November kostete das Papier des Koblenzer Zulieferers noch mehr als 16 Euro.
Stabilus Aktie: SDAX Verlierer am Abend – Autowerte feiern, der Zulieferer fällt auf ein neues Tief
Die Stabilus Aktie verliert am Mittwoch 4,52 Prozent auf 12,68 Euro und zählt zu den SDAX Verlierern. Während VW und BMW kräftig steigen, findet der Gasfederspezialist nach gekappten Zielen und gekürzter Dividende keinen Boden.
Der Auslöser
Warum fällt die Stabilus Aktie heute?
Eine neue Meldung des Unternehmens gibt es nicht. Die Stabilus Aktie setzt ihren Absturz fort, der am 5. November begann. Seit dem Xetra-Schluss vom 3. November bei 16,18 Euro hat der Titel rund 22 Prozent verloren. Am 18. November war er mit einem Tagesminus von 6,1 Prozent auf ein Rekordtief nahe 13 Euro gefallen, heute liegt er klar darunter.
Dass der SDAX Verlierer nicht einmal von der Stärke der Autohersteller profitiert, zeigt, wie tief das Misstrauen sitzt. Anleger unterscheiden derzeit scharf zwischen Herstellern und Zulieferern mit gesenkten Zielen.
Der Hintergrund
Drei Schläge an einem Tag
Am 5. November legte Stabilus vorläufige Zahlen für das Ende September abgeschlossene Geschäftsjahr 2026 vor. Die konkretisierte Prognose wurde zwar erfüllt, gestützt vom Industriegeschäft. Zugleich senkte der Vorstand aber das Umsatzziel für 2030 von rund 2,0 auf 1,5 Milliarden Euro und kürzte die Dividende fast um die Hälfte. Als Grund nannte das Unternehmen schwächere Aussichten in der Automobilindustrie.
Die bereinigte EBIT-Marge soll 2030 zwischen 12 und 15 Prozent liegen. Den nächsten Einblick bekommen Anleger am 7. Dezember, wenn Stabilus den Geschäftsbericht veröffentlicht und sich auf einer Investorenkonferenz den Fragen stellt.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur Stabilus Aktie
Warum ist die Stabilus Aktie SDAX Verlierer?
Der Abwärtstrend seit der Senkung der Mittelfristziele hält an. Eine neue Nachricht gibt es nicht.
Was hat Stabilus gesenkt?
Das Umsatzziel für 2030 von rund 2,0 auf 1,5 Milliarden Euro. Außerdem wurde die Dividende fast halbiert.
Wann kommen die endgültigen Zahlen?
Am 7. Dezember 2026 mit dem Geschäftsbericht.
Stabilus Aktie: ISIN DE000STAB1L8, WKN STAB1L, Börsenkürzel STM.
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