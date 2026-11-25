Eine neue Meldung des Unternehmens gibt es nicht. Die Stabilus Aktie setzt ihren Absturz fort, der am 5. November begann. Seit dem Xetra-Schluss vom 3. November bei 16,18 Euro hat der Titel rund 22 Prozent verloren. Am 18. November war er mit einem Tagesminus von 6,1 Prozent auf ein Rekordtief nahe 13 Euro gefallen, heute liegt er klar darunter.