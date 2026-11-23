Wenn Aktien um mehr als zwei Prozent springen, erwarten viele Anleger fallende Anleihekurse und steigende Renditen – schließlich verlieren Staatsanleihen als sicherer Hafen an Reiz. Am 23. November 2026 passiert etwas anderes: Der DAX legte nach der Rückkehr von Jensen Huang als Nvidia-Chef um rund 2,15 Prozent zu, doch die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe gab laut Trading Economics um etwa 2 Basispunkte auf 3,29 Prozent nach, die der zehnjährigen US-Treasury blieb bei 4,95 Prozent praktisch unverändert. Nur am kurzen Ende bewegte sich etwas.
Staatsanleihen nach dem Huang-Rebound: DAX plus 2,15 Prozent, Bund-Rendite minus 2 Basispunkte, US-Zehnjährige unverändert bei 4,95 Prozent – warum bleibt der Anleihe-Ausverkauf aus? Wohin fließt das Geld?
Aktien springen nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang, doch die Renditen der Staatsanleihen bewegen sich kaum: Bund 3,29 Prozent, US-Zehnjährige 4,95 Prozent. Nur die zweijährige Treasury steigt um rund 5 Basispunkte. Was das Muster über Zinserwartungen verrät.
Die Zahlen
Wie reagieren Anleihen auf die Aktienrally?
|Laufzeit
|Bund
|US-Treasury
|2 Jahre
|3,07 % (+1,3 Bp)
|4,70 % (+4,7 Bp)
|10 Jahre
|3,29 % (-2 Bp)
|4,95 % (rund 0 Bp)
|30 Jahre
|3,66 % (-2 Bp)
|5,32 % (-1,7 Bp)
Veränderungen zum Vortag laut Quelle; ein Bindestrich bedeutet: nicht ausgewiesen.
Quelle: Trading Economics (Deutschland und USA), Stand 23.11.2026
Das Muster ist auf beiden Seiten des Atlantiks gleich: Das kurze Ende steigt leicht, die langen Laufzeiten geben nach. Trading Economics führt die US-Bewegung auf nachlassende Nachfrage nach sicheren Häfen zurück, Aktien erholten sich nach Huangs Rückkehr zu Nvidia. Das wäre normalerweise ein Argument für höhere Renditen auch am langen Ende. Dass sie nicht steigen, deutet darauf hin, dass der Markt die Wachstums- und Risikolage gelassener sieht, aber an den Erwartungen zur Geldpolitik festhält.
Was bedeutet der Anstieg der Zweijährigen?
Die zweijährige Treasury steigt um rund 4,7 Basispunkte auf 4,70 Prozent. Zugleich ist die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Erhöhung im Dezember laut CME FedWatch auf 93,2 Prozent gesunken, nach bis zu 99 Prozent zuvor (Quelle: KuCoin/MarsBit, 23. November). Das passt zusammen: Die kurzfristige Erhöhungserwartung ist weiter hoch, aber nicht mehr nahezu sicher. Eine Zweijährige, die steigt, während die Dezember-Quote fällt, heißt, dass der Markt für das Jahr 2027 eher mehr Erhöhungen unterstellt – etwa durch die Januar-Quote, die kumuliert 59,9 Prozent für 50 Basispunkte zeigt. Diese Zahlen sind Marktpreise, keine Prognose von aktiencheck.de.
Der Abstand zwischen 30-jähriger und zweijähriger Rendite beträgt in den USA rund 62 Basispunkte (5,32 minus 4,70 Prozent) und in Deutschland rund 59 (3,66 minus 3,07). Beide Kurven sind also ähnlich geformt: Anleger lassen sich die lange Laufzeit nur mäßig bezahlen.
Warum bleibt die Bund-Rendite niedrig, obwohl der DAX springt?
Laut Trading Economics belasten den Euroraum mehrere Faktoren zugleich: stagnierende Unternehmensaktivität im November, politische und fiskalische Unsicherheit in Frankreich und der Krieg in Iran. Deutschland meldet zwar das stärkste Privatsektor-Wachstum seit 2022, doch das trägt die Bund-Rendite nicht nach oben. Zugleich preist der Markt weiterhin zwei EZB-Schritte bis März 2027 ein. Die Gleichzeitigkeit – Aktien hoch, lange Bunds gefragt – ist ein Hinweis darauf, dass viele Anleger Aktien und Anleihen parallel halten, statt eine gegen die andere zu tauschen. Dies ist eine Einschätzung der Redaktion; belegt sind die Zahlen, nicht die Motive der Anleger.
Was bedeutet das für Anleger mit Aktien und Anleihen?
Für Anleger mit gemischten Portfolios zeigt der Tag, dass Anleihen und Aktien nicht immer gegenläufig laufen. Wer Anleihen als Gegengewicht zu Aktien hält, sieht heute weder große Gewinne noch Verluste auf der Anleiheseite. Die Duration, die Zinsempfindlichkeit einer Anleihe, entscheidet, wie stark Kurse auf kleine Renditeänderungen reagieren: Eine Bewegung von 2 Basispunkten bei einer Zehnjährigen ist klein, bei einer 30-Jährigen etwas größer.
Was sollten Anleger jetzt beobachten?
Die Rede von New-York-Fed-Präsident John Williams und weitere Fed-Stimmen.
Den US-PCE-Inflationsbericht diese Woche, vor dem Feiertag Thanksgiving.
Die Dezember-Quote von CME FedWatch (zuletzt 93,2 Prozent).
Die EZB-Sitzung im Dezember und Daten zur Eurozone.
Häufige Fragen zu Anleihen und Aktienrally
Fallen Staatsanleihen, wenn Aktien steigen? Nicht zwingend. Oft schon, aber Zinserwartungen, Inflation und Angebot spielen eine größere Rolle als die Stimmung allein.
Wie hoch ist die Bund-Rendite am 23. November 2026? Rund 3,29 Prozent für zehn Jahre, laut Trading Economics etwa 2 Basispunkte weniger als zuvor.
Warum steigt die zweijährige Treasury? Der Markt preist weitere Fed-Erhöhungen ein; die Zweijährige reagiert stärker auf die Leitzinserwartung als lange Laufzeiten.
Was heißt Basispunkt? Ein Hundertstel Prozentpunkt; 4,7 Basispunkte sind 0,047 Prozentpunkte.
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