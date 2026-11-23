Die zweijährige Treasury steigt um rund 4,7 Basispunkte auf 4,70 Prozent. Zugleich ist die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Erhöhung im Dezember laut CME FedWatch auf 93,2 Prozent gesunken, nach bis zu 99 Prozent zuvor (Quelle: KuCoin/MarsBit, 23. November). Das passt zusammen: Die kurzfristige Erhöhungserwartung ist weiter hoch, aber nicht mehr nahezu sicher. Eine Zweijährige, die steigt, während die Dezember-Quote fällt, heißt, dass der Markt für das Jahr 2027 eher mehr Erhöhungen unterstellt – etwa durch die Januar-Quote, die kumuliert 59,9 Prozent für 50 Basispunkte zeigt. Diese Zahlen sind Marktpreise, keine Prognose von aktiencheck.de.

Der Abstand zwischen 30-jähriger und zweijähriger Rendite beträgt in den USA rund 62 Basispunkte (5,32 minus 4,70 Prozent) und in Deutschland rund 59 (3,66 minus 3,07). Beide Kurven sind also ähnlich geformt: Anleger lassen sich die lange Laufzeit nur mäßig bezahlen.