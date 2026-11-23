Für Autofahrer wäre ein durchschnittlicher Abschlag von 7,5 Cent je Liter spürbar, aber begrenzt. Für die Inflation zählt, dass staatliche Eingriffe bei Energiepreisen die gemessene Teuerung dämpfen können; wie stark, hängt vom Entwurf ab. An der Börse betrifft das Thema Mineralölkonzerne, Raffineriebetreiber und Tankstellenketten, deren Margen von der Ausgestaltung abhängen. Die gelesenen Quellen nennen keine börsennotierten Unternehmen; unsere Einordnung ist eine Einschätzung der Redaktion. Eine Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.

Parallel läuft der Haushalt: Der Bundestag soll laut früheren Meldungen am 27. November den Haushalt 2027 beschließen, zu dem auch die Stromsteuersenkung gehört. Beide Entlastungen für 2027 sind politisch umstritten; die Positionen von Union, SPD und Ökonomen sollten Leser selbst vergleichen.