Der Spritpreisdeckel rückt näher: Der Gesetzentwurf des Wirtschaftsministeriums von Katherina Reiche (CDU) wird laut einem Pressespiegel vom Montagmorgen (06:29 Uhr) seit Freitag regierungsintern abgestimmt, und eine Handelsblatt-Berechnung zeigt, wie die Preisgrenze gewirkt hätte: Von April bis November 2026 lagen die Kraftstoffpreise demnach rund 11 Prozent der Zeit über dem Deckel, im Schnitt wäre der Liter dann etwa 7,5 Cent billiger gewesen, und der Deckel hätte an 193 von 234 Tagen ein- oder mehrfach gegriffen.
Spritpreisdeckel im Praxistest: Handelsblatt rechnet mit 7,5 Cent weniger – was würde die Preisgrenze an der Tankstelle wirklich bringen?
Der Gesetzentwurf zum Spritpreisdeckel wird seit Freitag in der Bundesregierung abgestimmt. Eine Handelsblatt-Berechnung zeigt, wie oft die Preisgrenze seit April gegriffen hätte. Was das für Verbraucher, Mineralölwirtschaft, Inflation und DAX bedeutet.
Für Anleger ist der Spritpreisdeckel ein Nebenschauplatz mit Folgen für Energiepreise, Inflation und Mineralölwirtschaft. Der DAX schloss am Montag laut dpa-AFX (17:46 Uhr) bei 25.337 Punkten, ein Plus von 2,15 Prozent; die Debatte über Tankstellenpreise bewegte den Index nicht erkennbar.
Stand der Dinge
Wo steht der Spritpreisdeckel jetzt politisch?
Die Koalition hatte sich am 18. November darauf verständigt, dass der Spritpreisdeckel zum 1. Januar 2027 den Tankrabatt ablösen soll, der Ende Dezember ausläuft. Das Kabinett soll am 2. Dezember Gesetzentwurf und Rechtsverordnung beschließen. Die Verordnung soll laut ZDF zunächst drei Monate gelten und lässt sich verlängern. Offen waren damals die Schwellen: Der frühere Entwurf von Wirtschaftsministerin Reiche sah vor, dass der Deckel greift, wenn Diesel- oder Benzinpreise drei Wochen in Folge mehr als 5 Prozentpunkte über dem Schnitt der übrigen EU-Länder liegen. Die SPD hielt das laut ZDF für wirkungslos, Reiche warnte vor Folgen für Raffinerien. Ob der Entwurf geändert wurde, ist uns nicht belegt.
Zahlen
Was zeigt die Handelsblatt-Berechnung zum Spritpreisdeckel?
Die Berechnung stützt sich laut Pressespiegel auf historische Daten und soll zeigen, dass der Deckel ab dem neuen Jahr häufig für niedrigere Tankstellenpreise sorgen könnte. Zwei Kennzahlen stechen hervor: Nur etwa jeder neunte Zeitpunkt lag über der Grenze, doch an 193 von 234 Tagen hätte der Deckel mindestens einmal eingegriffen. Wie beides zusammenpasst, erklärt die uns vorliegende Kurzfassung nicht; deshalb ist die Zahl mit Vorsicht zu lesen. Auch die genaue Berechnungsmethode liegt uns nicht vor.
|Punkt
|Stand
|Start
|1. Januar 2027, löst den Tankrabatt ab
|Kabinett
|2. Dezember 2026 (Gesetzentwurf und Rechtsverordnung)
|Laufzeit der Verordnung
|zunächst drei Monate, verlängerbar (ZDF)
|Schwelle im Reiche-Entwurf
|drei Wochen in Folge mehr als 5 Prozentpunkte über dem EU-Schnitt
|Zeit über dem Deckel (April–November 2026)
|rund 11 %
|Durchschnittliche Entlastung in diesen Fällen
|rund 7,5 Cent je Liter
|Tage mit Eingriff
|193 von 234
Handelsblatt-Zahlen aus Kurzfassung eines Pressespiegels; Methode nicht geprüft. Schwellen laut früherem Reiche-Entwurf, Änderungen nicht belegt.
Quelle: Dow-Jones-Pressespiegel (23.11.2026), ZDF, dpa, Reuters (18.11.2026)
Das große Bild
Was bedeutet der Spritpreisdeckel für Verbraucher, Inflation und Börse?
Für Autofahrer wäre ein durchschnittlicher Abschlag von 7,5 Cent je Liter spürbar, aber begrenzt. Für die Inflation zählt, dass staatliche Eingriffe bei Energiepreisen die gemessene Teuerung dämpfen können; wie stark, hängt vom Entwurf ab. An der Börse betrifft das Thema Mineralölkonzerne, Raffineriebetreiber und Tankstellenketten, deren Margen von der Ausgestaltung abhängen. Die gelesenen Quellen nennen keine börsennotierten Unternehmen; unsere Einordnung ist eine Einschätzung der Redaktion. Eine Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Parallel läuft der Haushalt: Der Bundestag soll laut früheren Meldungen am 27. November den Haushalt 2027 beschließen, zu dem auch die Stromsteuersenkung gehört. Beide Entlastungen für 2027 sind politisch umstritten; die Positionen von Union, SPD und Ökonomen sollten Leser selbst vergleichen.
Termine
Welche Termine zum Spritpreisdeckel sollten Anleger kennen?
27. November: Bundestag zum Haushalt 2027 (laut früheren Meldungen).
2. Dezember: Kabinett zu Gesetzentwurf und Rechtsverordnung.
Ende Dezember: Tankrabatt läuft aus.
1. Januar 2027: geplanter Start des Spritpreisdeckels.
Häufige Fragen zum Spritpreisdeckel
Wann kommt der Spritpreisdeckel? Geplant ist der Start am 1. Januar 2027; das Kabinett soll am 2. Dezember beschließen.
Wie viel würde der Spritpreisdeckel sparen? Laut Handelsblatt-Berechnung wäre der Literpreis in den Fällen über dem Deckel im Schnitt rund 7,5 Cent niedriger gewesen.
Wie oft hätte der Deckel gegriffen? Von April bis November 2026 an 193 von 234 Tagen ein- oder mehrfach; die Methode ist uns nicht bekannt.
Was bedeutet der Spritpreisdeckel für Aktien? Ein direkter Kurseffekt ist nicht belegt; betroffen sein könnten Mineralölwirtschaft und Tankstellenbetreiber (Einschätzung der Redaktion).
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