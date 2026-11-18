Der Spritpreisdeckel wird zum nächsten Streitpunkt der Koalition – und zum Thema für Anleger, die auf Ölaktien und Tankstellenbetreiber schauen. Nach dem Koalitionsausschuss soll er am 1. Januar 2027 den Tankrabatt ablösen, den das Kabinett am 2. Dezember beschließen will. Wie hoch die Höchstpreise ausfallen, ist laut t-online (11:26 Uhr) und Yahoo Nachrichten (16:10 Uhr MEZ) bislang nicht festgelegt. Ökonomen wie ifo-Präsident Clemens Fuest, DIW-Wettbewerbsökonom Tomaso Duso und Georg Zachmann vom Brüsseler Thinktank Bruegel sowie die Autoclubs ADAC und ACE äußern Skepsis.
Spritpreisdeckel: Höchstpreise ab 1. Januar, Kabinett am 2. Dezember – Ökonomen und ADAC zweifeln – wer zahlt am Ende die Rechnung?
Der Spritpreisdeckel soll am 1. Januar 2027 den Tankrabatt ablösen, das Kabinett entscheidet am 2. Dezember. Ein konkreter Höchstpreis fehlt noch, Ökonomen vom ifo, DIW und Bruegel sowie ADAC und ACE melden Zweifel. Was die Debatte für Tankstellen, Ölaktien und Autofahrer bedeutet.
Steckbrief
- Thema
- Spritpreisdeckel 2027
- Tankrabatt
- rund 16,7 Cent je Liter, endet 31.12.
- Gesetzliche Grundlage
- zunächst zwölf Monate
- Höchstpreis / Formel
- bislang nicht vorgelegt
- Börsenbezug
- DAX (^GDAXI), Ölaktien
Stand: 18.11.2026, Stand Mittwoch, 18.11.2026; Quellen t-online (11:26 Uhr), Yahoo/BuzzFeed (16:10 MEZ), infranken.de
Der Mechanismus
Wie soll der Spritpreisdeckel funktionieren – und was ist noch offen?
Nach t-online sind Belgien und Luxemburg Vorbilder: Der Staat legt Höchstpreise fest, Tankstellen dürfen nicht darüber verkaufen. Die Obergrenzen werden regelmäßig angepasst und berücksichtigen Rohöl-, Verarbeitungs- und Transportkosten, Steuern und eine zulässige Marge. Das Wirtschaftsministerium veröffentlicht die Höchstpreise, die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe überwacht sie (infranken.de). Länder sollen abweichende regionale Höchstpreise festlegen können. Ein Höchstpreis schreibt keinen niedrigeren Preis vor.
Befristet ist die Verordnung zunächst auf drei Monate, die gesetzliche Grundlage auf zwölf Monate. Der aktuelle Tankrabatt von rund 16,7 Cent je Liter (Energiesteuer plus Mehrwertsteuer) gilt seit 1. Oktober und läuft am 31. Dezember aus. Eine Kostenangabe für den Deckel nennen die ausgewerteten Quellen nicht; die einzige genannte Zahl, rund 2,8 Milliarden Euro (RWI), bezieht sich auf den Tankrabatt.
|Punkt
|Stand
|Start
|1. Januar 2027
|Kabinett
|2. Dezember 2026
|Verordnung
|zunächst 3 Monate, Verlängerung möglich
|Gesetzliche Grundlage
|12 Monate
|Höchstpreis / Formel
|noch nicht vorgelegt
|Tankrabatt
|rund 16,7 ct/l, endet 31.12.
Quelle: t-online, Yahoo Nachrichten/BuzzFeed, infranken.de, 18.11.2026
Die Kritik
Was sagen Ökonomen, ADAC und Autoclubs – und was fordert die SPD?
Der frühere Entwurf von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche sah Höchstpreise per Verordnung nur vor, wenn Benzin- oder Dieselpreise drei Wochen lang jeweils mehr als 5 Prozentpunkte über dem EU-Schnitt liegen. Laut taz wurde diese Schwelle in zehn Jahren nie erreicht. SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf fordert laut dpa „ein echter Spritpreisdeckel, der Höchstpreise vorschreibt und Margen begrenzt“, außerdem eine Übergewinnsteuer.
ifo-Präsident Clemens Fuest kritisiert laut dpa die Grundidee des Deckels.
Tomaso Duso (DIW) warnt, ein Deckel werde oft zum „gemeinsamen Zielpreis“; bei zu engem Deckel drohten Versorgungsengpässe. Er schlägt Kartellamtskontrollen im Großhandel und einkommensabhängige Zuschüsse vor.
Georg Zachmann (Bruegel): Bei zu niedriger Obergrenze könnten Mengen eher in Polen oder Belgien verkauft werden.
Steffen Bukold (energycomment): Raffinerie-Margen würden nicht automatisch begrenzt, Preisänderungen kämen verzögert an.
ADAC: erwartet allenfalls einen leichten Preisrückgang; Tankstellen könnten sich am Maximum orientieren. ACE sieht bei hohen Hürden einen Deckel, der nie greift, und fordert Direktzahlungen.
Tankstellenverband bft: Eine Obergrenze senke die Beschaffungskosten nicht, sondern entscheide nur, wer sie trägt (laut infranken.de, Verweis auf älteren Bericht).
Eine Stellungnahme großer Mineralölkonzerne zum geplanten Deckel liegt in den ausgewerteten Quellen nicht vor.
Börse
Was bedeutet der Spritpreisdeckel für Ölaktien und den DAX – und was zeigt der Ölpreis?
Namentlich nennen die Quellen keine Unternehmen. Betroffen wären grundsätzlich Raffinerie- und Tankstellenbetreiber, also Konzerne wie Shell, BP und TotalEnergies, über die aktiencheck.de bereits im Zusammenhang mit einer Übergewinnsteuer berichtet hat. Der Ölpreis gibt aktuell nach: Brent lag laut Dow Jones Newswires zum Börsenstart bei 92,65 US-Dollar (-0,5 %), WTI bei 85,37 US-Dollar. Der DAX fiel laut dpa-AFX um 14:41 Uhr auf 25.952 Punkte (-0,4 %).
Einschätzung der Redaktion: Ob und wie stark ein Preisdeckel Gewinne von Mineralölkonzernen belastet, hängt vom Höchstpreis ab, der noch nicht feststeht. Belegte Marktreaktionen auf die Meldung gibt es nicht.
FAQ
Häufige Fragen zum Spritpreisdeckel
Wann kommt der Spritpreisdeckel? Er soll am 1. Januar 2027 starten; das Kabinett entscheidet am 2. Dezember.
Wie hoch ist der Höchstpreis? Ein konkreter Höchstpreis oder eine Berechnungsformel wurde bislang nicht vorgelegt.
Was passiert mit dem Tankrabatt? Er läuft am 31. Dezember aus und wird durch den Deckel abgelöst.
Was heißt das für Ölaktien? Das hängt vom konkreten Höchstpreis ab; belegte Auswirkungen gibt es noch nicht.
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