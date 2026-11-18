Nach t-online sind Belgien und Luxemburg Vorbilder: Der Staat legt Höchstpreise fest, Tankstellen dürfen nicht darüber verkaufen. Die Obergrenzen werden regelmäßig angepasst und berücksichtigen Rohöl-, Verarbeitungs- und Transportkosten, Steuern und eine zulässige Marge. Das Wirtschaftsministerium veröffentlicht die Höchstpreise, die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe überwacht sie (infranken.de). Länder sollen abweichende regionale Höchstpreise festlegen können. Ein Höchstpreis schreibt keinen niedrigeren Preis vor.

Befristet ist die Verordnung zunächst auf drei Monate, die gesetzliche Grundlage auf zwölf Monate. Der aktuelle Tankrabatt von rund 16,7 Cent je Liter (Energiesteuer plus Mehrwertsteuer) gilt seit 1. Oktober und läuft am 31. Dezember aus. Eine Kostenangabe für den Deckel nennen die ausgewerteten Quellen nicht; die einzige genannte Zahl, rund 2,8 Milliarden Euro (RWI), bezieht sich auf den Tankrabatt.