Springer-Nature-Aktie: Quartalszahlen Q3 – der Musterschüler liefert, die Börse zögert

Es gibt Unternehmen, die liefern Quartal für Quartal, ohne dass es jemand bemerkt. Springer Nature ist so eines. Der Berliner Wissenschaftsverlag hinter Marken wie „Nature“ wächst aus eigener Kraft um rund 6 Prozent, steigert die Marge, senkt die Schulden und hat die Analystenerwartungen in diesem Jahr zweimal übertroffen. Trotzdem notiert die Springer-Nature-Aktie mit zuletzt unter 20 Euro deutlich unter ihrem Rekord von 28,30 Euro. Am Dienstag, 17. November, folgen die Springer Nature Quartalszahlen für Q3.