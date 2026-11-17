Jefferies erhöht in der Spotify-Aktienanalyse vom 16.11.2026 das Kursziel von 700 USD auf 710 USD und bestätigt das Rating "buy" für Spotify (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker: SPOT). Die Aktie beendete den Handel am 16. November um 16:00 Uhr EST bei 611,73 USD, ein Minus von 0,90 USD beziehungsweise 0,15 %. Vorbörslich notierte sie am 17. November um 7:42 Uhr EST bei 606,00 USD und damit weitere 5,73 USD beziehungsweise 0,94 % niedriger.