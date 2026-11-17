Jefferies erhöht in der Spotify-Aktienanalyse vom 16.11.2026 das Kursziel von 700 USD auf 710 USD und bestätigt das Rating "buy" für Spotify (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker: SPOT). Die Aktie beendete den Handel am 16. November um 16:00 Uhr EST bei 611,73 USD, ein Minus von 0,90 USD beziehungsweise 0,15 %. Vorbörslich notierte sie am 17. November um 7:42 Uhr EST bei 606,00 USD und damit weitere 5,73 USD beziehungsweise 0,94 % niedriger.
Spotify Aktie: Unter den Top 3 für 2027 – Jefferies setzt auf 710 USD!
Jefferies hebt das Spotify-Kursziel auf 710 USD an und zählt die Aktie neben Take-Two und AppLovin zu den drei bevorzugten Anlageideen für 2027.
Während der Aktienkurs nachgebe, bleibe Jefferies optimistisch. Das Analystenhaus zähle Spotify mit Blick auf 2027 zu seinen drei bevorzugten Anlageideen. Neben dem Musikstreaming-Anbieter würden auch Take-Two und AppLovin zu dieser Auswahl gehören.
Kursziel 710 USD: Kleine Anhebung, deutlicher Abstand zum Aktienkurs
Die Erhöhung der Zielmarke falle mit 10 USD beziehungsweise rund 1,4 % moderat aus. Aussagekräftiger sei der Abstand zum angegebenen Aktienkurs: Gegenüber dem Schlusskurs von 611,73 USD eröffne das Kursziel 710 USD ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 16,1 %.
Gemessen am vorbörslichen Kurs von 606,00 USD betrage der Abstand sogar rund 17,2 %. Dabei handle es sich um den rechnerischen Spielraum bis zur Analystenzielmarke, nicht um eine garantierte Rendite.
Mit dem bestätigten Rating "buy" halte Jefferies ausdrücklich an seiner Kaufempfehlung fest. Die Spotify-Aktienanalyse verbinde somit eine leicht höhere Zielmarke mit einer weiterhin positiven grundsätzlichen Einschätzung.
Spotify gehört zur Favoritenauswahl für 2027
Die auffälligste Aussage der Meldung betreffe die Positionierung für das kommende Jahr. Jefferies führe Spotify unter den drei bevorzugten Anlageideen des Analysten mit Blick auf 2027. Das verleihe der Empfehlung innerhalb seiner Auswahl zusätzliches Gewicht.
Gemeinsam mit Take-Two und AppLovin stehe Spotify damit besonders im Fokus. Eine Rangfolge innerhalb dieses Trios gehe aus der vorliegenden Kurzmeldung allerdings nicht hervor. Ebenso wenig lasse sich daraus ableiten, dass es sich um die drei wichtigsten Empfehlungen des gesamten Analystenhauses über alle Branchen hinweg handle.
Für die Spotify-Aktienanalyse sei diese Hervorhebung dennoch relevant: Jefferies belasse es nicht bei der Bestätigung des Rating "buy", sondern ordne die Aktie zugleich einem ausdrücklich bevorzugten Kreis zu.
Was hinter dem Optimismus steckt – und was offenbleibt
Welche operativen Annahmen das Kursziel 710 USD konkret begründen würden, erläutere die vorliegende Meldung nicht. Sie enthalte weder neue Prognosen zu Nutzerzahlen und Abonnenten noch Angaben zu Umsatz, Margen oder Gewinn.
Deshalb wäre es nicht gerechtfertigt, die Anhebung bestimmten Preiserhöhungen, Kostensenkungen oder einer verbesserten Werbenachfrage zuzuschreiben. Belastbar seien die höhere Zielmarke, das unveränderte Rating "buy" und die Aufnahme in die Favoritenauswahl für 2027.
Die Spotify-Aktienanalyse von Jefferies liefere damit ein klares positives Bewertungssignal, aber keine ausführliche neue operative Begründung. Für Anleger bleibe entscheidend, ob die weitere Geschäftsentwicklung die Erwartungen hinter dieser Einschätzung erfüllen könne.
Schwächerer Kurs trifft auf positive Analystenmeinung
Der leichte Rückgang im regulären Handel und das anschließende vorbörsliche Minus würden zunächst eine zurückhaltende Kursentwicklung zeigen. Ob diese Bewegungen mit der Jefferies-Einschätzung zusammenhingen, lasse sich aus den vorliegenden Informationen nicht ableiten.
Der niedrigere vorbörsliche Kurs vergrößere rechnerisch den Abstand zum Kursziel 710 USD. Er mache die Aktie für sich genommen jedoch nicht automatisch attraktiver: Dafür wären auch die zugrunde liegenden Geschäftsaussichten und Bewertungsannahmen zu berücksichtigen.
Auf der Chancenseite stehe die Möglichkeit, dass Spotify die positive Erwartung von Jefferies bestätige. Auf der Risikoseite bleibe offen, ob die tatsächliche Entwicklung den Optimismus rechtfertige. Eine Favoritenposition schütze weder vor enttäuschenden Ergebnissen noch vor Kursverlusten.
Jefferies bleibt bei Spotify auf Kaufkurs
Insgesamt falle die Botschaft der Spotify-Aktienanalyse eindeutig positiv aus. Das Kursziel 710 USD, das bestätigte Rating "buy" und die hervorgehobene Stellung für 2027 würden die Zuversicht von Jefferies unterstreichen.
Die eigentliche Nachricht liege dabei weniger in der überschaubaren Anhebung um 10 USD als in der Kombination aus Kaufempfehlung und Favoritenstatus. Trotz der zuletzt schwächeren Kurse halte Jefferies an seiner positiven Einschätzung fest.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 17. November 2026
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