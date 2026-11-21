Die Spotify Aktie (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: 639, US-Handelssymbol: SPOT, NYSE) hat eine schwache Woche hinter sich. Am Freitag, 20. November 2026, schloss der schwedische Musikdienst an der New Yorker Börse bei 577,03 Dollar, ein Minus von 1,17 Prozent. Schon am Donnerstag hatte die Aktie 3,6 Prozent verloren.
Spotify Aktie: Großer Plan bis 2030, trotzdem minus 6 Prozent – ist der Musik-Gigant einfach zu teuer geworden?
Spotify legt ehrgeizige Ziele bis 2030 vor, doch die Spotify Aktie verliert in der Woche fast 6 Prozent auf 577,03 Dollar. Mit über 300 Millionen zahlenden Kunden läuft das Geschäft rund. Warum Anleger dennoch Kasse machen.
Die Woche
Von 613 auf 577 Dollar: Gewinnmitnahmen
Zum Ende der Vorwoche kostete die Spotify Aktie noch 612,63 Dollar. Bis Freitag ging es um 5,81 Prozent abwärts. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie damit wieder knapp im Minus. Auf Monatssicht steht dagegen noch ein Plus von fast 10 Prozent – die starken Zahlen zum dritten Quartal hatten die Aktie zuvor kräftig angetrieben.
Der Plan
Die Ziele bis 2030
In dieser Woche legte Spotify-Finanzchef Christian Luiga seinen langfristigen Plan dar. Bis 2030 soll der Umsatz jährlich im mittleren Zehn-Prozent-Bereich wachsen. Die Bruttomarge soll auf 35 bis 40 Prozent steigen, die operative Marge auf über 20 Prozent. Wachsen will Spotify mit mehr Abonnenten, Werbung, kostenpflichtigen Zusatzangeboten und Hörbüchern.
Die Basis ist stark: Im dritten Quartal überschritt Spotify erstmals die Marke von 300 Millionen zahlenden Premium-Kunden. Einordnung der Redaktion: Der Markt hat die Ziele dennoch eher verhalten aufgenommen. Steigende Kosten für künstliche Intelligenz und Hörbücher könnten die Margenpläne bremsen.
Bewertung
Wie viel Erfolg ist schon eingepreist?
Genau hier setzen die Skeptiker an. Laut einer Auswertung von TradingKey wird die Spotify Aktie mit mehr als dem 40-Fachen der erwarteten Gewinne bewertet. Gleichzeitig muss Spotify einen großen Teil seiner Erlöse an die Plattenfirmen abgeben, was die Margen nach oben begrenzt. Bei einer so hohen Bewertung reichen schon kleine Enttäuschungen für deutliche Kursverluste.
Die Analysten bleiben dennoch zuversichtlich. Jefferies hob das Kursziel am 16. November von 700 auf 710 Dollar an. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Ausblick
Der nächste Test im Februar
Die nächsten Quartalszahlen werden für Anfang Februar 2027 erwartet. Bis dahin dürfte die Spotify Aktie vor allem der allgemeinen Stimmung bei Wachstumswerten folgen. Bestätigt Spotify den Kurs auf die 2030-Ziele, hätte die Aktie Spielraum für neue Hochs.
FAQ
Häufige Fragen zur Spotify Aktie
Warum ist die Spotify Aktie gefallen?
Nach dem starken Lauf nehmen Anleger Gewinne mit. Die hohe Bewertung und steigende Kosten für KI und Hörbücher sorgen für Zurückhaltung.
Welche Ziele hat Spotify bis 2030?
Umsatzwachstum im mittleren Zehn-Prozent-Bereich pro Jahr, eine Bruttomarge von 35 bis 40 Prozent und eine operative Marge über 20 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Spotify Aktie?
ISIN LU1778762911, WKN A2JEGN, Handelssymbol in Deutschland 639, US-Handelssymbol SPOT (NYSE).
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