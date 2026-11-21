Genau hier setzen die Skeptiker an. Laut einer Auswertung von TradingKey wird die Spotify Aktie mit mehr als dem 40-Fachen der erwarteten Gewinne bewertet. Gleichzeitig muss Spotify einen großen Teil seiner Erlöse an die Plattenfirmen abgeben, was die Margen nach oben begrenzt. Bei einer so hohen Bewertung reichen schon kleine Enttäuschungen für deutliche Kursverluste.