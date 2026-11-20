Laut den Marktberichten treffen mehrere Faktoren zusammen: der Kursrutsch vom Donnerstag, Sorgen über Zinsen und einen festen US-Dollar, Unsicherheit über den Ausbau der US-Rechenzentren und „mögliche Folgen der Nvidia-Affäre“. Viele KI-Investitionen sind zudem kreditfinanziert, was bei steigenden Zinsen schwerer wiegt. Der Dow gewann dagegen 0,23 Prozent, weil traditionelle Branchen gefragt waren. LBBW-Analyst Sandro Pannagl sagt: „Die Anlegerstimmung ist nach dem Kursrutsch an den Börsen stark angeknackst.“

Der Zins ist der politische Hebel: Eine weitere Leitzinserhöhung der Fed im Dezember gilt als nahezu sicher; Gouverneur Christopher Waller hatte sich laut Protokoll für 0,50 Punkte ausgesprochen. Dazu kommt der drohende US-Shutdown am 11. Dezember.