Der Tech-Ausverkauf geht weiter, und Speicherchip-Aktien trifft es am härtesten: Die Sandisk Aktie (Nasdaq: SNDK) verlor am Freitag um 16:47 Uhr MEZ (10:47 Uhr New Yorker Zeit) gut 13 Prozent und war laut dpa-AFX Schlusslicht im Nasdaq 100, Micron und Seagate büßten rund 10 Prozent ein. Der Nasdaq 100 fiel 2,30 Prozent auf 25.907 Punkte und steuert auf ein Wochenminus von gut 7 Prozent zu, während der Dow Jones mit 49.209 Punkten 0,23 Prozent im Plus lag.
Speicherchip-Aktien: Sandisk minus 13 Prozent, Micron und Seagate minus 10 Prozent – wie viel Zinsangst steckt im Chip-Ausverkauf?
Der Tech-Ausverkauf an der Wall Street erwischt am Freitag besonders Speicherchip-Aktien: Sandisk verliert gut 13 Prozent, Micron und Seagate rund 10 Prozent, der Nasdaq 100 gibt 2,3 Prozent ab. Was hinter dem Abverkauf steckt und was Anleger beobachten.
Tagesbilanz
Welche Chipwerte verlieren am Freitag am meisten?
Neben den Speicherherstellern gaben auch große KI-Namen nach: Die AMD Aktie verlor 8 Prozent, die Nvidia Aktie mehr als 5 Prozent (Der Aktionär, gegen 16:50 Uhr MEZ). Intuit fiel um 6 Prozent, Meta um 3,4 Prozent, SpaceX um 6,7 Prozent. Die Apple Aktie blieb auf Vortagsniveau, obwohl Berichte über einen eigenen autonomen KI-Agenten kursierten. Die Anthropic Aktie rutschte am zweiten Handelstag um 11,4 Prozent auf 86,12 US-Dollar und liegt damit knapp über dem Ausgabepreis von 83 US-Dollar.
|Aktie
|Veränderung
|Sandisk
|rund -13 %
|Micron
|rund -10 %
|Seagate
|rund -10 %
|AMD
|-8 %
|Nvidia
|mehr als -5 %
|Intuit
|-6 %
|Meta
|-3,4 %
|Apple
|unverändert
Zwischenstand 16:47 Uhr MEZ (10:47 Uhr New Yorker Zeit), keine Schlusskurse.
Quelle: dpa-AFX/Ariva, Der Aktionär, 20.11.2026
Ursachen
Warum fallen Speicherchip-Aktien und der Nasdaq 100?
Laut den Marktberichten treffen mehrere Faktoren zusammen: der Kursrutsch vom Donnerstag, Sorgen über Zinsen und einen festen US-Dollar, Unsicherheit über den Ausbau der US-Rechenzentren und „mögliche Folgen der Nvidia-Affäre“. Viele KI-Investitionen sind zudem kreditfinanziert, was bei steigenden Zinsen schwerer wiegt. Der Dow gewann dagegen 0,23 Prozent, weil traditionelle Branchen gefragt waren. LBBW-Analyst Sandro Pannagl sagt: „Die Anlegerstimmung ist nach dem Kursrutsch an den Börsen stark angeknackst.“
Der Zins ist der politische Hebel: Eine weitere Leitzinserhöhung der Fed im Dezember gilt als nahezu sicher; Gouverneur Christopher Waller hatte sich laut Protokoll für 0,50 Punkte ausgesprochen. Dazu kommt der drohende US-Shutdown am 11. Dezember.
Termine
Was müssen Anleger jetzt beobachten?
24. November: Dell, HP Inc., Workday und Autodesk berichten nach Börsenschluss (Dell laut Admirals Markets „erwartet“).
25. November: PCE-Preisdaten und US-Bruttoinlandsprodukt um 14:30 Uhr MEZ.
26. November: Thanksgiving, die US-Börsen sind geschlossen; am 27. November endet der Handel um 13:00 Uhr New Yorker Zeit.
Im Dezember: Fed-Zinsentscheid und die Frist des US-Haushalts am 11. Dezember.
FAQ zu Speicherchip-Aktien
Warum fällt die Sandisk Aktie? Sie verliert am Freitag gut 13 Prozent im allgemeinen Tech-Ausverkauf; eine eigene Unternehmensnachricht nennen die gelesenen Berichte nicht.
Wie stark fällt der Nasdaq 100? Um 16:47 Uhr MEZ minus 2,30 Prozent auf 25.907 Punkte; auf Wochensicht gut 7 Prozent.
Sind alle Chipwerte betroffen? Nein, Apple blieb unverändert, der Dow Jones legte zu.
Wie geht es weiter? Das hängt laut Marktberichten an Zinsen, dem Ausbau der Rechenzentren und der Stimmung; eine Prognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
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