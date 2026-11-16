Fair bewertet nach den Jahreszahlen: Wells Fargo führt die Spectrum-Brands-Aktie mit „Equal Weight“ und hebt das Kursziel von 85 auf 87 US-Dollar. Das entspricht etwa dem Kurs von 86,51 US-Dollar laut Ratingübersicht. Spectrum Brands verkauft Heimtierbedarf, Haus- und Gartenprodukte sowie Haushaltsgeräte.
Spectrum-Brands-Aktie: Wells Fargo bleibt bei „Equal Weight“ – Kursziel steigt auf 87 Dollar
Wells Fargo führt die Aktie von Spectrum Brands mit „Equal Weight“ und hebt das Kursziel von 85 auf 87 US-Dollar. Das entspricht etwa dem Kurs von 86,51 US-Dollar. Der Konsumgüterhersteller hat gerade seine Jahreszahlen vorgelegt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Spectrum Brands Holdings, Inc.
- Handelssymbol
- SPB (NYSE)
- Analyst
- Michael Ru… (Name in der Übersicht gekürzt)
- Bank
- Wells Fargo
- Rating
- Equal Weight
- Kursziel
- 87 US-Dollar (zuvor 85 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Wells Fargo zur Spectrum-Brands-Aktie
Jahreszahlen über den Erwartungen – Wells Fargo bleibt neutral
Wells Fargo sieht die Aktie nach den Jahreszahlen fair bewertet. Die Ratingübersicht weist die Einstufung als neu zugeordnet aus.
Im Geschäftsjahr 2026 stieg der Umsatz um 1,5 Prozent. Heimtierbedarf legte um 5,1 Prozent zu, Haus und Garten um 3,9 Prozent.
Das bereinigte EBITDA lag mit 374,8 Millionen US-Dollar über den Erwartungen.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Wells Fargo zu lesen ist:
Sondereffekt Zollrückerstattung
57,4 Millionen US-Dollar des EBITDA stammten aus zurückerstatteten Zöllen. Ohne diesen Effekt stieg das EBITDA um 9,8 Prozent.
Hoher Cashflow
Der bereinigte freie Cashflow erreichte 247,3 Millionen US-Dollar.
Wenig Schulden
Die Nettoverschuldung lag bei nur 0,77-mal dem bereinigten EBITDA.
Schwaches Organikwachstum
Organisch sank der Umsatz leicht um 0,3 Prozent.
Wachstum bleibt das Problem
Die Gewinne profitieren von Kostensenkungen und Einmaleffekten. Ein kräftiges organisches Wachstum fehlt dagegen.
Die solide Bilanz gibt Spielraum für Zukäufe.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Wells Fargo Securities, LLC, Analyst Michael Ru… (Name in der Ratingübersicht gekürzt). Die Einstufung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Equal Weight“ und das Kursziel von 87 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.wellsfargo.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB): Halten, Kursziel 87,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Michael Ru… (Name gekürzt), Aktienanalyst, Wells Fargo Securities, LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:28 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:28 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Michael Ru… (Name gekürzt), Aktienanalyst, Wells Fargo Securities, LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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