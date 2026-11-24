Ministerpräsident Pedro Sánchez (PSOE) hat die Neuwahl am 5. Oktober 2026 angesetzt, nachdem der Kongress zwei Dekrete seiner Regierung zum Wohnungsmarkt gekippt hatte. Das berichten wahlprognosen.com, The Leader und echo24. Regulär wäre erst 2027 gewählt worden. Der Wahlkampf läuft offiziell vom 13. bis 27. November; vom 24. bis 28. November dürfen laut The Leader keine Umfragen mehr veröffentlicht werden.

Gewählt werden 350 Abgeordnete des Congreso und 208 Senatoren, wahlberechtigt sind rund 38,7 Millionen Menschen. Für eine Regierungsbildung zählt die Sitzzahl, nicht der Stimmenanteil: Im ersten Wahlgang zur Wahl des Ministerpräsidenten braucht ein Kandidat 176 Stimmen. Im zweiten Wahlgang 48 Stunden später genügt eine einfache Mehrheit, also mehr Ja- als Nein-Stimmen.