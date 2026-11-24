Spanien steht vor einer vorgezogenen Parlamentswahl, und die Umfragen sehen die konservative Volkspartei (PP) mit 30,6 Prozent knapp vor den Sozialisten (PSOE) mit 29,0 Prozent, dahinter Vox mit 18,5 Prozent. Für Anleger der Santander Aktie (ISIN ES0113900J37, Xetra-Ticker BSD2), anderer spanischer Bankaktien und des IBEX 35 stellt sich die Frage, wer nach dem 29. November eine Mehrheit zusammenbekommt – und wie schnell. Die Zahlen stammen aus dem Umfragemittel von wahlprognosen.com (Stand 23.11.2026, 31 Umfragen).
Spanien-Wahl: PP knapp vor PSOE, Vox als Königsmacher - Was bedeutet das für Santander Aktie und IBEX?
Am Sonntag wählt Spanien vorzeitig. Umfragen sehen die Volkspartei bei 30,6 Prozent, die Sozialisten bei 29,0 und Vox bei 18,5. Entscheidend ist, ob PP und Vox die 176 Sitze erreichen – was das für Banken und den IBEX heißen kann.
Steckbrief
- Wahltag
- Sonntag, 29.11.2026
- Wahlberechtigte
- rund 38,7 Millionen
- Zu wählen
- 350 Abgeordnete, 208 Senatoren
- Umfrageverbot
- 24. bis 28.11.2026
- Santander Aktie
- Banco Santander, S.A., ISIN ES0113900J37, Xetra-Ticker BSD2
Stand: 24.11.2026, Eckdaten zur Wahl; Kurs der Santander Aktie in der Randspalte
Warum wird in Spanien jetzt gewählt?
Wie kam es zur Neuwahl?
Ministerpräsident Pedro Sánchez (PSOE) hat die Neuwahl am 5. Oktober 2026 angesetzt, nachdem der Kongress zwei Dekrete seiner Regierung zum Wohnungsmarkt gekippt hatte. Das berichten wahlprognosen.com, The Leader und echo24. Regulär wäre erst 2027 gewählt worden. Der Wahlkampf läuft offiziell vom 13. bis 27. November; vom 24. bis 28. November dürfen laut The Leader keine Umfragen mehr veröffentlicht werden.
Gewählt werden 350 Abgeordnete des Congreso und 208 Senatoren, wahlberechtigt sind rund 38,7 Millionen Menschen. Für eine Regierungsbildung zählt die Sitzzahl, nicht der Stimmenanteil: Im ersten Wahlgang zur Wahl des Ministerpräsidenten braucht ein Kandidat 176 Stimmen. Im zweiten Wahlgang 48 Stunden später genügt eine einfache Mehrheit, also mehr Ja- als Nein-Stimmen.
Umfragen und Sitze
Wer liegt vorn und wer braucht wen?
Im Mittel von 26 Instituten kommt die PP laut wahlprognosen.com auf 126 Sitze (Spanne 102 bis 136), die PSOE auf 117 Sitze (98 bis 139) und Vox auf 63 Sitze (50 bis 80). Zum Vergleich: Bei der Wahl 2023 hatte Vox 33 Sitze, die PP 137 und die PSOE 121. Rechnerisch käme ein Bündnis aus PP und Vox demnach auf 189 Sitze, die PP allein auf 126 und das linke Lager aus PSOE sowie der Liste Frente Amplio und Frente Valenciano auf 128 – beides ohne Mehrheit.
|Partei
|Stimmenanteil
|Sitze (Mittel)
|Sitze 2023
|PP
|30,6 %
|126
|137
|PSOE
|29,0 %
|117
|121
|Vox
|18,5 %
|63
|33
|FA+FV
|6,8 %
|11
|–
Sitzprognose: Mittel aus 26 Instituten, Summe nicht 350, weil nicht jedes Institut jede Partei ausweist. Stimmenanteile: Mittel aus 31 Umfragen.
Quelle: wahlprognosen.com, Stand 23.11.2026
Die Institute sind sich nicht einig. 40dB sah für El País und SER am 23.11. die PP bei 31,8 Prozent und die PSOE bei 30,9 Prozent, Cluster17 (Feldzeit 19. bis 21.11.) dagegen die PSOE mit 32,6 Prozent vor der PP mit 30,2 Prozent. Auch SW Demoscopia (26.10. bis 21.11.) sieht die PSOE vorn. Das zeigt: Der Abstand liegt innerhalb der Fehlerspanne vieler Umfragen, und rund ein Fünftel der Wähler ist laut 40dB unentschieden.
Regierungsbildung
Was heißt Königsmacher Vox?
The Leader hält einen PP-geführten Block mit Unterstützung von Vox für das wahrscheinlichste Ergebnis. PP-Chef Alberto Núñez Feijóo bevorzugt nach dieser Darstellung eine PP-Regierung mit parlamentarischer Unterstützung durch Vox. Offen ist, ob Vox Ministerposten erhält oder nur von außen stützt. Sánchez hat laut The Leader die beste Chance, wenn beide Lager die Mehrheit verfehlen: 2023 wurde er mit 179 Stimmen gewählt, gestützt unter anderem von Sumar, ERC, Junts, EH Bildu und PNV. Die linken Parteien außerhalb der PSOE treten diesmal auf getrennten Listen an.
Im Wahlkampf dominieren laut The Leader und echo24 das Wohnen, steigende Lebenshaltungskosten, Einwanderung und Korruptionsermittlungen im Umfeld der Regierung. Zur Wohnungspolitik: Die PSOE will den öffentlichen Wohnungsbestand ausbauen, die PP Bauland freigeben und das Bauen beschleunigen.
Börse und Banken
Was steht für Santander Aktie und IBEX auf dem Spiel?
Belegte Marktdaten zur Wahl lagen den Quellen dieses Artikels nicht vor; zu Bankensteuer, Energiepolitik oder Staatsfinanzen enthalten sie keine Aussagen der Parteien. Die folgende Einordnung ist deshalb eine Einschätzung der Redaktion und keine Prognose: Spanische Bankaktien wie die Santander Aktie, aber auch Versorger und Baukonzerne im IBEX 35 reagieren erfahrungsgemäß auf Wahlausgänge, die Regulierung, Steuern oder Wohnungsbau berühren. Anleger beobachten deshalb weniger die Sieger-Frage als die Koalitionsfrage und das Wirtschaftsprogramm einer künftigen Regierung.
Termine
Was Anleger bis Sonntag und danach beobachten
Die Wahllokale sind am Sonntag, 29. November, von 9 bis 20 Uhr Ortszeit geöffnet. Bis dahin gilt das Umfrageverbot; danach stehen die Auszählung, die Konstituierung des Parlaments und die Wahl des Ministerpräsidenten an. Je nach Ergebnis kann sich die Regierungsbildung über Wochen ziehen – ein Zeitplan ist in den Quellen nicht belegt.
FAQ
Häufige Fragen zur Spanien-Wahl
Wann wird in Spanien gewählt? Am Sonntag, 29. November 2026.
Wie viele Sitze braucht eine Regierung? 176 von 350 Sitzen im Congreso für die absolute Mehrheit im ersten Wahlgang; im zweiten genügt eine einfache Mehrheit.
Wer liegt in den Umfragen vorn? Im Mittel die PP mit 30,6 Prozent vor der PSOE mit 29,0 Prozent und Vox mit 18,5 Prozent (wahlprognosen.com, Stand 23.11.2026); einzelne Institute sehen die PSOE vorn.
Welche Rolle spielt Vox? Rechnerisch könnten PP und Vox nach dem Umfragemittel 189 Sitze erreichen und damit die Mehrheit stellen.
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