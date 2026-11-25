Die Spanien-Anleihen gehen mit bemerkenswerter Ruhe in eine heikle Woche: Die Rendite der zehnjährigen spanischen Staatsanleihe lag am Dienstagabend bei 3,88 Prozent (Trading Economics, Schluss 24. November). Der Aufschlag zur zehnjährigen Bundesanleihe beträgt damit nur rund 60 Basispunkte. Und das, obwohl die Spanier am Sonntag, 29. November, vorzeitig ein neues Parlament wählen und Umfragen keine klare Mehrheit erwarten lassen. Zum Vergleich: Italien zahlt 109, Frankreich 152 Basispunkte Aufschlag.
Spanien-Anleihen: Zehnjährige bei 3,88 Prozent, nur rund 60 Basispunkte über dem Bund – ist die Wahl am Sonntag schon im Kurs?
Vier Tage vor der vorgezogenen Parlamentswahl am 29. November zeigen sich spanische Staatsanleihen erstaunlich gelassen. Die Rendite der zehnjährigen Bonos liegt bei 3,88 Prozent, der Aufschlag zur Bundesanleihe bei rund 60 Basispunkten – weit unter Italien und Frankreich. Die Top-Story erklärt, warum der Markt Madrid so viel Vertrauen schenkt und wo die Risiken liegen.
Die Wahl
Warum wählt Spanien vorzeitig – und wer liegt vorn?
Ministerpräsident Pedro Sánchez hatte Anfang Oktober das Parlament aufgelöst, nachdem seine Entlastungspläne in einer Abstimmung gescheitert waren. Seit 2023 hat Spanien keinen neuen Staatshaushalt verabschiedet.
In den Umfragen führt die konservative Volkspartei PP von Alberto Núñez Feijóo mit rund 31 Prozent vor den Sozialisten (PSOE) mit rund 27 Prozent. Die rechte Vox kommt auf etwa 19 Prozent und könnte damit zum Königsmacher werden. Für eine absolute Mehrheit sind 176 der 350 Sitze im Abgeordnetenhaus nötig. Als wahrscheinlichstes Ergebnis gilt eine PP-geführte Regierung, die auf Vox angewiesen ist.
|Partei
|Demócrata
|The Economist
|PP
|30,8 %
|31,0 %
|PSOE
|27,3 %
|27,0 %
|Vox
|18,9 %
|19,0 %
|Frente Amplio
|6,4 %
|6,0 %
Quelle: Demócrata und The Economist, jeweils 1.11.2026, laut Wikipedia-Übersicht
Das große Bild
Warum sind Spanien-Anleihen so gefragt, obwohl die Politik wackelt?
Die Antwort liegt in den Zahlen der Volkswirtschaft. Spanien wächst laut dem Finanzportal Funds Society etwa doppelt so schnell wie der Euroraum im Durchschnitt, die Staatsschuldenquote ist auf rund 101 Prozent der Wirtschaftsleistung gesunken. Alle drei großen Ratingagenturen bewerten das Land mit „A“. Zum Vergleich: Frankreich kämpft mit hohen Defiziten und politischer Instabilität, Italien mit einer deutlich höheren Schuldenlast. Spanien hat sich im Lauf der vergangenen Jahre vom Sorgenkind der Eurokrise zum Musterschüler der Peripherie entwickelt.
Hinzu kommt eine Besonderheit: Spaniens politisches Risiko ist ein bekanntes Risiko. Seit 2023 regiert Sánchez ohne eigenen Haushalt, das Land hat in den vergangenen zehn Jahren mehrere Wahlen erlebt, ohne dass die Wirtschaft entgleiste. Der Markt hat gelernt, das politische Hin und Her von der ökonomischen Substanz zu trennen. Als Sánchez Anfang Oktober die Neuwahl ankündigte, stieg der Aufschlag zum Bund kurzzeitig an, spanische Anleihen wurden aber deutlich weniger verkauft als französische oder italienische.
Madrid zahlt weniger Risikoaufschlag als Paris – ein Satz, der vor zehn Jahren undenkbar gewesen wäre.
Zinsumfeld
Was bedeutet die erwartete EZB-Zinserhöhung für Spanien-Anleihen?
Der Spread ist nur die halbe Geschichte. Die Rendite der zehnjährigen Bonos lag Ende September mit 4,14 Prozent so hoch wie seit Januar 2014 nicht mehr, weil der Markt eine Zinswende der EZB nach oben erwartet und die Inflation in Spanien im Oktober bei 4,9 Prozent lag. Seitdem ist die Rendite um rund 26 Basispunkte gefallen, im Gleichschritt mit Bundesanleihen. Für Anleger bedeutet das: Wer spanische Staatsanleihen hält, setzt auf zwei Dinge zugleich – auf den Zinspfad der EZB und auf die Stabilität des Aufschlags zum Bund.
Kurz erklärt: Der Spread ist der Renditeabstand einer Staatsanleihe zur gleich langen Bundesanleihe, gemessen in Basispunkten (100 Basispunkte = 1 Prozentpunkt). Er zeigt, welche Risikoprämie Anleger für einen Schuldner im Vergleich zu Deutschland verlangen. Steigt der Spread, fallen die Kurse der betroffenen Anleihen stärker als die der Bundesanleihen.
Was sollten Anleger bei Spanien-Anleihen jetzt beobachten?
Bis Sonntag zählen die letzten Umfragen und der Spread zum Bund. Am Wahlabend entscheidet sich, ob eine regierungsfähige Mehrheit in Sicht ist. Danach richten sich die Blicke auf die Koalitionsgespräche und darauf, ob eine neue Regierung schnell einen Haushalt vorlegt. Ein knappes Ergebnis mit langen Verhandlungen könnte den Aufschlag in Richtung der Hochs vom Oktober treiben. Parallel dazu bestimmt die EZB-Sitzung im Dezember das allgemeine Zinsniveau.
Häufige Fragen zu Spanien-Anleihen
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen Spanien-Anleihe?
Zum Handelsschluss am Dienstag, 24. November, lag sie bei 3,88 Prozent (Trading Economics).
Wann wählt Spanien?
Am Sonntag, 29. November 2026. Gewählt werden alle 350 Sitze im Abgeordnetenhaus, die absolute Mehrheit liegt bei 176 Sitzen.
Wie groß ist der Aufschlag Spaniens zum Bund?
Rund 60 Basispunkte auf Basis der Schlussrenditen vom Dienstag, deutlich weniger als bei Italien (109) und Frankreich (152).
Welches Rating hat Spanien?
Laut Funds Society bewerten alle drei großen Ratingagenturen Spanien mit „A“.
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