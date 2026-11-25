Die Antwort liegt in den Zahlen der Volkswirtschaft. Spanien wächst laut dem Finanzportal Funds Society etwa doppelt so schnell wie der Euroraum im Durchschnitt, die Staatsschuldenquote ist auf rund 101 Prozent der Wirtschaftsleistung gesunken. Alle drei großen Ratingagenturen bewerten das Land mit „A“. Zum Vergleich: Frankreich kämpft mit hohen Defiziten und politischer Instabilität, Italien mit einer deutlich höheren Schuldenlast. Spanien hat sich im Lauf der vergangenen Jahre vom Sorgenkind der Eurokrise zum Musterschüler der Peripherie entwickelt.

Hinzu kommt eine Besonderheit: Spaniens politisches Risiko ist ein bekanntes Risiko. Seit 2023 regiert Sánchez ohne eigenen Haushalt, das Land hat in den vergangenen zehn Jahren mehrere Wahlen erlebt, ohne dass die Wirtschaft entgleiste. Der Markt hat gelernt, das politische Hin und Her von der ökonomischen Substanz zu trennen. Als Sánchez Anfang Oktober die Neuwahl ankündigte, stieg der Aufschlag zum Bund kurzzeitig an, spanische Anleihen wurden aber deutlich weniger verkauft als französische oder italienische.