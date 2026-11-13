SpaceX Aktienanalyse: 161 Prozent Wachstum, 4,4 Milliarden Gewinn, Starship-Doppelfang – und die Aktie 39 Prozent unter dem Rekord

Die SpaceX Aktienanalyse zeigt ein Unternehmen im rasanten Umbau: Aus dem Raketenpionier ist ein Konzern geworden, dessen größtes Segment KI-Rechenleistung verkauft und dessen profitabelste Sparte Starlink heißt. Die Q3-Zahlen beweisen, dass dieses Modell Umsatz und erstmals auch hohe Gewinne liefern kann. Gleichzeitig verlangt es Investitionen in einer Größenordnung, die selbst für Wall-Street-Verhältnisse beispiellos ist – und eine Bewertung, die wenig Raum für Fehler lässt. Für die SpaceX Aktienprognose sind deshalb drei Faktoren entscheidend: ob Starship die versprochene Wiederverwendbarkeit liefert, ob sich die Milliarden für KI-Rechenzentren auszahlen und wie die Tesla-Fusionsfrage beantwortet wird. Den ersten Hinweis gibt bereits der Doppelfang-Versuch an diesem Wochenende. Anleger sollten sich bei der SpaceX-Aktie auf weiterhin extreme Schwankungen einstellen.