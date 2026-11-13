Es ist eine der verrücktesten Konstellationen an der Wall Street. Am 20. Oktober legte SpaceX Quartalszahlen vor, die selbst Optimisten überraschten: Umsatz plus 161 Prozent, erstmals ein Quartalsgewinn von 4,4 Milliarden Dollar, eine KI-Sparte, die über Nacht größer ist als Starlink. Und heute Abend will Elon Musks Konzern Raumfahrtgeschichte schreiben – mit dem ersten Versuch, beide Stufen der Starship-Rakete mit dem Startturm einzufangen. Die SpaceX-Aktie dagegen notiert bei rund 138 Dollar – fast 40 Prozent unter ihrem Rekordhoch von 225,64 Dollar aus dem Juni. Diese SpaceX Aktienanalyse klärt, warum Zahlen und Kurs so weit auseinanderliegen – und was das für die SpaceX Aktienprognose bedeutet.
SpaceX Aktienanalyse: 161 Prozent Wachstum, 4,4 Milliarden Gewinn, Starship-Doppelfang – und die Aktie 39 Prozent unter dem Rekord
Umsatz fast verdreifacht, erstmals Milliardengewinn, KI-Sparte größer als Starlink – und trotzdem notiert die SpaceX-Aktie fast 40 Prozent unter ihrem Rekordhoch. Unsere große SpaceX Aktienanalyse zerlegt die Q3-Zahlen vom 20. Oktober, die Milliardeninvestitionen in KI-Rechenzentren, Bewertung, Analystenziele, Tesla-Fusionsfantasie und den historischen Starship-Doppelfang – und zeigt, was die SpaceX Aktienprognose jetzt bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Space Exploration Technologies Corp.
- Sitz
- Starbase, Texas
- Ticker / ISIN
- SPCX / US84615Q1031
- Kurs
- rund 138 Dollar
- Rekordhoch
- 225,64 Dollar (16. Juni 2026)
- 52-Wochen-Tief
- 104,83 Dollar
- Börsenwert
- rund 1,9 Billionen Dollar
- Kurs-Umsatz-Verhältnis
- rund 56
Stand: 13.11.2026, Kurs Nasdaq am 13.11.2026 gegen Mittag US-Zeit; Börsenwert und Kurs-Umsatz-Verhältnis gerundet
Die Ausgangslage
Vom Rekord-Börsengang zum Absturz: fünf Monate, 39 Prozent
Die SpaceX-Aktie ist die größte Wette der Börsengeschichte – und gerade erlebt sie, wie schnell sich Euphorie in Misstrauen verwandeln kann.
Im Juni ging SpaceX an die Nasdaq – mit einem Börsenwert von rund 2 Billionen Dollar der größte Börsengang aller Zeiten. Vier Tage später erreichte die SpaceX-Aktie mit 225,64 Dollar ihr bisheriges Rekordhoch. Danach ging es steil bergab: Bis Ende Juli halbierte sich der Kurs nahezu. Nach den US-Zwischenwahlen Anfang November folgte der nächste Schlag. Der Sieg der Demokraten in beiden Kongresskammern weckte Sorgen vor schärferer Regulierung von Musks Firmenimperium, in nur zwei Handelstagen verlor die Aktie rund 13 Prozent und schloss am 5. November bei 123,62 Dollar. Seitdem hat sie sich wieder über 130 Dollar gekämpft – liegt aber immer noch unter dem Eröffnungskurs ihres ersten Handelstages.
Die Quartalszahlen
Umsatz fast verdreifacht: erstmals ein Milliardengewinn
Für jede seriöse SpaceX Aktienanalyse gilt: Operativ war das dritte Quartal ein Paukenschlag.
Zwischen Juli und September steigerte SpaceX den Umsatz um 161 Prozent auf 14,58 Milliarden Dollar – nach 5,6 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor und 7,81 Milliarden Dollar im Vorquartal. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 4,4 Milliarden Dollar, nach einem Verlust von 1,1 Milliarden Dollar im Vorjahr und minus 541 Millionen Dollar im zweiten Quartal. Der Gewinn je Aktie erreichte 0,35 Dollar, Analysten hatten nur 0,10 bis 0,15 Dollar erwartet. Das operative Ergebnis lag bei 2,8 Milliarden Dollar, das bereinigte EBITDA bei 8,8 Milliarden Dollar.
SpaceX: Umsatz je Quartal
Mrd. Dollar
Das dritte Quartal enthält erstmals Umsätze des im August übernommenen KI-Programmierwerkzeugs Cursor.
Quelle: SpaceX, Quartalsberichte; Vorjahreswert laut Börsenprospekt
Daten als Tabelle
|Quartal
|Umsatz
|Q3 2025
|5,6
|Q2 2026
|7,81
|Q3 2026
|14,58
Die Segmente
Die KI-Sparte überholt Starlink: SpaceX erfindet sich neu
Die wichtigste Erkenntnis dieser SpaceX Aktienanalyse: SpaceX ist längst kein reines Raumfahrtunternehmen mehr.
Das Segment Super Intelligence, in dem SpaceX seine KI-Rechenzentren, das Sprachmodell Grok und seit August das Programmierwerkzeug Cursor bündelt, setzte 7,56 Milliarden Dollar um – ein Plus von 830 Prozent und mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes. Als Kunden für Rechenkapazität nennt SpaceX unter anderem Anthropic, Google und Reflection AI. Das operative Ergebnis der Sparte lag bei 431 Millionen Dollar. Die Ertragsperle bleibt Starlink: Das Satelliten-Internet steigerte den Umsatz um 69 Prozent auf 5,25 Milliarden Dollar, das operative Ergebnis verdoppelte sich nahezu auf 2,37 Milliarden Dollar. Inzwischen nutzen 13,6 Millionen Kunden den Dienst. Das klassische Raketengeschäft (Space) kam auf 1,77 Milliarden Dollar Umsatz bei einem kleinen operativen Verlust von 7 Millionen Dollar.
SpaceX: Umsatz nach Segmenten im dritten Quartal
Mrd. Dollar
Quelle: SpaceX, Quartalsbericht vom 20. Oktober 2026
Daten als Tabelle
|Segment
|Umsatz
|Super Intelligence (KI)
|7,56
|Connectivity (Starlink)
|5,25
|Space (Raketen, Raumfahrt)
|1,77
SpaceX: Operatives Ergebnis nach Segmenten im dritten Quartal
Mio. Dollar
Space: operativer Verlust von 7 Millionen Dollar.
Quelle: SpaceX, Quartalsbericht vom 20. Oktober 2026
Daten als Tabelle
|Segment
|Operatives Ergebnis
|Connectivity (Starlink)
|2370
|Super Intelligence (KI)
|431
|Space (Raketen, Raumfahrt)
|-7
Damit ist die Rollenverteilung klar: Starlink verdient das Geld, die KI-Sparte liefert das Wachstum – und die Raketen sind die Infrastruktur, auf der beides aufbaut. Genau diese Verschiebung macht die SpaceX-Aktie für viele Anleger so schwer greifbar.
Investitionen und Bilanz
20 Milliarden Dollar in einem Quartal: das teuerste Wettrennen der Welt
Wer eine SpaceX Aktienprognose wagt, muss vor allem eine Zahl verstehen: die Investitionen.
Im dritten Quartal investierte SpaceX rund 19,6 Milliarden Dollar, davon 16,44 Milliarden Dollar allein in KI-Infrastruktur. Die Rechenleistung der eigenen Rechenzentren stieg von 0,6 auf 1,7 Gigawatt, Ende Oktober waren es bereits 2,2 Gigawatt, bis zum Jahresende sollen es bis zu 3 Gigawatt sein. Für das vierte Quartal stellt das Management Investitionen von 35 bis 40 Milliarden Dollar in Aussicht. Hinzu kommt ein Leasingvertrag mit Apollo über 40 Milliarden Dollar für KI-Chips, dessen Zahlungen im ersten Halbjahr 2027 beginnen. Die Kreditausfallversicherungen auf SpaceX-Anleihen stiegen zuletzt auf ein Rekordniveau von 284 Basispunkten – ein Zeichen, dass auch Anleiheinvestoren die Ausgaben kritisch beobachten.
Noch ist das Polster komfortabel: SpaceX verfügt über 51,3 Milliarden Dollar an liquiden Mitteln und weitere 38,6 Milliarden Dollar in Wertpapieren, zusammen also rund 90 Milliarden Dollar – bei Schulden von rund 38 Milliarden Dollar. Die Bilanzsumme liegt bei 254 Milliarden Dollar. Doch bei Investitionen in diesem Tempo schmilzt auch ein solches Polster schnell.
Der Katalysator
Starship-Flug 15: der Doppelfang, den es noch nie gab
Heute Abend steht die SpaceX-Aktie vor einem technischen Großereignis, das kein Quartalsbericht abbilden kann.
Am Freitag um 23:45 Uhr deutscher Zeit soll Starship zu seinem 15. Testflug abheben. Zum ersten Mal will SpaceX dabei beide Stufen mit den „Chopstick“-Armen des Startturms auffangen: den Super-Heavy-Booster rund sechseinhalb Minuten nach dem Start, das Raumschiff selbst nach rund 22 Stunden und 14 Erdumrundungen. An Bord sind 26 Starlink-Satelliten der dritten Generation. Gelingt beides, wäre erstmals ein komplettes orbitales Raketensystem intakt geborgen – die Voraussetzung für die drastisch sinkenden Startkosten, auf denen das gesamte Geschäftsmodell aufbaut. Musk selbst bezeichnete den Erfolg auf der Telefonkonferenz zu den Zahlen als „wahrscheinlicher als nicht“. Garantiert ist nichts: Einen Raumschiff-Fang hat noch niemand versucht, und keiner der neuen V3-Booster wurde bislang gefangen.
Warum das für die SpaceX-Aktie so wichtig ist: Schon der 14. Flug im September war der erste Starship-Einsatz mit zahlender Last. Jeder Starlink-V3-Satellit bietet laut SpaceX rund zehnmal so viel Downlink-Kapazität wie die bisherigen Falcon-gestarteten Satelliten. Ein wiederverwendbares Starship würde die Kosten für den Ausbau von Starlink – und perspektivisch für Rechenzentren im All – massiv senken.
Der größte positive Kurstreiber seit dem Börsengang.
Die Bewertung
1,9 Billionen Dollar: was im Kurs schon steckt
Die zentrale Frage jeder SpaceX Aktienprognose lautet: Wie viel Zukunft ist im Börsenwert bereits eingepreist?
Bei rund 1,9 Billionen Dollar Börsenwert wird SpaceX mit dem etwa 56-Fachen des Jahresumsatzes bewertet. Auf Basis der Gewinnschätzungen für das kommende Jahr lag das Kurs-Gewinn-Verhältnis zuletzt bei rund 45. Das sind Bewertungen, die nur mit außergewöhnlichem Wachstum zu rechtfertigen sind. Musk selbst hat die Latte extrem hoch gelegt: Bis Ende 2027 strebt er einen annualisierten Umsatz von 500 Milliarden bis 1 Billion Dollar an. Hinzu kommt die Machtfrage: Musk hält rund 39 Prozent der Aktien, aber rund 84 Prozent der Stimmrechte. Freie Aktionäre haben bei strategischen Entscheidungen – etwa einer Fusion mit Tesla – praktisch kein Mitspracherecht.
Die Analysten
Kursziele von 75 bis 800 Dollar: selten war Wall Street uneiniger
Die Spannweite der Analystenmeinungen zeigt, wie schwer die SpaceX-Aktie zu bewerten ist. Von 29 Analysten reichen die Kursziele von 75 bis 800 Dollar, der Median liegt bei rund 230 Dollar. Zu den Optimisten zählt Morgan Stanley: Analyst Adam Jonas sieht die Aktie bei 300 Dollar und rechnet mit einem Umsatz von 175 Milliarden Dollar im Jahr 2027 und 289 Milliarden Dollar 2028. Auch Barclays nennt 300 Dollar als Kursziel, die Deutsche Bank empfiehlt den Kauf. Deutlich skeptischer ist HSBC mit einem Halten-Votum und einem Ziel von 115 Dollar – unter dem aktuellen Kurs. Alle genannten Werte sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion.
SpaceX-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten
Dollar
Kurs am 13. November 2026: rund 138 Dollar. Median aller 29 erfassten Analysten. Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Analystenstudien laut Medienberichten, Stand Anfang November 2026
Daten als Tabelle
|Analysehaus
|Kursziel
|Morgan Stanley
|300
|Barclays
|300
|Median (29 Analysten)
|230
|HSBC
|115
Die Risiken
Tesla-Fusion, Texas und die politische Wende
Neben den Investitionen gibt es drei weitere Unsicherheitsfaktoren. Erstens die Fusionsfantasie mit Tesla: Beide Unternehmen haben Ausschüsse eingesetzt, die einen Zusammenschluss prüfen. Der künftige texanische Generalstaatsanwalt Nathan Johnson hat bereits angekündigt, einen solchen Deal genau unter die Lupe zu nehmen. Zweitens die Politik: Mit dem Machtwechsel im Kongress wächst das Risiko schärferer Aufsicht über Musks Firmen, von Regierungsaufträgen bis zu Rechenzentrums-Genehmigungen. Drittens die Personalie Musk: Seine Aussage, es wäre ihm „eine Ehre“, den zurückgetretenen Nvidia-Chef Jensen Huang zu verpflichten, ließ die Aktie am Donnerstag um 2,9 Prozent steigen – zeigt aber auch, wie stark der Kurs an Schlagzeilen hängt.
Die Szenarien
SpaceX Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Der Durchbruch
Der Doppelfang gelingt, die KI-Sparte wächst im vierten Quartal weiter rasant, und Starlink liefert zuverlässig Gewinne. Dann könnte der Markt beginnen, die Ziele von Optimisten wie Morgan Stanley ernster zu nehmen – und die SpaceX-Aktie zumindest einen Teil des Abstands zum Rekordhoch aufholen.
Szenario 2: Die Geduldsprobe
Starship macht Fortschritte, aber nicht fehlerfrei, und die Investitionen bleiben hoch. Die Aktie pendelt in der breiten Spanne zwischen dem Jahrestief von rund 105 Dollar und der Zone um 150 Dollar, bis die nächsten Zahlen Klarheit über die Rendite der KI-Investitionen bringen.
Szenario 3: Der Härtetest
Ein Fehlschlag beim Starship-Flug, eine Abkühlung im KI-Sektor oder ein Streit um die Tesla-Fusion könnten die SpaceX-Aktie erneut Richtung Jahrestief drücken – zumal die Bewertung wenig Spielraum für Enttäuschungen lässt.
Häufige Fragen zur SpaceX Aktienanalyse
Wie waren die Quartalszahlen von SpaceX?
Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 161 Prozent auf 14,58 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn erreichte 4,4 Milliarden Dollar, der Gewinn je Aktie 0,35 Dollar – deutlich mehr als von Analysten erwartet.
Womit verdient SpaceX sein Geld?
Mit drei Segmenten: der KI-Sparte Super Intelligence (7,56 Milliarden Dollar Umsatz), dem Satelliten-Internet Starlink (5,25 Milliarden Dollar) und dem Raumfahrtgeschäft (1,77 Milliarden Dollar). Den größten Gewinn liefert Starlink.
Warum notiert die SpaceX-Aktie so weit unter dem Rekordhoch?
Die hohe Bewertung, Investitionen von Dutzenden Milliarden Dollar in KI-Rechenzentren, Sondereffekte im Gewinn und politische Risiken nach den US-Zwischenwahlen belasten die Stimmung.
Was bedeutet der Starship-Flug 15 für die SpaceX-Aktie?
Gelingt erstmals der Fang beider Stufen, wäre das ein wichtiger Schritt zur vollständigen Wiederverwendbarkeit. Morgan Stanley sieht darin den potenziell größten positiven Kurstreiber seit dem Börsengang.
Welche Kursziele haben Analysten?
Die Spanne reicht von 75 bis 800 Dollar, der Median liegt bei rund 230 Dollar. HSBC sieht 115 Dollar, Morgan Stanley und Barclays jeweils 300 Dollar.
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