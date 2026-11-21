Drei Belastungen trafen am Freitag zusammen. Erstens der Ausverkauf bei allem, was mit KI zu tun hat – die Nasdaq verlor mehr als 5 Prozent. Zweitens die Zinslast: Gut 8 Prozent auf zweistellige Milliardenbeträge sind auch für einen Konzern dieser Größe eine Hausnummer. Drittens die Debatte um eine Fusion mit Tesla, die HSBC-Analyst Michael Tyndall mit einem Übernahmewert von 507 Dollar je Tesla-Aktie durchgerechnet hat. Für SpaceX-Aktionäre hieße das: Verwässerung.