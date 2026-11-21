Wer im Juni beim Rekord-Börsengang von SpaceX zum Zug kam, liegt seit Freitag im Minus. Die SpaceX-Aktie (ISIN: US84615Q1031, US-Handelssymbol: SPCX, Nasdaq) verlor 7,69 Prozent auf 127,79 Dollar und schloss damit klar unter dem Ausgabepreis von 135 Dollar. Am selben Tag wurde bekannt, wie Elon Musk den Einstieg ins KI-Geschäft bezahlt: mit rund 44 Milliarden Dollar Schulden, besichert durch Nvidia-Chips.
SpaceX-Aktie fällt unter den Ausgabepreis – am selben Tag leiht sich Musk 44 Milliarden Dollar für Nvidia-Chips
Die SpaceX-Aktie schließt bei 127,79 Dollar und damit unter den 135 Dollar vom Börsengang im Juni. Gleichzeitig platzieren Apollo und Goldman Sachs die größte Chip-Finanzierung der Geschichte.
Der Deal
Die größte Chip-Finanzierung aller Zeiten
Apollo und Goldman Sachs haben nach eigenen Angaben vorrangige und nachrangige Anleihen über rund 44 Milliarden Dollar platziert. Das Geld fließt in Grafikprozessoren der neuen Nvidia-Generation Vera Rubin und zugehörige Technik für SpaceX. Die Nachfrage überstieg das Angebot, das Volumen wurde aufgestockt. Die größte Tranche über 25,17 Milliarden Dollar läuft bis April 2033 und rentiert laut Reuters mit 8,259 Prozent.
Eine Randnotiz zeigt, wie ungewöhnlich das Geschäft ist: Laut Financial Times wollten die Geldgeber verhindern, dass Musk die als Sicherheit dienenden Chips ins All schießt.
Der Kurs
Warum die SpaceX-Aktie trotzdem fällt
Drei Belastungen trafen am Freitag zusammen. Erstens der Ausverkauf bei allem, was mit KI zu tun hat – die Nasdaq verlor mehr als 5 Prozent. Zweitens die Zinslast: Gut 8 Prozent auf zweistellige Milliardenbeträge sind auch für einen Konzern dieser Größe eine Hausnummer. Drittens die Debatte um eine Fusion mit Tesla, die HSBC-Analyst Michael Tyndall mit einem Übernahmewert von 507 Dollar je Tesla-Aktie durchgerechnet hat. Für SpaceX-Aktionäre hieße das: Verwässerung.
Zur Einordnung: Ein Fusionsangebot gibt es nicht. Musk hat lediglich gesagt, beide Unternehmen wären zusammen wahrscheinlich besser aufgestellt. Analystenrechnungen sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Wochenbilanz
Minus 8 Prozent in fünf Tagen
Auf Wochensicht hat die SpaceX-Aktie rund 8 Prozent verloren. Vom 52-Wochen-Hoch bei 225,64 Dollar ist sie mehr als 43 Prozent entfernt, das Tief liegt bei 104,83 Dollar. Die Marke von 135 Dollar, die monatelang als Boden galt, ist nun Widerstand. Ob die SpaceX-Aktie sie zurückerobert, hängt weniger an Raketen als an der Frage, ob Anleger KI-Investitionen auf Kredit wieder vertrauen.
FAQ
Häufige Fragen zur SpaceX-Aktie
Wo steht die SpaceX-Aktie?
Bei 127,79 Dollar zum Schluss am 20.11., ein Tagesverlust von 7,69 Prozent.
Wie hoch war der Ausgabepreis?
135 Dollar beim Börsengang am 12. Juni 2026.
Wofür nimmt SpaceX 44 Milliarden Dollar auf?
Für den Kauf von Nvidia-Chips der Generation Vera Rubin und zugehörige Technik.
Wie lauten ISIN und Handelssymbol der SpaceX-Aktie?
Die ISIN ist US84615Q1031, das US-Handelssymbol an der Nasdaq lautet SPCX.
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