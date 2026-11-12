Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) (ISIN: US84615Q1031, WKN: A42D4F, NASDAQ-Symbol: SPCX) unter die Lupe.
SpaceX Aktie: Überteuert?
Starke Wachstumsaussichten im KI-Bereich
Das Papier des Raumfahrt-, Telekommunikations- und KI-Unternehmens habe nach dem Sieg der Demokraten bei den Midterms in Texas deutlich nachgegeben. Die Ängste am Markt seien aber etwas überzogen. Denn SpaceX werde zu den ganz großen Rechenzentren-Betreibern gehören. Unter anderem Anthropic sei einer der größten Kunden von SpaceX. Mit Blick auf die starken Wachstumsprognosen stelle sich so langsam die Frage, ob die Aktie wirklich überteuert sei, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 11.11.2026)
Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.
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