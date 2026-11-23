Die SpaceX Aktie (ISIN: nicht verifiziert, WKN: nicht verifiziert, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: nicht verifiziert, US-Handelssymbol: SPCX, Nasdaq) gehört zu den Gewinnern des Nachthandels. Am Sonntagabend New Yorker Zeit stieg das Papier von Space Exploration Technologies um 2,94 Prozent auf 131,55 US-Dollar. Am Freitag hatte die SpaceX Aktie 7,69 Prozent auf 127,79 US-Dollar verloren. Damit liegt sie weiter unter dem Ausgabepreis von 135 US-Dollar, zu dem SpaceX im Juni an die Börse gegangen war.
SpaceX Aktie: Fast 3 Prozent Plus in der Nacht – aber immer noch unter dem Ausgabepreis von 135 Dollar – Wann holt Musks Raketenkonzern den IPO-Preis zurück?
Die SpaceX Aktie erholt sich im Nachthandel auf 131,55 Dollar, nachdem sie am Freitag um 7,7 Prozent eingebrochen war. Doch der Kurs liegt weiter unter dem Ausgabepreis vom Juni. Zwischen Fusionsfantasie mit Tesla, Milliarden-Finanzierung für KI-Chips und dem Ende der Haltefrist am 8. Dezember: die Analyse.
Der Absturz
Im Sog von KI-Ausverkauf und Anthropic
Der Rückschlag vom Freitag hatte wenig mit SpaceX selbst zu tun. Der Börsengang von Anthropic, der größte aller Zeiten, entfachte keine neue KI-Rally, sondern löste Gewinnmitnahmen aus. Der Nasdaq fiel um mehr als 5 Prozent, und auch die SpaceX Aktie, die mit ihrem eigenen Rekord-IPO im Juni zum Symbol des KI- und Raumfahrtbooms geworden war, geriet unter die Räder. Gegenüber dem Ausgabepreis lag sie zum Freitagsschluss rund 5,3 Prozent im Minus (eigene Rechnung).
Die Erholung
Futures drehen, Fusionsfantasie bleibt
Am Sonntagabend legten die US-Futures kräftig zu, die Nasdaq-100-Kontrakte um rund 2,8 Prozent. Für die SpaceX Aktie kommt ein eigener Faktor hinzu: die mögliche Fusion mit Tesla. Beide Unternehmen haben Sonderausschüsse aus unabhängigen Direktoren gebildet, die einen Zusammenschluss prüfen. Am Freitag bewertete HSBC Tesla im Fusionsfall mit 507 US-Dollar je Aktie. Konditionen gibt es bislang nicht.
Operativ wächst der Konzern rasant. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 161 Prozent auf 14,6 Milliarden US-Dollar, 7,6 Milliarden davon stammten aus dem KI-Geschäft. Laut einer Meldung von Investing.com haben Apollo und Goldman Sachs zudem eine Finanzierung über 44 Milliarden US-Dollar für SpaceX-Grafikprozessoren platziert. Mitte November gelang es SpaceX erstmals, die Oberstufe des Starship mit dem Startturm aufzufangen.
Der Termin
Am 8. Dezember endet die Haltefrist
Ein wichtiger Termin rückt näher: Am 8. Dezember endet laut FourWeekMBA eine Haltefrist für Altaktionäre. Danach könnten zusätzliche Aktien auf den Markt kommen. Belastend wirkt zudem, dass lokale Behörden in Texas Steuervergünstigungen für ein geplantes Rechenzentrum mit Kraftwerk im Umfang von 24 Milliarden US-Dollar abgelehnt haben.
Einordnung der Redaktion: Die SpaceX Aktie bleibt ein Spiegel der Stimmung bei KI-Werten. Die Erholung im Nachthandel ist ein erstes Zeichen der Beruhigung, entscheidend ist aber, ob das Papier die Marke von 135 US-Dollar zurückerobert. Bis zum Ende der Haltefrist dürfte der Kurs volatil bleiben.
FAQ
Die wichtigsten Fragen zur SpaceX Aktie
Warum steigt die SpaceX Aktie im Nachthandel?
Nach dem Minus von 7,7 Prozent am Freitag erholen sich die US-Futures kräftig. Zudem bleibt die mögliche Fusion mit Tesla ein Thema.
Wann endet die Haltefrist bei SpaceX?
Laut FourWeekMBA am 8. Dezember 2026. Danach könnten Altaktionäre Aktien verkaufen.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der SpaceX Aktie?
ISIN: nicht verifiziert, WKN: nicht verifiziert, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: nicht verifiziert, US-Handelssymbol: SPCX (Nasdaq).
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