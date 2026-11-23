Der Rückschlag vom Freitag hatte wenig mit SpaceX selbst zu tun. Der Börsengang von Anthropic, der größte aller Zeiten, entfachte keine neue KI-Rally, sondern löste Gewinnmitnahmen aus. Der Nasdaq fiel um mehr als 5 Prozent, und auch die SpaceX Aktie, die mit ihrem eigenen Rekord-IPO im Juni zum Symbol des KI- und Raumfahrtbooms geworden war, geriet unter die Räder. Gegenüber dem Ausgabepreis lag sie zum Freitagsschluss rund 5,3 Prozent im Minus (eigene Rechnung).