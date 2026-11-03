Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) (ISIN: US84615Q1031, WKN: A42D4F, Ticker-Symbol: SPX, NASDAQ-Symbol: SPCX) nach Bekanntgabe der Q3 2026 Zahlen zu? 500,00 oder 125,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur SpaceX-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.

Space Exploration Technologies Corp. hat am 20. Oktober die Zahlen zum 3. Quartal 2026 präsentiert.

📈 Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der SpaceX-Aktie anbetrifft, traut Doug Anmuth von J.P. Morgan dem Titel am meisten zu, denn er hat 500 USD ausgegeben. Die Einstufung wurde auf "overweight" belassen. Der KI- und Raumfahrtkonzern habe im 3. Quartal in allen Segmenten die Umsatzerwartungen übertroffen, habe Anmuth am 21. Oktober zu den Zahlen geschrieben. Der wichtigste Wachstumsmotor für die Zukunft sei jedoch Super Intelligence (SI, statt bisher KI), insbesondere der beschleunigte Ausbau der Rechenkapazitäten.

📉 Am anderen Ende der Skala steht Markus Leistner von der DZ BANK mit einer Verkaufsempfehlung und einem Kursziel von 125 USD. Der KI-Bereich habe stark von der Vermietung von Rechenleistung und der Starlink-Expansion profitiert, habe Leistner in einer am 21. Oktober vorliegenden Studie geschrieben. Sehr hohe Investitionen würden hingegen den freien Cashflow belasten. Eine Megafusion mit Tesla werde immer wahrscheinlicher, habe der Analyst ergänzt.

Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur SpaceX-Aktie?

Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur SpaceX-Aktie nach Bekanntgabe der Q3 2026 Zahlen auf einen Blick: