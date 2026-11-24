SpaceX Aktie: Musk gesteht KI-Rückstand – und plötzlich steht die Tesla-Fusion im Raum

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 11:20 2 Min.

Die SpaceX Aktie gibt am Dienstagvormittag 0,60 Prozent auf 121,98 Euro nach und zählt zu den meistgesuchten Aktien des Tages. Am Montag hatte eine Kaufempfehlung von Jefferies den Kurs zeitweise zweistellig getrieben. Jetzt bewegen zwei Nachrichten die Anleger: ein Eingeständnis von Elon Musk und Berichte über Fusionsgespräche mit Tesla.

Bild: Foto: SpaceX (Flickr: Official SpaceX Photos, CC0, via Wikimedia Commons, Medium 2528), auf 1200 x 675 zugeschnitten

Raketen, Satelliten, künstliche Intelligenz und nun vielleicht ein Autobauer: Bei SpaceX überschlagen sich die Schlagzeilen. Die SpaceX Aktie notiert am Dienstagvormittag bei 121,98 Euro, ein Minus von 0,74 Euro oder 0,60 Prozent. Auf den Finanzportalen gehört sie zu den drei meistgesuchten Aktien des Tages. Kurs der SpaceX Aktie am Vormittag 121,98 EUR Schlusskurs an der Nasdaq am Montag 133,35 USD Kursziel Jefferies, Einstufung Buy 210 USD genannter Wert einer Fusion mit Tesla 3,5 Bio. USD Quelle : finanzen.net (10:11 Uhr); Der Aktionär; Goldesel Die Nachrichten Ein Eingeständnis und eine Kaufempfehlung Am Montag nahm Jefferies die Bewertung mit Buy und einem Kursziel von 210 Dollar auf. Die Aktie stieg zeitweise um bis zu elf Prozent auf 141,87 Dollar und schloss 4,4 Prozent höher bei 133,35 Dollar. Am selben Tag berichtete die New York Times, Elon Musk habe Mitarbeitern gesagt, SpaceX liege bei der KI-Entwicklung zurück. Geld verdiene das Unternehmen aber mit der Vermietung von Rechenleistung. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Die Spekulation Fünf Direktoren prüfen den Zusammenschluss Noch größer ist das zweite Thema. Laut Berichten lassen SpaceX und Tesla mögliche Fusionsgespräche von zwei Sonderausschüssen begleiten. Fünf Direktoren, drei von Tesla und zwei von SpaceX, sollen die Gespräche steuern. Im Raum steht ein Aktientausch, der mögliche Gesamtwert wird mit 3,5 Billionen Dollar beziffert. Eine Bestätigung der Unternehmen haben wir nicht gefunden. Daneben gibt es Gegenwind: Die Bundesstaaten Virginia und Oregon haben Klage eingereicht, und für Nvidia-Chips steht eine Finanzierung über rund 44 Milliarden Dollar. Was für die SpaceX Aktie spricht Jefferies startet mit Buy und 210 Dollar

Vermietung von Rechenleistung bringt Erlöse

Fantasie durch mögliche Tesla-Fusion

Kräftiger Kursanstieg am Montag Was Anleger bedenken sollten Musk räumt Rückstand bei KI ein

Fusionsgespräche nicht bestätigt

Klagen von zwei US-Bundesstaaten

44 Milliarden Dollar Finanzierung für Chips Einordnung der Redaktion: Die SpaceX Aktie ist ein Wertpapier, bei dem die Schlagzeile oft schneller ist als die Analyse. Eine Fusion mit Tesla würde alles verändern, ist bisher aber ein Bericht und kein Beschluss. Wer die Aktie beurteilt, sollte das Kerngeschäft und die Fantasie getrennt bewerten. FAQ Häufige Fragen zur SpaceX Aktie Warum ist die SpaceX Aktie heute so gefragt?

Jefferies hat die Aktie mit Buy eingestuft, Musk hat laut einem Bericht einen KI-Rückstand eingeräumt, und es gibt Berichte über Fusionsgespräche mit Tesla. Fusioniert SpaceX mit Tesla?

Bestätigt ist das nicht. Laut Berichten begleiten zwei Sonderausschüsse mögliche Gespräche. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der SpaceX Aktie?

ISIN US84615Q1031, WKN A42D4F. US-Handelssymbol: SPCX (Nasdaq). Das deutsche Handelssymbol wird nachgetragen.

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