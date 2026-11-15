SpaceX-Aktie: Mechazilla fängt das Raumschiff – der historische Starship-Fang und was er für Anleger bedeutet

Es sind Bilder, die in die Geschichte der Raumfahrt eingehen werden. Am Samstagnachmittag texanischer Zeit sank die Oberstufe der Starship-Rakete nach rund 22,5 Stunden und 14 Erdumrundungen zurück nach Starbase – und die beiden mechanischen Arme des Startturms, von SpaceX „Mechazilla“ genannt, fingen das rund 50 Meter hohe Raumschiff aus der Luft. Noch nie zuvor wurde die Oberstufe einer Orbitalrakete auf diese Weise geborgen. Für die SpaceX-Aktie, die mit 139,11 Dollar rund 38 Prozent unter ihrem Rekordhoch notiert, kommt der Erfolg zu einem entscheidenden Zeitpunkt. Doch der Flug hatte auch eine Schattenseite.