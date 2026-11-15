Es sind Bilder, die in die Geschichte der Raumfahrt eingehen werden. Am Samstagnachmittag texanischer Zeit sank die Oberstufe der Starship-Rakete nach rund 22,5 Stunden und 14 Erdumrundungen zurück nach Starbase – und die beiden mechanischen Arme des Startturms, von SpaceX „Mechazilla“ genannt, fingen das rund 50 Meter hohe Raumschiff aus der Luft. Noch nie zuvor wurde die Oberstufe einer Orbitalrakete auf diese Weise geborgen. Für die SpaceX-Aktie, die mit 139,11 Dollar rund 38 Prozent unter ihrem Rekordhoch notiert, kommt der Erfolg zu einem entscheidenden Zeitpunkt. Doch der Flug hatte auch eine Schattenseite.
SpaceX-Aktie: Mechazilla fängt das Raumschiff – der historische Starship-Fang und was er für Anleger bedeutet
Zum ersten Mal hat SpaceX die Oberstufe seiner Starship-Rakete nach einem Flug durch den Orbit mit dem Startturm gefangen. Der Booster dagegen explodierte über dem Golf von Mexiko. Was der Meilenstein für die Wiederverwendbarkeit, für Starlink und für die SpaceX-Aktie bedeutet, die mit 139,11 Dollar rund 38 Prozent unter ihrem Rekordhoch notiert: die große SpaceX Aktienanalyse mit allen Chancen und Risiken.
Der Flug
Ein Triumph und eine Explosion
Flug 15 sollte erstmals beide Stufen zurück zum Startturm bringen. Am Freitag hob die Rakete ab. Der Super-Heavy-Booster brach seinen Fangversuch nach einem Problem mit der Navigation ab, wich auf den Golf von Mexiko aus und explodierte noch vor dem Aufprall auf dem Wasser. Die Oberstufe setzte ihren Flug dagegen planmäßig fort, setzte 26 Starlink-Satelliten der dritten Generation aus und kehrte am Samstag zurück. Um 16:20 Uhr texanischer Zeit hielten die Arme des Turms das Raumschiff fest. Elon Musk inspizierte die Oberstufe anschließend selbst und veröffentlichte ein Video davon.
Den Booster fing SpaceX schon mehrfach – das Raumschiff nie. Bis Samstag.
Das große Bild
Die Rakete, die man wie ein Flugzeug nutzen will
Raketen sind bislang Wegwerfprodukte oder nur teilweise wiederverwendbar. Starship soll das ändern – und damit die Kosten für den Weg ins All drastisch senken.
Bislang landete die Starship-Oberstufe nach ihren Testflügen im Meer oder ging verloren. Ein Fang am Turm ist die Voraussetzung dafür, dass das Raumschiff geprüft, betankt und erneut gestartet werden kann. Gelingt das künftig auch mit dem Booster zuverlässig, wäre Starship das erste vollständig wiederverwendbare Raketensystem für den Orbit. Für SpaceX hängt daran viel: der schnelle Ausbau des Satelliten-Internets Starlink mit größeren Satelliten, Aufträge für Mond-Missionen und Musks Pläne für den Mars. Der Booster-Verlust zeigt aber, dass der Weg dorthin noch nicht abgeschlossen ist.
SpaceX Aktienanalyse
Rekordzahlen, aber eine Aktie unter Druck
Operativ hat SpaceX gerade ein Rekordquartal hinter sich: Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 161 Prozent auf 14,58 Milliarden Dollar, erstmals stand ein Gewinn von 4,4 Milliarden Dollar. Größter Umsatzbringer ist inzwischen die KI-Sparte mit 7,56 Milliarden Dollar, profitabelste Sparte bleibt Starlink mit 13,6 Millionen Kunden. Trotzdem hat die SpaceX-Aktie seit dem Rekordhoch von 225,64 Dollar im Juni rund 38 Prozent verloren. Belastet haben die hohe Bewertung von rund 1,9 Billionen Dollar, Milliardeninvestitionen in KI-Rechenzentren und die Sorge vor schärferer Regulierung nach den US-Zwischenwahlen.
Die Analysten sind tief gespalten. Morgan Stanley sah im Fang der Starship-Stufen den potenziell größten positiven Kurstreiber seit dem Börsengang und nennt wie Barclays ein Kursziel von 300 Dollar. HSBC sieht die Aktie dagegen bei nur 115 Dollar. Ob der halbe Erfolg – Schiff gefangen, Booster verloren – die Stimmung dreht, wird der Handel ab Montag zeigen.
Häufige Fragen zur SpaceX-Aktie und zum Starship-Fang
Was ist bei Starship-Flug 15 passiert?
SpaceX hat erstmals die Starship-Oberstufe nach einem Orbitalflug mit dem Startturm gefangen. Der Booster brach seinen Fangversuch ab und explodierte über dem Golf von Mexiko.
Warum ist der Fang so wichtig?
Nur ein geborgenes Raumschiff kann wiederverwendet werden. Ein vollständig wiederverwendbares Starship würde die Kosten für Raumfahrt und den Ausbau von Starlink deutlich senken.
Wie steht die SpaceX-Aktie?
Zuletzt notierte sie bei 139,11 Dollar und damit rund 38 Prozent unter ihrem Rekordhoch von 225,64 Dollar aus dem Juni.
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