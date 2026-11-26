Die Idee hinter Starmind: Satelliten nutzen Sonnenenergie für KI-Berechnungen und senden die Ergebnisse zur Erde. So sollen die Engpässe bei Strom, Flächen und Kühlwasser umgangen werden, die Rechenzentren am Boden bremsen. SpaceX hatte den Antrag im Januar gestellt. Nach Angaben der Zeitung Dailian soll der erste Satellit bis November 2033 starten, bis 2035 sollen 100.000 und bis 2038 rund 500.000 im Orbit sein.

In Seoul löste die Nachricht am Donnerstag Kurssprünge bei Unternehmen aus, die an SpaceX beteiligt sind oder Satellitentechnik liefern.