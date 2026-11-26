Rechenzentren, die mit Sonnenenergie im Erdorbit kreisen: Was nach Science-Fiction klingt, hat in Washington eine wichtige Hürde genommen. Die Kommunikationsbehörde FCC genehmigte am Mittwoch nach Berichten koreanischer Wirtschaftsmedien das SpaceX-Projekt Starmind. Der Konzern von Elon Musk darf demnach bis zu eine Million Satelliten starten. Für die SpaceX Aktie kommt die Nachricht in einer schwierigen Phase: Am 20. November war das Papier unter den Ausgabepreis von 135 Dollar gefallen.
SpaceX Aktie: Behörde genehmigt eine Million Satelliten – Musks Rechenzentrum im All bekommt grünes Licht
Die US-Behörde FCC hat nach Medienberichten das SpaceX-Projekt Starmind genehmigt: ein Satellitennetz, das als Rechenzentrum im Orbit dienen soll. Die SpaceX Aktie war zuletzt unter den Ausgabepreis von 135 Dollar gefallen. Was die Genehmigung ändert und was nicht.
Das Projekt
Rechnen, wo Strom nichts kostet
Die Idee hinter Starmind: Satelliten nutzen Sonnenenergie für KI-Berechnungen und senden die Ergebnisse zur Erde. So sollen die Engpässe bei Strom, Flächen und Kühlwasser umgangen werden, die Rechenzentren am Boden bremsen. SpaceX hatte den Antrag im Januar gestellt. Nach Angaben der Zeitung Dailian soll der erste Satellit bis November 2033 starten, bis 2035 sollen 100.000 und bis 2038 rund 500.000 im Orbit sein.
In Seoul löste die Nachricht am Donnerstag Kurssprünge bei Unternehmen aus, die an SpaceX beteiligt sind oder Satellitentechnik liefern.
Die Einordnung
Eine Genehmigung ist noch keine Finanzierung
Der Kursrückgang der vergangenen Wochen hatte einen klaren Grund: Zweifel, ob sich Musks KI-Pläne bezahlen lassen. SpaceX setzte im dritten Quartal 14,6 Milliarden Dollar um, 161 Prozent mehr als im Vorjahr, und verdiente 4,4 Milliarden Dollar. Für das vierte Quartal sind aber Investitionen von 35 bis 40 Milliarden Dollar geplant. Medien berichteten zuletzt, dass Kreditgeber bei weiteren Projekten zögern.
Die Genehmigung beseitigt eine regulatorische Unsicherheit. Die Geldfrage beantwortet sie nicht, und ein erster Satellit im Jahr 2033 liegt weit jenseits des Horizonts, in dem Börsen üblicherweise rechnen. Offen bleibt zudem, was aus den Gesprächen über eine Fusion mit Tesla wird.
Die SpaceX Aktie hat jetzt die Erlaubnis für ihr kühnstes Projekt. Was fehlt, ist die Antwort auf die Frage, wer es bezahlt.
Häufige Fragen zur SpaceX Aktie
Was hat die FCC genehmigt?
Nach Medienberichten das Projekt Starmind: ein Netz von bis zu einer Million Satelliten, das als Rechenzentrum im Orbit dienen soll.
Wann startet der erste Satellit?
Laut Berichten bis November 2033.
Wie hoch war der Ausgabepreis der SpaceX Aktie?
135 Dollar beim Börsengang am 12. Juni 2026.
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