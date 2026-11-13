Freitag, der 13., und an der Wall Street geht ausgerechnet der Lieblingshandel des Jahres in die Brüche. Die Liste der S&P500 Verlierer des Tages ist ein Who's who der KI-Hardware: AMD stürzt um 8,75 Prozent ab, Dell um 7,18 Prozent, Cisco um 6,24 Prozent – dahinter folgen Coherent, Sandisk, Teradyne, Western Digital, Broadcom, Marvell und Ciena. Auf der anderen Seite sammeln sich Werte, über die an normalen Tagen kaum jemand spricht: Die S&P500 Gewinner des Tages heißen Charter Communications (+4,32 Prozent), Steris, Global Payments, FIS, Fox, AppLovin, Texas Pacific Land, Fiserv und Molson Coors. Der S&P 500 verliert 0,40 Prozent auf 7.562,40 Punkte.
S&P500 Gewinner und Verlierer des Tages: Chip-Beben – AMD, Dell und Cisco stürzen ab, Charter, Steris und Global Payments steigen
Freitag, der 13., an der Wall Street: Die S&P500 Verlierer des Tages heißen AMD, Dell, Cisco, Coherent, Sandisk, Teradyne, Western Digital, Broadcom, Marvell und Ciena – die KI-Hardware bricht ein. Die S&P500 Gewinner des Tages sind Charter, Steris, Global Payments, FIS, Fox, AppLovin, Texas Pacific Land, Fiserv und Molson Coors. Alle 20 Werte mit den Gründen für Kursgewinn und Kursverlust: die große Aktienanalyse zum 13. November 2026.
Das große Bild
Die Huang-Wette läuft rückwärts: Chips raus, Kabel und Zahlungen rein
Am Donnerstag kauften Anleger alles, was als Erbe von Nvidia galt. Am Freitag verkauften sie genau das – und flüchteten in Geschäftsmodelle, die mit Rechenzentren nichts zu tun haben.
Einen Tag nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang drehte die Stimmung in der gesamten Halbleiter- und Serverbranche. Gleich mehrere Nachrichten heizten den Ausverkauf an: Das Analysehaus Rothschild & Co Redburn stufte Broadcom ab, die Bank HSBC strich ihre Kaufempfehlung für Nvidia, und bei Dell sorgte ein Bericht über umgeleitete KI-Server für zusätzliche Nervosität. Dazu kam Gegenwind von der Zinsseite: Die US-Erzeugerpreise stiegen im Oktober um 6,5 Prozent zum Vorjahr, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen kletterte zeitweise auf 5,17 Prozent. Die Nasdaq verlor 0,91 Prozent, der Dow Jones hielt sich dank defensiver Schwergewichte knapp im Plus.
Das Geld floss in Werte mit eigenen, KI-unabhängigen Geschichten: eine Kaufempfehlung für den Medizintechnik-Spezialisten Steris, frische Analystenstimmen für Fox nach der Roku-Übernahme, Übernahmefantasie bei den Zahlungsdienstleistern. Auffällig: Unter den zehn S&P500 Gewinnern des Tages steht nur ein einziger Technologiewert – AppLovin.
Die zehn S&P500 Gewinner des Tages
Prozent
Kursveränderung gegenüber dem Vortagesschluss.
Quelle: Kurse vom 13. November 2026, 22:00 Uhr MEZ
Daten als Tabelle
|Aktie
|Tagesplus
|Charter Communications
|4,32
|Steris
|4,29
|Global Payments
|4,21
|FIS
|4,16
|Fox Corp. A
|4,12
|Fox Corp. B
|4,09
|AppLovin
|3,92
|Texas Pacific Land
|3,82
|Fiserv
|3,71
|Molson Coors B
|3,24
S&P500 Gewinner Nr. 1
Charter Aktie: +4,32 Prozent – der Kabelriese kauft seine Schulden billig zurück
Charter Communications (Symbol: CHTR) – 138,39 US-Dollar, +4,32 Prozent
Der Kabelnetzbetreiber hinter der Marke Spectrum ist der größte S&P500 Gewinner des Tages – und setzt eine erstaunliche Erholung fort. Am Dienstag war die Aktie um rund 11 Prozent gesprungen, nachdem Charter angeboten hatte, für bis zu 1,5 Milliarden Dollar eigene, sehr lang laufende Anleihen zurückzukaufen. Der Clou: Diese Papiere sind niedrig verzinst und notieren deutlich unter ihrem Nennwert, jeder eingesetzte Dollar tilgt also mehr als einen Dollar Schulden. Die Angebote laufen bis zum 17. November. Eine eigene neue Nachricht gab es heute nicht, doch Charter profitierte als wenig KI-abhängiger Wert von der Umschichtung. Binnen eines Monats hat die Aktie rund 21 Prozent zugelegt.
Aktienanalyse Charter: Die Bewertung ist extrem niedrig, die Aktie kostet nur rund das 0,28-Fache des Umsatzes. Dahinter steht aber ein Schuldenberg von rund 110 Milliarden Dollar und ein Kerngeschäft, das Internetkunden verliert. Auf Zwölfmonatssicht liegt die Aktie noch rund 35 Prozent im Minus.
S&P500 Gewinner Nr. 2
Steris Aktie: +4,29 Prozent – Jefferies dreht auf Kaufen
Steris (Symbol: STE) – 264,32 US-Dollar, +4,29 Prozent
Beim Spezialisten für Sterilisationstechnik und OP-Ausstattung gibt es einen klaren Auslöser: Die Investmentbank Jefferies stufte die Aktie von „Halten“ auf „Kaufen“ hoch und setzte das Kursziel auf 305 Dollar. Fundamental hat Steris vorgelegt: Anfang November übertraf der Konzern die Erwartungen und hob die Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2027 auf 11,35 bis 11,55 Dollar je Aktie an. Zudem platzierte Steris Anleihen über 1,5 Milliarden Dollar, um die geplante Übernahme von Xodus Medical zu finanzieren. Der S&P500 Gewinner nähert sich damit seinem 52-Wochen-Hoch von 269,44 Dollar.
Aktienanalyse Steris: Krankenhäuser müssen sterilisieren, egal was an der KI-Börse passiert – genau diese Stabilität suchen Anleger gerade. Ein Teil des starken Quartals stammte allerdings aus Zollrückerstattungen von rund 20 Millionen Dollar.
S&P500 Gewinner Nr. 3 und 4
Global Payments und FIS: Übernahmefantasie hält die Zahlungsdienstleister oben
Global Payments (Symbol: GPN) – 91,90 US-Dollar, +4,21 Prozent
Ende Oktober hatte die Financial Times berichtet, der Finanzinvestor CD&R wolle Global Payments gemeinsam mit dem Großaktionär GTCR von der Börse nehmen – die Aktie sprang damals um rund 11 Prozent. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters verfolgen beide Investoren diese Pläne inzwischen nicht mehr. Bemerkenswert: Die Aktie steigt trotzdem. Die Analysten von Raymond James sehen im Interesse von Finanzinvestoren eine Bewertungsstütze für Zahlungsabwickler, die deutlich unter ihren historischen Durchschnitten gehandelt werden. Die Bank of America hob ihr Kursziel nach soliden Quartalszahlen von 114 auf 116 Dollar an.
Fidelity National Information Services (Symbol: FIS) – 29,54 US-Dollar, +4,16 Prozent
Der Bankensoftware-Anbieter FIS erholt sich von einem schweren Schlag: Anfang November war die Aktie um 24 Prozent eingebrochen, nachdem FIS die Gewinnprognose für 2026 auf 5,82 bis 5,89 Dollar je Aktie gesenkt und den Abgang des Finanzchefs verkündet hatte. Heute zählt FIS zu den S&P500 Gewinnern des Tages, liegt auf Monatssicht aber noch rund 22 Prozent und auf Jahressicht rund 56 Prozent im Minus.
Aktienanalyse Zahlungsdienstleister: Die Branche ist billig geworden – Käufer aus dem Private-Equity-Lager haben das bemerkt. Ob daraus Übernahmen werden, ist offen. Die hohe Verschuldung, bei Global Payments netto rund 22 Milliarden Dollar, macht Deals teuer.
S&P500 Gewinner Nr. 5 und 6
Fox Aktie: +4,12 Prozent – Morgan Stanley entdeckt den Roku-Schatz
Fox Corp. A (Symbol: FOXA) – 68,42 US-Dollar, +4,12 Prozent | Fox Corp. B (Symbol: FOX) – 61,11 US-Dollar, +4,09 Prozent
Gleich zweimal taucht der Medienkonzern unter den S&P500 Gewinnern des Tages auf – mit beiden Aktiengattungen. Auslöser ist Morgan Stanley: Die Bank nahm die Bewertung mit „Overweight“ und einem Kursziel von 90 Dollar wieder auf. Ihr Argument: Die Fox-Aktie notiert wieder auf dem Niveau vor der Roku-Übernahme, der Markt gebe dem Streaming-Spezialisten also praktisch keinen Wert. Fox hatte den 22-Milliarden-Dollar-Kauf von Roku Anfang November überraschend früh abgeschlossen und erwartet binnen zwei Jahren Kosteneinsparungen von rund 400 Millionen Dollar. Auch Seaport Global stufte die Aktie auf „Kaufen“ hoch.
Aktienanalyse Fox: Mit Roku, Tubi und Fox One baut Fox ein großes Streaming-Standbein neben Nachrichten und Live-Sport auf. Die Integration muss nun zeigen, ob die Synergien kommen.
S&P500 Gewinner Nr. 7
AppLovin Aktie: +3,92 Prozent – der einzige Tech-Gewinner
AppLovin (Symbol: APP) – 409,10 US-Dollar, +3,92 Prozent
Der Werbetechnik-Konzern ist der einzige Technologiewert unter den S&P500 Gewinnern des Tages. Rückenwind geben die starken Quartalszahlen: Der Umsatz stieg um 55,5 Prozent auf 2,18 Milliarden Dollar, für das vierte Quartal stellt AppLovin rund 2,38 Milliarden Dollar in Aussicht. Ein um 3,2 Milliarden Dollar erweitertes Rückkaufprogramm stützt zusätzlich. Anleger suchen KI-Gewinner ohne Chip-Risiko – AppLovin nutzt KI zur Werbesteuerung, braucht aber keine eigenen Rechenzentren in Milliardenhöhe.
Aktienanalyse AppLovin: Vom Jahreshoch bei 738 Dollar ist die Aktie weit entfernt. Eine laufende Sammelklage bleibt ein Risiko.
S&P500 Gewinner Nr. 8 bis 10
Texas Pacific Land, Fiserv, Molson Coors: Öl, Sanierung und Bier
Texas Pacific Land (Symbol: TPL) – 291,91 US-Dollar, +3,82 Prozent
Der Landbesitzer im texanischen Perm-Becken verdient an Öl- und Gaslizenzen sowie an Wasserdiensten für Bohrfirmen. Eine eigene Nachricht gab es nicht, doch Energiewerte blieben nach dem Ölpreissprung vom Donnerstag gefragt. Im dritten Quartal hatte TPL Rekordwerte bei Umsatz, Gewinn und freiem Cashflow gemeldet.
Fiserv (Symbol: FISV) – 63,78 US-Dollar, +3,71 Prozent
Der Zahlungsdienstleister setzt seine Rallye fort. Nach den Quartalszahlen war die Aktie binnen einer Woche um 26 Prozent gestiegen: Fiserv bestätigte die Jahresprognose, verdoppelte das Sparziel auf 1 Milliarde Dollar und nimmt Aktienrückkäufe früher als erwartet wieder auf. Der bekannte Investor Michael Burry sieht einen möglichen Übernahmewert von 100 bis 120 Dollar je Aktie. Auf Monatssicht liegt der S&P500 Gewinner rund 30 Prozent im Plus.
Molson Coors B (Symbol: TAP) – 40,84 US-Dollar, +3,24 Prozent
Die Brauerei komplettiert die Liste der S&P500 Gewinner des Tages – ein klassischer Fluchtwert. Eine eigene Nachricht gab es nicht, und die Zahlen waren zuletzt schwach: Anfang November senkte Molson Coors alle vier wichtigen Jahresziele, der Gewinn je Aktie soll 2026 um 16 bis 19 Prozent sinken. Was zählt, ist an solchen Tagen die Dividende: Mit 1,92 Dollar im Jahr ergibt sich eine Rendite von rund 4,7 Prozent.
Die zehn S&P500 Verlierer des Tages
Prozent
Kursveränderung gegenüber dem Vortagesschluss.
Quelle: Kurse vom 13. November 2026, 22:00 Uhr MEZ
Daten als Tabelle
|Aktie
|Tagesminus
|AMD
|-8,75
|Dell Technologies
|-7,18
|Cisco Systems
|-6,24
|Coherent
|-6,00
|Sandisk
|-5,59
|Teradyne
|-5,38
|Western Digital
|-5,00
|Broadcom
|-4,76
|Marvell Technology
|-4,68
|Ciena
|-4,57
S&P500 Verlierer Nr. 1
AMD Aktie: -8,75 Prozent – die Huang-Wette platzt
Advanced Micro Devices (Symbol: AMD) – 534,06 US-Dollar, -8,75 Prozent
Am Donnerstag noch der Star der Börse, heute der größte S&P500 Verlierer des Tages. Nach dem Huang-Rücktritt hatten Anleger auf AMD als Gewinner gesetzt – die Aktie war binnen weniger Tage um rund 30 Prozent gestiegen. Heute gibt AMD das Vortagesplus mehr als vollständig ab, zeitweise lag das Minus bei rund 11 Prozent. Zusätzlich warnte Investor Michael Burry, die Bewertungen von Chipaktien hätten noch Luft nach unten.
Aktienanalyse AMD: Ob Nvidia-Kunden tatsächlich zu AMD wechseln, ist nicht belegt. Der Kurssprung war eine Wette auf Marktanteile von morgen – die Börse hat sie heute deutlich zurückgeschraubt.
S&P500 Verlierer Nr. 2
Dell Aktie: -7,18 Prozent – Serverskandal und Abstufungen
Dell Technologies (Symbol: DELL) – 344,53 US-Dollar, -7,18 Prozent
Der Serverbauer bekommt es gleich von mehreren Seiten ab. Laut einem Bericht von Bloomberg wurden 22 von Dell gebaute Server mit Nvidia-Chips, die US-Exportbeschränkungen unterliegen, über den Kunden Aperia Cloud Services aus Singapur weitergeleitet. Dell hatte die Geschäftsbeziehung mit Aperia nach eigenen Angaben bereits 2025 wegen des Verdachts auf unerlaubte Weiterleitung beendet. Dazu kamen Abstufungen durch UBS am Donnerstag und Barclays. Und weil Dell vor allem mit Nvidia-Chips baut, schlägt die Führungskrise beim Chipkonzern direkt auf die Auftragsaussichten durch. Binnen eines Monats hat die Aktie mehr als ein Drittel verloren.
Aktienanalyse Dell: Die Zahlen passen nicht zum Kursbild: Dell meldete zuletzt einen Auftragsbestand für KI-Server von 95 Milliarden Dollar und hob das Umsatzziel für das Geschäftsjahr 2027 auf 192 Milliarden Dollar. Gemessen an der Gewinnprognose kostet die Aktie rund das 13- bis 14-Fache. Am 24. November muss Dell mit den Quartalszahlen beweisen, dass das KI-Ziel von 74 Milliarden Dollar hält.
S&P500 Verlierer Nr. 3
Cisco Aktie: -6,24 Prozent – Rekordzahlen, schwächere Marge
Cisco Systems (Symbol: CSCO) – 95,64 US-Dollar, -6,24 Prozent
Der Netzwerkausrüster ist auch der größte Verlierer im Dow Jones. Dabei waren die Zahlen stark: Der Umsatz stieg um 24 Prozent auf 18,5 Milliarden Dollar, die Jahresprognose wurde angehoben. Anleger störten sich aber an der Bruttomarge, die von 68,1 auf 65,6 Prozent sank – auch wegen teurerer Speicherchips. Zudem wuchsen die Produktaufträge nur noch um 21 Prozent nach 35 Prozent im Vorquartal.
Aktienanalyse Cisco: Cisco verkauft mehr KI-Hardware als je zuvor, verdient daran aber weniger pro Dollar. Die Börse fragt, ob der Höhepunkt des Auftragswachstums erreicht ist.
S&P500 Verlierer Nr. 4
Coherent Aktie: -6,00 Prozent – die Laser-Rallye kippt
Coherent (Symbol: COHR) – 218,15 US-Dollar, -6,00 Prozent
Der Spezialist für optische Komponenten in KI-Rechenzentren war am Mittwoch noch einer der stärksten S&P500 Gewinner. Zwei Tage später zählt Coherent zu den S&P500 Verlierern des Tages. Eine eigene Nachricht gab es nicht – die Aktie fiel mit dem gesamten Sektor. Optische Netzwerktechnik gehört zu den am höchsten bewerteten Teilen der KI-Lieferkette und wird an Tagen der Umschichtung meist zuerst verkauft.
Aktienanalyse Coherent: Das Wachstum ist stark, doch der operative Cashflow war zuletzt negativ und die Lager stiegen. Bei solchen Werten reichen Zweifel am Tempo der KI-Investitionen für heftige Ausschläge.
S&P500 Verlierer Nr. 5 bis 7
Sandisk, Teradyne, Western Digital: Speicher und Testgeräte unter Druck
Sandisk (Symbol: SNDK) – 885,01 US-Dollar, -5,59 Prozent
Der Flash-Speicherhersteller fiel im Tagesverlauf zeitweise um rund 8 Prozent. Speicherwerte gehören zu den am stärksten schwankenden Profiteuren des KI-Booms.
Teradyne (Symbol: TER) – 249,55 US-Dollar, -5,38 Prozent
Der Hersteller von Testsystemen für Halbleiter startete mit einer Kurslücke nach unten. Teradyne verdient daran, dass neue KI-Chips vor der Auslieferung geprüft werden – fällt die Zuversicht für die Chipbranche, trifft das auch die Zulieferer.
Western Digital (Symbol: WDC) – 295,65 US-Dollar, -5,00 Prozent
Der Festplattenhersteller verlor den zweiten Tag in Folge kräftig. Die Verkaufswelle bei Speicher- und Hardwarewerten hatte bereits am Donnerstag begonnen.
S&P500 Verlierer Nr. 8
Broadcom Aktie: -4,76 Prozent – Abstufung nach dem Rekordlauf
Broadcom (Symbol: AVGO) – 347,01 US-Dollar, -4,76 Prozent
Nach einem Plus von mehr als 20 Prozent in vier Tagen zieht ein Analyst die Notbremse. Mike Harrison von Rothschild & Co Redburn stufte Broadcom von „Kaufen“ auf „Neutral“ ab und senkte das Kursziel von 595 auf 398 Dollar. Seine Begründung: Broadcoms künftiges Wachstum hänge stark an den KI-Laboren OpenAI und Anthropic, die sich gegen frei verfügbare Modelle durchsetzen und bald selbst finanzieren müssten.
Aktienanalyse Broadcom: Die Abstufung trifft den Kern der Investmentstory – die Abhängigkeit von wenigen sehr großen Kunden. Zeitweise lag das Minus bei mehr als 7 Prozent.
S&P500 Verlierer Nr. 9
Marvell Aktie: -4,68 Prozent – die Lumentum-Rechnung wackelt
Marvell Technology (Symbol: MRVL) – 156,76 US-Dollar, -4,68 Prozent
Der Chipdesigner leidet doppelt. Nvidia hält eine Beteiligung von rund 2 Milliarden Dollar an Marvell. Und das größte Projekt gerät unter Druck: Für Lumentum bietet Marvell 4,5 eigene Aktien je Lumentum-Aktie, insgesamt rund 115 Milliarden Dollar. Je tiefer die Marvell-Aktie fällt, desto weniger ist dieses Angebot wert. Der Abstand zwischen Angebot und Lumentum-Kurs weitete sich zeitweise auf 18 Prozent aus – ein Zeichen für Zweifel am Abschluss.
S&P500 Verlierer Nr. 10
Ciena Aktie: -4,57 Prozent – die Netzwerk-Achterbahn
Ciena (Symbol: CIEN) – 280,54 US-Dollar, -4,57 Prozent
Der Hersteller optischer Netzwerktechnik komplettiert die Liste der S&P500 Verlierer des Tages. Eine eigene Nachricht gab es nicht, Ciena fiel mit dem gesamten Sektor. Die Aktie fährt seit Wochen Achterbahn: Im Monat bis zum 4. November verlor sie mehr als 38 Prozent und lag damit über 56 Prozent unter ihrem Hoch vom Juni. Dabei laufen die Geschäfte gut: Der Auftragsbestand stieg zuletzt auf 8,5 Milliarden Dollar und soll bis zum Ende des Geschäftsjahres 10 Milliarden Dollar übersteigen.
Aktienanalyse Ciena: Die Nachfrage nach Glasfaser-Verbindungen zwischen Rechenzentren ist ungebrochen. Engpässe bei Bauteilen und hohe Kosten für langfristige Lieferverträge belasten aber den Cashflow. Die nächsten Zahlen folgen im Dezember.
Die Risiken
Was die S&P500 Gewinner und Verlierer in der nächsten Woche bewegt
Häufige Fragen zu den S&P500 Gewinnern und Verlierern des Tages
Welche Aktien waren die S&P500 Gewinner des Tages am 13. November 2026?
Charter Communications (+4,32 Prozent), Steris (+4,29 Prozent), Global Payments (+4,21 Prozent), FIS (+4,16 Prozent), Fox Corp. A (+4,12 Prozent), Fox Corp. B (+4,09 Prozent), AppLovin (+3,92 Prozent), Texas Pacific Land (+3,82 Prozent), Fiserv (+3,71 Prozent) und Molson Coors (+3,24 Prozent).
Welche Aktien waren die S&P500 Verlierer des Tages?
AMD (-8,75 Prozent), Dell (-7,18 Prozent), Cisco (-6,24 Prozent), Coherent (-6,00 Prozent), Sandisk (-5,59 Prozent), Teradyne (-5,38 Prozent), Western Digital (-5,00 Prozent), Broadcom (-4,76 Prozent), Marvell (-4,68 Prozent) und Ciena (-4,57 Prozent).
Warum sind Chip- und KI-Hardwareaktien heute gefallen?
Die Wette auf Nvidia-Konkurrenten nach dem Rücktritt von Jensen Huang lief rückwärts. Dazu kamen eine Abstufung von Broadcom, schwächere Margen bei Cisco, ein Bericht über umgeleitete Dell-Server und hohe Anleiherenditen.
Warum ist die Steris Aktie gestiegen?
Die Investmentbank Jefferies stufte Steris von „Halten“ auf „Kaufen“ hoch und setzte ein Kursziel von 305 Dollar.
Wie hat sich der S&P 500 entwickelt?
Der S&P 500 fiel am 13. November 2026 um 0,40 Prozent auf 7.562,40 Punkte.
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