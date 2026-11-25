Reuters beruft sich auf zwei anonyme Quellen. Demnach geht es um das Daten- und Betriebsteam im indischen Global Capability Centre der Einheit, also im konzerneigenen Servicezentrum vor Ort. Diese Mitarbeitenden würden bei einem Abschluss auf die Gehaltsliste von Cognizant wechseln. Die Gespräche laufen laut den Quellen noch, Konditionen können sich ändern, und ein Scheitern ist möglich. Zu einem Kaufpreis oder einem Vertragsvolumen nennt der Bericht keine Zahl.

Eine Quelle verwies zudem darauf, dass Cognizant seit Langem mit S&P Global zusammenarbeitet und die nun besprochenen Leistungen früher selbst erbracht hat, bevor S&P Global sie ins eigene Haus holte. Ein Branchenanalyst schätzte die jährlichen Vollkosten für Beschäftigte eines solchen Zentrums auf 25.000 bis 30.000 US-Dollar je Kopf; das ergäbe bei 1.500 Personen grob 38 bis 45 Millionen Dollar im Jahr. Das ist eine Expertenschätzung der Kostenseite, keine Angabe zum Dealwert.