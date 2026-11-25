Der IT-Dienstleister Cognizant verhandelt laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters mit S&P Global über die Übernahme von Teilen des Capital-IQ-Geschäfts. Nach Angaben von zwei mit der Angelegenheit vertrauten Personen könnten dabei rund 1.500 Beschäftigte der indischen Datenabteilung des Konzerns zu Cognizant wechseln. Für die S&P Global-Aktie (Handelssymbol SPGI, ISIN US78409V1044, NYSE) und die Cognizant-Aktie (Handelssymbol CTSH, ISIN US1924461023, Nasdaq) ist das ein Thema, das die laufende Neuordnung von Capital IQ weiter in den Blick rückt. Offiziell bestätigt ist die Meldung von keinem der beiden Unternehmen.
S&P Global-Aktie: Cognizant verhandelt über Teile von Capital IQ – 1.500 Mitarbeiter in Indien könnten wechseln
Laut Reuters spricht Cognizant mit S&P Global über die Übernahme von Teilen der Capital-IQ-Aktivitäten. Im Fokus steht das Datenteam im indischen Servicezentrum mit rund 1.500 Beschäftigten; bestätigt ist nichts.
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Der Bericht
Was berichtet Reuters über die Gespräche zwischen Cognizant und S&P Global?
Reuters beruft sich auf zwei anonyme Quellen. Demnach geht es um das Daten- und Betriebsteam im indischen Global Capability Centre der Einheit, also im konzerneigenen Servicezentrum vor Ort. Diese Mitarbeitenden würden bei einem Abschluss auf die Gehaltsliste von Cognizant wechseln. Die Gespräche laufen laut den Quellen noch, Konditionen können sich ändern, und ein Scheitern ist möglich. Zu einem Kaufpreis oder einem Vertragsvolumen nennt der Bericht keine Zahl.
Eine Quelle verwies zudem darauf, dass Cognizant seit Langem mit S&P Global zusammenarbeitet und die nun besprochenen Leistungen früher selbst erbracht hat, bevor S&P Global sie ins eigene Haus holte. Ein Branchenanalyst schätzte die jährlichen Vollkosten für Beschäftigte eines solchen Zentrums auf 25.000 bis 30.000 US-Dollar je Kopf; das ergäbe bei 1.500 Personen grob 38 bis 45 Millionen Dollar im Jahr. Das ist eine Expertenschätzung der Kostenseite, keine Angabe zum Dealwert.
Der Hintergrund
Wie passt das zur angekündigten Prüfung für Capital IQ bei S&P Global?
S&P Global hatte am 27. Oktober mitgeteilt, strategische Alternativen für Capital IQ und zugehörige Datengeschäfte zu prüfen, bis hin zu einer möglichen Abtrennung. Diese Geschäfte bilden den größeren Teil der Sparte Kensho Data & Platforms innerhalb von Market Intelligence. Ein Branchenbeobachter von HFS Research bezeichnete die Verlagerung des indischen Datenbetriebs laut Reuters als typischen Schritt vor einer Veräußerung. Das ist eine Einschätzung und keine Bestätigung der Pläne von S&P Global.
Die Reaktion
Wie reagieren die Unternehmen und die Börse?
S&P Global lehnte laut Reuters einen Kommentar zur möglichen Transaktion ab und erklärte, man äußere sich nicht zu Spekulationen über sogenannte „contingent labour partners“. Cognizant reagierte nicht auf Anfragen per E-Mail. Investing.com meldete unter Berufung auf Reuters, die S&P Global-Aktie habe im vorbörslichen US-Handel am Mittwoch um 0,7 Prozent nachgegeben, die Cognizant-Aktie sei unverändert gewesen. Die Anlegerreaktion beschreibt das Portal als bislang verhalten.
Ausblick
Was bedeutet die Meldung für die S&P Global-Aktie und die Cognizant-Aktie?
Für beide Papiere gilt zunächst: Es handelt sich um einen Bericht über laufende Gespräche, keine Vereinbarung. Für S&P Global setzt er einen weiteren Mosaikstein in die Debatte um die Zukunft von Capital IQ. Für Cognizant würde ein Abschluss ein Servicegeschäft mit einem bekannten Kunden und eine größere Mannschaft in Indien bedeuten. Weitere Informationen dürften von offiziellen Mitteilungen der Unternehmen oder neuen Medienberichten kommen.
Häufige Fragen zur S&P Global-Aktie und Cognizant-Aktie
Worum geht es bei der Meldung zur S&P Global-Aktie? Cognizant soll laut Reuters über die Übernahme von Teilen der Capital-IQ-Aktivitäten von S&P Global verhandeln, darunter rund 1.500 Beschäftigte in Indien.
Ist die Übernahme bestätigt? Nein. S&P Global lehnte einen Kommentar ab, Cognizant reagierte laut Reuters nicht auf Anfragen.
Welche Kürzel und ISIN gelten? S&P Global: SPGI, ISIN US78409V1044 (NYSE). Cognizant: CTSH, ISIN US1924461023 (Nasdaq).
Wurde ein Kaufpreis genannt? Nein. Der Bericht enthält keinen Dealwert; die genannten 38 bis 45 Millionen Dollar sind eine Schätzung jährlicher Personalkosten eines Analysten.
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