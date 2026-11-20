Wie hoch ist die Beitragsbemessungsgrenze 2027? In der Renten- und Arbeitslosenversicherung 8.850 Euro monatlich (106.200 Euro im Jahr), in der Kranken- und Pflegeversicherung 6.375 Euro monatlich (76.500 Euro im Jahr).

Wie hoch ist die Versicherungspflichtgrenze 2027? 84.150 Euro im Jahr, also 7.012,50 Euro im Monat.

Ab wann gelten die neuen Werte? Ab dem 1. Januar 2027, nach Zustimmung des Bundesrats vom 20. November 2026.

Wer ist betroffen? Vor allem Beschäftigte mit Einkommen oberhalb der bisherigen Grenzen; für die Mehrheit ändert sich laut BMAS nichts.