Der Bundesrat hat am 20. November 2026 der Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung für 2027 zugestimmt. Die Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung steigt auf 8.850 Euro im Monat, die Versicherungspflichtgrenze, ab der Angestellte in die private Krankenversicherung wechseln dürfen, auf 84.150 Euro im Jahr. Für Gutverdiener heißt das höhere Abgaben, für private Krankenversicherer wie ERGO, die zur Münchener Rück gehört, eine veränderte Zielgruppe. Die Münchener Rück Aktie schloss am 20. November bei 580,00 Euro (+0,90 Prozent), während der DAX um 2,6 Prozent auf 24.802,78 Punkte fiel.
Sozialversicherung 2027: Bundesrat stimmt zu – Beitragsbemessungsgrenze 8.850 Euro, Versicherungspflichtgrenze 84.150 Euro – was heißt das für Münchener Rück Aktie und private Krankenversicherer?
Der Bundesrat hat am 20. November 2026 der Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 2027 zugestimmt: Die Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung steigt auf 8.850 Euro monatlich, die Versicherungspflichtgrenze auf 84.150 Euro jährlich. Was das für Gutverdiener, Versicherer und den DAX bedeutet.
Die neuen Werte gelten ab dem 1. Januar 2027. Sie werden jedes Jahr an die Lohnentwicklung angepasst; die Löhne stiegen im Referenzjahr 2025 laut krankenkassen.de um 4,38 Prozent.
Zahlen
Wie hoch sind Beitragsbemessungsgrenze und Versicherungspflichtgrenze 2027?
|Größe
|2027
|Vorjahr
|Beitragsbemessungsgrenze Renten-/Arbeitslosenversicherung (monatlich)
|8.850 €
|8.450 €
|Beitragsbemessungsgrenze Kranken-/Pflegeversicherung (monatlich)
|6.375 €
|5.812,50 €
|Versicherungspflichtgrenze (jährlich)
|84.150 €
|77.400 €
|Bezugsgröße (monatlich)
|4.130 €
|–
|Vorläufiges Durchschnittsentgelt (jährlich)
|53.452 €
|–
Vorjahreswerte (8.450 Euro, 5.812,50 Euro, 77.400 Euro) stammen aus der Bundesrats-Zusammenfassung bzw. einem Hinweis von krankenkassen.de und sind nicht an der Originalverordnung geprüft.
Quelle: Deutsche Rentenversicherung (20.11.2026), krankenkassen.de, Bundesrat
Rechnerisch steigt die Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung damit um rund 4,7 Prozent, die der Krankenversicherung um rund 9,7 Prozent und die Versicherungspflichtgrenze um rund 8,7 Prozent. Die Jahreswerte betragen laut krankenkassen.de 106.200 Euro (Rente) und 76.500 Euro (Kranken- und Pflegeversicherung). Dass die Krankenversicherungsgrenzen über die Lohnentwicklung hinaus steigen, bestätigt krankenkassen.de sinngemäß: Die Hürde für den Wechsel in die private Krankenversicherung wurde aus politischen Gründen um 300 Euro angehoben.
Verfahren
Was hat der Bundesrat genau beschlossen?
Die Deutsche Rentenversicherung meldet am 20. November 2026, der Bundesrat habe der Verordnung zugestimmt. Das Bundeskabinett hatte die Rechengrößen laut BMAS am 7. Oktober 2026 beschlossen. Eine Stimmenzahl nennen die Quellen nicht. Das BMAS betont laut Zusammenfassung, dass sich für die überwiegende Mehrheit der Versicherten keine Veränderung ergebe; betroffen sind vor allem Beschäftigte oberhalb der bisherigen Grenzen.
Aktie
Was bedeutet das für die Münchener Rück Aktie und Versicherer?
Eine höhere Versicherungspflichtgrenze hält mehr Gutverdiener in der gesetzlichen Krankenversicherung; der Zugang zur privaten Vollversicherung wird schwerer. Für Versicherungskonzerne mit privatem Krankengeschäft wie die Münchener Rück mit ERGO oder die Allianz ist das ein Marktfaktor, der Neugeschäft bremsen kann. Einschätzung der Redaktion: Quantifizierbare Folgen für Umsatz oder Gewinn nennt keine Quelle; für Rückversicherer und das Gesamtgeschäft spielt die Grenze eine untergeordnete Rolle. Am Handelstag der Entscheidung schlossen Münchener Rück und Hannover Rück im Plus, was Marktberichte mit der Flucht in defensive Werte erklären, nicht mit den Rechengrößen.
Gutverdiener
Was kostet die höhere Beitragsbemessungsgrenze Beschäftigte und Arbeitgeber?
Weil Beiträge bis zur Bemessungsgrenze erhoben werden, steigen die Höchstbeiträge. Einen Euro-Betrag für den Höchstbeitrag nennen die gesichteten Quellen nicht; krankenkassen.de spricht nur von „erheblich“ steigenden Höchstbeiträgen in der gesetzlichen Krankenversicherung. Nach den dort genannten Beitragssätzen (Rente 18,6 Prozent, Arbeitslosenversicherung 2,6 Prozent, Krankenversicherung 14,6 Prozent zuzüglich Zusatzbeitrag, Pflege 3,6 Prozent) teilen sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber die Last. Das belastet auch Unternehmen mit vielen gut bezahlten Beschäftigten, etwa in Banken, Software und Industrie.
Ausblick
Welche Termine zählen für Versicherer und Lohnnebenkosten jetzt?
Die Werte gelten ab 1. Januar 2027. Die nächste Bundesratssitzung ist am 18. Dezember 2026. Für den DAX stehen zunächst ifo-Index und US-Inflationsdaten an, dann Fed am 8. und 9. Dezember und EZB am 17. Dezember.
FAQ zur Beitragsbemessungsgrenze 2027
Wie hoch ist die Beitragsbemessungsgrenze 2027? In der Renten- und Arbeitslosenversicherung 8.850 Euro monatlich (106.200 Euro im Jahr), in der Kranken- und Pflegeversicherung 6.375 Euro monatlich (76.500 Euro im Jahr).
Wie hoch ist die Versicherungspflichtgrenze 2027? 84.150 Euro im Jahr, also 7.012,50 Euro im Monat.
Ab wann gelten die neuen Werte? Ab dem 1. Januar 2027, nach Zustimmung des Bundesrats vom 20. November 2026.
Wer ist betroffen? Vor allem Beschäftigte mit Einkommen oberhalb der bisherigen Grenzen; für die Mehrheit ändert sich laut BMAS nichts.
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