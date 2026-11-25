Auf Grundlage der bislang im M&A-Prozess zur Veräußerung der deutschen und internationalen Projekte bzw. der Entwicklungsplattform der Gruppe vorliegenden Angebote ist nach aktueller Einschätzung nicht davon auszugehen, dass bei der SoWiTec operation GmbH nach vollständiger Befriedigung der Massekosten, der sonstigen Masseverbindlichkeiten sowie sämtlicher einfacher und nachrangiger Insolvenzforderungen ein verteilungsfähiger Überschuss verbleiben wird. Ein Übererlös, welcher der Insolvenzmasse der SoWiTec group GmbH beziehungsweise deren Anleihegläubigern zugutekommen könnte, ist daher aus heutiger Sicht nicht zu erwarten. Dies betrifft insbesondere die Werthaltigkeit der zur Besicherung der Anleihen verpfändeten Geschäftsanteile an der SoWiTec operation GmbH.