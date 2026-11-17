Die aktuelle SolarEdge-Aktienanalyse von Wells Fargo sorgt für Aufmerksamkeit. Analyst Praneeth Satish reduziert das Kursziel um 10 USD auf 26 USD und bestätigt gleichzeitig das Rating "equal weight". Damit signalisiert die Investmentbank, dass sie die Aktie weiterhin neutral bewertet, ihre Erwartungen an den zukünftigen Unternehmenswert jedoch deutlich zurückgenommen hat. Besonders bemerkenswert ist die Größenordnung der Anpassung. Eine Kürzung des Kursziels um fast 28 Prozent innerhalb einer einzigen Neubewertung verdeutlicht, wie stark sich die Einschätzung der Perspektiven verändert hat. Allerdings ist die Kurszielsenkung nicht mit einer Herabstufung des Ratings gleichzusetzen. Wells Fargo hält unverändert an "equal weight" fest. Vom aktuellen NASDAQ-Kurs bei 23,02 USD bis zum Kursziel 26 USD beträgt der Abstand lediglich 2,98 USD. Für Anleger ist das ein begrenzter rechnerischer Spielraum, insbesondere angesichts der erheblichen Schwankungen, denen Solaraktien unterliegen. Die öffentlich zugänglichen Angaben zur Wells-Fargo-Studie bestätigen Kursziel, Analyst und Rating. Eine ausführliche Begründung von Praneeth Satish liegt jedoch nicht öffentlich vor.