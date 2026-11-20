Die Solana-Blockchain wird für die Wall Street immer wichtiger, doch der Solana Kurs spiegelt das nicht wider. Auf Solana liegen inzwischen tokenisierte Aktien im Wert von 1,22 Milliarden US-Dollar, fast das Doppelte von Ende Oktober (Blockworks und Solana-Mitteilung auf X vom 19. November, laut crypto.news). Zugleich notiert SOL bei 72,78 US-Dollar, 3,0 Prozent im Minus in 24 Stunden bei einer Tagesspanne von 71,61 bis 75,46 US-Dollar (Kursleiste crypto.news, Zeitpunkt nicht genau angegeben). Der Kryptomarkt als Ganzes steht unter Druck: Der Bitcoin Kurs fiel am Freitagmorgen auf 61.874 US-Dollar.
Solana Kurs: Tokenisierte Aktien auf 1,22 Milliarden Dollar fast verdoppelt, doch SOL fällt auf rund 72 Dollar – zahlt sich das Wall-Street-Geschäft für Solana aus?
Auf der Solana-Blockchain liegen tokenisierte Aktien im Wert von 1,22 Milliarden Dollar, fast doppelt so viel wie Ende Oktober. Der Solana Kurs fällt trotzdem auf rund 72 Dollar, und die Solana-ETFs sehen weiter Abflüsse. Was die Tokenisierung für Solana und Krypto-Aktien wie Coinbase bedeutet.
Zum Vergleich: Am 7. November, 19:01 Uhr New Yorker Zeit, kostete Solana noch 89,71 US-Dollar (CryptoTicker). Das ist ein Minus von rund 19 Prozent in 13 Tagen (Rechnung der Redaktion).
Der Boom
Wie schnell wachsen tokenisierte Aktien auf Solana – und wer steckt dahinter?
Tokenisierte Aktien sind digitale Abbilder von Wertpapieren auf der Blockchain. Auf Solana wuchs ihr Wert nach Daten von Blockworks von unter 200 Millionen Dollar zu Jahresbeginn über rund 600 Millionen im September auf 1,22 Milliarden Dollar am 19. November. Die Zahlen hat die Solana-Foundation selbst veröffentlicht, sie sind deshalb Herstellerangaben.
Treiber sind mehrere Anbieter: Ondo hat laut Solana-Oktoberbericht über 500 Millionen Dollar tokenisierte Werte auf Solana und seit Januar mehr als 200 Aktien und ETFs gelistet. Die Plattform xStocks kommt auf kumuliert 7,5 Milliarden Dollar Handelsvolumen, Backpack Securities auf über 6 Milliarden. Securitize startete im Oktober mit 12 US-Aktien und erweiterte am 2. November um 13 weitere, darunter Exxon, GameStop und Uber. Außerdem will das Clearing-Haus DTCC seinen Tokenisierungsdienst im zweiten Halbjahr 2027 an Solana anbinden (Ankündigung vom 12. November), und Formation Securities plant Anfang 2027 einen tokenisierten Wertpapiermarkt.
|Zeitpunkt oder Anbieter
|Angabe
|Jahresbeginn 2026
|unter 200 Mio. US-Dollar
|September 2026
|rund 600 Mio. US-Dollar
|19. November 2026
|1,22 Mrd. US-Dollar
|Ondo
|über 500 Mio. US-Dollar tokenisierte Werte
|xStocks
|7,5 Mrd. US-Dollar kumuliertes Handelsvolumen
|Backpack Securities
|über 6 Mrd. US-Dollar Handelsvolumen
Angaben laut crypto.news (19.11.2026), Quelle der Daten: Solana-Foundation/Blockworks bzw. Anbieter.
Quelle: crypto.news (19.11.2026)
Warum fällt der Solana Kurs trotz des Tokenisierungs-Booms?
Der Grund liegt im Marktumfeld: Die Kurse von Bitcoin, Ether und Altcoins gaben zuletzt gemeinsam nach, belastet vom KI-Ausverkauf, von der erwarteten Fed-Zinserhöhung im Dezember und von Sorgen um die US-Regulierung (Reuters via Investing.com). Hinzu kommen die ETFs: Am 19. November flossen laut SoSoValue 1,4 Millionen Dollar aus den Solana-Spot-ETFs ab, vor allem aus Grayscales GSOL (1,11 Millionen) und Invescos QSOL (293.437 Dollar). Im November waren es bis zum 7. November über 26 Millionen Dollar, im Oktober 143 Millionen (KuCoin/Benzinga).
Das Gesamtbild: Kumuliert haben die Solana-ETFs seit dem Start 1,52 Milliarden Dollar angezogen, das Nettovermögen liegt bei 1,05 Milliarden Dollar oder 2,43 Prozent des Marktwerts von Solana. Bei XRP gab es am Stichtag 19. November keine Netto-Flows, kumuliert aber 1,79 Milliarden Dollar. Bei HYPE war es der vierte Abflusstag in Folge; Dogecoin verzeichnete mit 409.134 Dollar den ersten Abfluss nach 26 Tagen ohne Bewegung (TokenPost, 20. November).
Was bedeutet das für Krypto-Aktien wie Coinbase?
Der Boom bei tokenisierten Wertpapieren zeigt, wohin die Branche steuert: Krypto-Börsen und Broker wollen Aktien rund um die Uhr auf der Blockchain handelbar machen. Die Coinbase Aktie (Nasdaq: COIN) schloss am 16. November bei 119,84 US-Dollar, der Strategy Aktie (Nasdaq: MSTR) setzt der Bitcoin Kurs zu, und die Circle Aktie (NYSE: CRCL) profitiert von Stablecoin-Zahlungstests mit der Weltbank. Gewinner der Tokenisierung können Plattformen sein, Verlierer klassische Handelsplätze. Wie schnell sich daraus Umsätze entwickeln, ist offen.
Was sollten Anleger beim Solana Kurs jetzt beobachten?
Wichtig sind der Bitcoin Kurs, der den Altcoins die Richtung gibt, die täglichen ETF-Flows von SoSoValue und Farside, die Fed am 9. Dezember sowie neue Meldungen von Securitize, Ondo und der DTCC. Am 24. November läuft zudem der Lockup für Team-Token von Monad aus (CryptoTicker).
FAQ: Antworten zum Solana Kurs
Wie hoch ist der Solana Kurs aktuell?
Laut Kursleiste von crypto.news lag Solana zuletzt bei 72,78 US-Dollar, 3,0 Prozent im Minus. Der Newsletter Why It Moved nannte 72 US-Dollar für den Donnerstagabend (19. November, 21:16 Uhr UTC).
Was sind tokenisierte Aktien auf Solana?
Es sind digitale Abbilder von Aktien und ETFs, die auf der Solana-Blockchain gehandelt werden können. Ihr Wert liegt laut Solana-Foundation bei 1,22 Milliarden Dollar.
Gibt es eine Solana Prognose von aktiencheck.de?
Nein. aktiencheck.de gibt keine Kursziele und keine Kursprognosen ab. „Solana Prognose“ steht nur als Suchbegriff hier.
Wie viel Geld steckt in Solana-ETFs?
Das Nettovermögen der Solana-Spot-ETFs lag am 19. November bei 1,05 Milliarden Dollar. Seit dem Start sind kumuliert 1,52 Milliarden Dollar zugeflossen (SoSoValue via TokenPost).
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