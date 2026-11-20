Tokenisierte Aktien sind digitale Abbilder von Wertpapieren auf der Blockchain. Auf Solana wuchs ihr Wert nach Daten von Blockworks von unter 200 Millionen Dollar zu Jahresbeginn über rund 600 Millionen im September auf 1,22 Milliarden Dollar am 19. November. Die Zahlen hat die Solana-Foundation selbst veröffentlicht, sie sind deshalb Herstellerangaben.

Treiber sind mehrere Anbieter: Ondo hat laut Solana-Oktoberbericht über 500 Millionen Dollar tokenisierte Werte auf Solana und seit Januar mehr als 200 Aktien und ETFs gelistet. Die Plattform xStocks kommt auf kumuliert 7,5 Milliarden Dollar Handelsvolumen, Backpack Securities auf über 6 Milliarden. Securitize startete im Oktober mit 12 US-Aktien und erweiterte am 2. November um 13 weitere, darunter Exxon, GameStop und Uber. Außerdem will das Clearing-Haus DTCC seinen Tokenisierungsdienst im zweiten Halbjahr 2027 an Solana anbinden (Ankündigung vom 12. November), und Formation Securities plant Anfang 2027 einen tokenisierten Wertpapiermarkt.