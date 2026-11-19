Der Solana Kurs hat die Erholung der vergangenen Tage nicht gehalten: Um 12:22 Uhr New Yorker Zeit (18:22 Uhr MEZ) notierte SOL bei 72,96 Dollar, wie CryptoTicker unter Berufung auf CoinGecko berichtet, nach 73,71 Dollar um 16:00 Uhr UTC am Mittag laut The Daily Coins. Der Bitcoin Kurs fiel zeitgleich mit der Wall Street auf rund 62.000 Dollar. Für Anleger der Krypto-Aktien wie die Coinbase Aktie, über deren Verwahrer-Sparte laut Whale Alert Ende Oktober 1,16 Millionen SOL liefen, ist die Entwicklung ein Gradmesser für die Nachfrage nach Altcoins.
Solana Kurs: 73 Dollar nach dem Wall-Street-Ausverkauf, ETFs seit Wochen mit Abflüssen – was bleibt vom Breakpoint-Optimismus aus London?
Der Solana Kurs lag am Donnerstag um 12:22 Uhr New Yorker Zeit bei 72,96 Dollar, 20 Prozent unter der 200-Tage-Linie von 88,84 Dollar. Die US-Solana-ETFs verloren im Oktober rund 100 Millionen Dollar, in London endete die Breakpoint-Konferenz. Was Anleger jetzt beobachten.
Kurs und Marken
Wo steht der Solana Kurs im Vergleich zu seinen Tiefs?
Laut CryptoTicker fiel SOL in der Nacht zum 15. November bis auf 67,55 Dollar, den tiefsten Stand seit Ende Juni. Das Jahrestief liegt bei 62,18 Dollar vom 7. Juni. Die 200-Tage-Linie verlief am 15. November bei 88,84 Dollar, der Kurs lag damit rund 21 Prozent darunter und schließt laut CryptoTicker seit dem 9. November an keinem Tag mehr über dieser Linie. Vom Allzeithoch bei 293,31 Dollar sind es rund 75 Prozent Abstand (eigene Rechnung).
Verstärkt wurde der Rückgang durch gehebelte Positionen: Am 15. November wurden laut CoinGlass, zitiert von CryptoTicker, rund 69 Millionen Dollar in 24 Stunden liquidiert, 97 Prozent davon Long-Positionen.
Warum verlieren die Solana-ETFs Kapital?
Die US-Spot-ETFs auf Solana verzeichneten im Oktober Abflüsse von rund 100 Millionen Dollar (SoSoValue und Farside, laut CryptoTicker), darunter 71,5 Millionen Dollar in fünf Handelstagen bis 30. Oktober. Am 13. November flossen netto 3,09 Millionen Dollar ab, vollständig aus dem Fidelity-Fonds. Das Fondsvermögen lag laut CryptoTicker bei rund 1,14 Milliarden Dollar, die kumulierten Netto-Zuflüsse seit dem Start bei rund 1,41 Milliarden Dollar. Zuletzt gab es kleine Lichtblicke: Am 16. November flossen laut Analytics Insight (SoSoValue) 11,68 Millionen Dollar zu, am 17. November gab es keine Zuflüsse.
|Zeitraum
|Netto-Fluss
|Bemerkung
|Oktober 2026
|rund -100 Mio. USD
|Zuflüsse nur am 2. und 21.10.
|26.-30.10.
|-71,5 Mio. USD
|fünf Abflusstage in Folge
|13.11.
|-3,09 Mio. USD
|nur Fidelity-Fonds
|16.11.
|+11,68 Mio. USD
|laut SoSoValue
|Fondsvermögen (13.11.)
|ca. 1,14 Mrd. USD
|zuvor 1,40 Mrd. USD (30.10.)
Zahlen verschiedener Anbieter und Zeiträume, nicht direkt vergleichbar.
Quelle: CryptoTicker (SoSoValue, Farside), Coinedition, Analytics Insight; 1.-17.11.2026
Was brachte die Breakpoint-Konferenz in London?
Vom 15. bis 17. November fand in der Londoner Olympia-Halle die erste europäische Ausgabe der Solana-Konferenz Breakpoint statt. Genannt werden Redner von DTCC und Mastercard, laut CryptoTicker außerdem von BNY, Barclays und ICE Europe, die Themen waren Stablecoins, Zahlungen und tokenisierte Vermögenswerte. Auf den Kurs wirkte die Veranstaltung laut CryptoTicker bislang kaum. Auf Solana laufen laut rwa.xyz tokenisierte reale Vermögenswerte im Wert von 5,13 Milliarden Dollar (Stand 12.11.), eine Zahl, die von der Redaktion nicht geprüft wurde.
Was beobachten Anleger beim Solana Kurs jetzt?
Im Fokus stehen die Marke von 67,55 Dollar vom 15. November, die ETF-Flows der kommenden Handelstage und die Fed-Sitzung am 9. Dezember, für die der Markt laut Nexo und KuCoin eine Zinserhöhung von 25 Basispunkten zu rund 90 Prozent einpreist. Auch die Krypto-Aktien wie die Coinbase Aktie und die Robinhood Aktie reagieren auf den Bitcoin Kurs und die Altcoin-Stimmung.
Häufige Fragen zum Solana Kurs
Wie hoch ist der Solana Kurs aktuell? Um 12:22 Uhr New Yorker Zeit (18:22 Uhr MEZ) lag SOL bei 72,96 Dollar (CoinGecko, zitiert von CryptoTicker).
Wie weit ist Solana vom Rekordhoch entfernt? Das Allzeithoch von 293,31 Dollar liegt rund 75 Prozent über dem Kurs (eigene Rechnung).
Was zeigen die Solana-ETFs? Abflüsse im Oktober von rund 100 Millionen Dollar, zuletzt vereinzelt kleine Zuflüsse.
Was ist die 200-Tage-Linie? Der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Tage, bei Solana zuletzt rund 88,84 Dollar.
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