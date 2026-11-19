Laut CryptoTicker fiel SOL in der Nacht zum 15. November bis auf 67,55 Dollar, den tiefsten Stand seit Ende Juni. Das Jahrestief liegt bei 62,18 Dollar vom 7. Juni. Die 200-Tage-Linie verlief am 15. November bei 88,84 Dollar, der Kurs lag damit rund 21 Prozent darunter und schließt laut CryptoTicker seit dem 9. November an keinem Tag mehr über dieser Linie. Vom Allzeithoch bei 293,31 Dollar sind es rund 75 Prozent Abstand (eigene Rechnung).

Verstärkt wurde der Rückgang durch gehebelte Positionen: Am 15. November wurden laut CoinGlass, zitiert von CryptoTicker, rund 69 Millionen Dollar in 24 Stunden liquidiert, 97 Prozent davon Long-Positionen.