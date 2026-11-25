Für die SoftBank Group Aktie (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Tokio-Kürzel: 9984, deutsches Handelssymbol: SFT, US-Handelssymbol: SFTBY) reißt die Serie der schwarzen Tage nicht ab. Am Mittwoch ist der Technologie-Investor wieder einer der größten Nikkei 225 Verlierer. Zur Mittagspause lag das Minus in Tokio bei 15,95 Prozent, die Aktie fiel auf ein 52-Wochen-Tief und unter den Schlusskurs vom vergangenen Freitag. Im deutschen Handel notierte die SoftBank Group Aktie am Morgen bei 15,648 Euro, ein Minus von 8,49 Prozent.