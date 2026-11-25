Für die SoftBank Group Aktie (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Tokio-Kürzel: 9984, deutsches Handelssymbol: SFT, US-Handelssymbol: SFTBY) reißt die Serie der schwarzen Tage nicht ab. Am Mittwoch ist der Technologie-Investor wieder einer der größten Nikkei 225 Verlierer. Zur Mittagspause lag das Minus in Tokio bei 15,95 Prozent, die Aktie fiel auf ein 52-Wochen-Tief und unter den Schlusskurs vom vergangenen Freitag. Im deutschen Handel notierte die SoftBank Group Aktie am Morgen bei 15,648 Euro, ein Minus von 8,49 Prozent.
SoftBank Group Aktie Nikkei 225 Verlierer: Neues 52-Wochen-Tief – rund 70 Prozent unter dem Hoch
Die SoftBank Group Aktie gehört erneut zu den größten Nikkei 225 Verlierern. In Tokio brach der Technologie-Investor zeitweise um rund 16 Prozent ein und fiel auf ein 52-Wochen-Tief. Die Aktie gilt als Stellvertreter für den gesamten KI-Handel – und der steht nach dem Kursrutsch von Nvidia und Anthropic wieder unter Druck.
Die Gründe für den Kursverlust
Die Aktie, an der der KI-Handel gemessen wird
Stellvertreter für den KI-Sektor
SoftBank hat 64,6 Milliarden Dollar in OpenAI investiert und hält die Mehrheit am Chipdesigner Arm. Anleger behandeln die Aktie deshalb als Hebel auf die gesamte KI-Branche.
Nvidia und Anthropic fallen
Nvidia verlor am Dienstag rund 6 Prozent, nachdem die Aktie am Montag um 31,5 Prozent gestiegen war. Der KI-Entwickler Anthropic schloss mit 81,91 Dollar erstmals unter seinem Ausgabepreis von 83 Dollar. Das nährt Zweifel an den Bewertungen privater KI-Unternehmen – auch an der von OpenAI.
Erholung vom Dienstag ausgelöscht
Am Dienstag hatte die Aktie 4,66 Prozent auf 3.166 Yen zugelegt. Dieser Gewinn ist mehr als aufgezehrt, der Kurs liegt unter dem Stand von Freitag.
Gefahr von Zwangsverkäufen
Bei Privatanlegern eines großen japanischen Online-Brokers lagen die Buchverluste auf kreditfinanzierte Positionen laut Bloomberg zuletzt bei durchschnittlich 19,7 Prozent – knapp unter der Schwelle, ab der erfahrungsgemäß Zwangsverkäufe zunehmen.
Schwergewicht im Index
Zusammen mit Advantest und Tokyo Electron war SoftBank zur Mittagspause für rund 95 Prozent des Nikkei-Rückgangs verantwortlich.
Einordnung
Vom Überflieger zum Sorgenkind des Nikkei
Bereits am vergangenen Freitag hatte die SoftBank Group Aktie den schwärzesten Tag seit August 2024 erlebt. Vom 52-Wochen-Hoch bei 9.074 Yen ist der Kurs inzwischen rund 70 Prozent entfernt. Kaum ein Unternehmen hat sich so entschieden auf künstliche Intelligenz ausgerichtet wie der Konzern von Masayoshi Son. Solange der Markt daran glaubte, war das ein Kurstreiber. Seit Anleger die Rentabilität der gewaltigen KI-Investitionen hinterfragen, wirkt dieselbe Wette als Belastung. Der Nikkei 225 schloss am Mittwoch 2,78 Prozent tiefer bei 57.011,62 Punkten.
Häufige Fragen zur SoftBank Group Aktie
Warum ist die SoftBank Group Aktie heute Nikkei 225 Verlierer?
SoftBank gilt als Stellvertreter für den KI-Sektor. Nach den Kursverlusten von Nvidia und Anthropic wurden KI-Werte in Asien verkauft, SoftBank fiel auf ein 52-Wochen-Tief.
Wie stark ist SoftBank an OpenAI beteiligt?
SoftBank hat 64,6 Milliarden Dollar in OpenAI investiert.
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