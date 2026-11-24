SoftBank Corp. Aktie: Die Mutter steigt, die Mobilfunktochter fällt

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 08:37 2 Min.

Die SoftBank Corp. Aktie verliert am Dienstag 2,50 Prozent auf 238 Yen und ist zweitgrößter Verlierer im Nikkei 225. Der Mobilfunker ist nicht mit der Technologieholding SoftBank Group zu verwechseln, die zu den Gewinnern des Tages zählte.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert / eigene Grafik aktiencheck.de (Claude)

Zwei Aktien, ein Name, zwei völlig verschiedene Tage. Die SoftBank Corp. Aktie schloss am Dienstag bei 238,0 Yen, ein Minus von 6,1 Yen oder 2,50 Prozent. Nur KDDI verlor im Nikkei 225 mehr. Gleichzeitig gehörte die Konzernmutter SoftBank Group laut dem Schlussbericht des Dienstes Fisco zu den Werten, die den Index nach oben zogen. Schlusskurs der SoftBank Corp. Aktie 238,0 JPY Tagesverlust, Platz 2 der Verlierer −2,50 % Schlusskurs vom Freitag 244,1 JPY Tagesgewinn des Nikkei 225 +3,91 % Quelle : Investing.com, Schlusskurse 24.11.2026; Reuters Der Unterschied Mobilfunker hier, Technologieholding dort SoftBank Corp. mit der Tokioter Kennnummer 9434 ist der japanische Mobilfunk- und Internetanbieter des Konzerns. Die SoftBank Group mit der Kennnummer 9984 ist die Holding, die weltweit in Technologie- und KI-Unternehmen investiert und an der Tochter beteiligt ist. An der Börse verhalten sich beide Papiere entsprechend unterschiedlich. Die Holding schwankt mit dem KI-Sektor. Die Mobilfunktochter gilt als ruhiger Dividendenwert. Die Einordnung An Rally-Tagen sind ruhige Werte nicht gefragt Eine Unternehmensnachricht, die den Rückgang erklärt, haben wir nicht gefunden. Unsere Lesart: Anleger haben am Dienstag defensive Titel verkauft, um die Erholung der Chip- und KI-Werte mitzunehmen. Dafür spricht, dass mit KDDI der zweite große Mobilfunker ebenfalls nachgab und dass auch Einzelhändler wie Aeon auf der Verliererliste standen. Der Rückgang von 6,1 Yen ist in absoluten Zahlen gering und fällt vor allem im Vergleich zum Gesamtmarkt auf. Was für die SoftBank Corp. Aktie spricht Stabiles Mobilfunkgeschäft im Heimatmarkt

Als Dividendenwert bei Privatanlegern verbreitet

Kein operativer Auslöser für den Rückgang bekannt

Geringere Schwankungen als die Konzernmutter Was Anleger bedenken sollten Umschichtung in Technologiewerte belastet

Verwechslungsgefahr mit SoftBank Group

Gesättigter japanischer Mobilfunkmarkt

Aktuelle Geschäftszahlen lagen nicht vor Einordnung der Redaktion: Die SoftBank Corp. Aktie zeigt, warum der Blick auf die Kennnummer wichtig ist. Wer an der KI-Fantasie des Konzerns teilhaben will, findet sie bei der Holding und nicht beim Mobilfunker. Umgekehrt gilt: Der heutige Rückgang ist nach unserer Einordnung kein Urteil über das Geschäft, sondern Ausdruck einer Umschichtung, die sich an ruhigeren Tagen wieder umkehren kann. FAQ Häufige Fragen zur SoftBank Corp. Aktie Was ist der Unterschied zwischen SoftBank Corp. und SoftBank Group?

SoftBank Corp. ist der japanische Mobilfunkanbieter, SoftBank Group die Technologieholding. Beide sind getrennt börsennotiert. Wie hat die SoftBank Corp. Aktie geschlossen?

Bei 238,0 Yen, 2,50 Prozent unter dem Schlusskurs vom Freitag. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der SoftBank Corp. Aktie?

ISIN JP3732000009. Handelssymbol in Tokio: 9434. Handelssymbol an deutschen Börsen: 3AG1. Die WKN wird nachgetragen.

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