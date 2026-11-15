Selten lagen Kurs und Zahlen so weit auseinander. Am Dienstag schloss die SoftBank-Aktie in Tokio noch 13,9 Prozent höher, getragen von der Erholung asiatischer Technologiewerte. Erst nach Handelsschluss folgten die SoftBank Quartalszahlen – und die zeigten den ersten Nettoverlust seit fast zwei Jahren: 1,12 Billionen Yen, umgerechnet rund 7,1 Milliarden Dollar. Am Mittwoch kam die Quittung. Die Aktie fiel im frühen Handel um bis zu 11 Prozent auf 3.465 Yen, bevor Schnäppchenjäger den Verlust auf rund 5 Prozent eindämmten. Vom Rekordhoch im Juni ist der Kurs damit fast 60 Prozent entfernt.
SoftBank-Aktie: Quartalszahlen Q2 2026/27 mit 7 Milliarden Dollar Verlust statt Gewinn – Masayoshi Sons KI-Wette wird zur Finanzierungsfrage
Die SoftBank Quartalszahlen zum zweiten Geschäftsquartal 2026/27 verfehlen die Erwartungen der Analysten um mehr als eine Billion Yen: Statt eines Gewinns von 129 Milliarden Yen meldet die SoftBank Group einen Nettoverlust von 1,12 Billionen Yen, rund 7 Milliarden Dollar. Eine Abschreibung auf US-Rechenzentrumsprojekte, Kursverluste bei Beteiligungen und explodierende Zinskosten belasten. Die SoftBank-Aktie stürzt am Tag danach um bis zu 11 Prozent ab. Die große Analyse der SoftBank Zahlen: OpenAI, Schulden, Kreditmarkt und was Anleger jetzt wissen müssen.
SFTSFT
SoftBank Quartalszahlen Q2 2026/27
Mehr als eine Billion Yen daneben: die SoftBank Zahlen im Detail
Dass die Ergebnisse von SoftBank kaum vorherzusagen sind, ist bekannt. Diesmal war die Lücke aber gewaltig.
Im Schnitt hatten acht von Bloomberg befragte Analysten für das zweite Geschäftsquartal von Juli bis September einen Gewinn von 129 Milliarden Yen erwartet. Selbst die pessimistischste Schätzung in einer Umfrage von LSEG sah nur einen Verlust von 113 Milliarden Yen. Tatsächlich fiel der Verlust rund zehnmal so hoch aus – eine Lücke von rund 1,25 Billionen Yen zum Konsens. Operativ sah es besser aus: Der Umsatz stieg auf 2,22 Billionen Yen und übertraf die Erwartung von rund 2,02 Billionen Yen deutlich. Für das erste Halbjahr summiert sich der Nettoverlust auf 768 Milliarden Yen nach einem Gewinn von 2,92 Billionen Yen im Vorjahr.
Abschreibung auf US-Rechenzentren
Eine Tochtergesellschaft musste ihre Pläne für den Kauf von Stromtechnik für US-Rechenzentrumsprojekte neu ausrichten. Das kostete 597,2 Milliarden Yen, rund 3,7 Milliarden Dollar.
Beteiligungen unter Druck
Das Anlageergebnis drehte ins Minus. Kursverluste bei börsennotierten Beteiligungen wie Coupang, Grab und Intel belasteten.
Vision Fund im Minus
Der Vision Fund rutschte mit einem Segmentverlust von 81,58 Milliarden Yen ab, nach 2,38 Billionen Yen Gewinn im Vorjahr.
Zinskosten explodieren
Die Finanzierungskosten stiegen auf 461,9 Milliarden Yen im Quartal. Die vorzeitige Tilgung des OpenAI-Brückenkredits ließ offene Kosten auf einen Schlag fällig werden.
Die Zahl, die fehlt
Keine Abwertung von OpenAI – Puffer und Risiko zugleich
Die wichtigste Erkenntnis steckt in dem, was nicht im Verlust enthalten ist. SoftBank hat seine Beteiligung an OpenAI weder auf- noch abgewertet, die Bewertung entspricht dem Stand vom März 2026. Ende September stand einem Einsatz von 54,6 Milliarden Dollar ein Buchwert von 99,6 Milliarden Dollar gegenüber. Am 1. Oktober kamen weitere 10 Milliarden Dollar hinzu, insgesamt hat SoftBank damit 64,6 Milliarden Dollar investiert und hält rund 13 Prozent. Der Buchgewinn von rund 45 Milliarden Dollar ist ein Puffer, aber nicht realisiert. Fällt eine künftige Finanzierungsrunde niedriger aus, schlägt das direkt auf das Ergebnis durch.
Die Bilanz
Schulden steigen schneller als die Erträge
Im ersten Halbjahr flossen 5,37 Billionen Yen in Investitionen, vor allem in weitere OpenAI-Anteile sowie in Kraftwerks- und Rechenzentrumsprojekte in den USA. Finanziert wurde das mit 8,05 Billionen Yen an frischem Geld. Die verzinslichen Verbindlichkeiten stiegen binnen sechs Monaten um 7,91 Billionen Yen auf 32,59 Billionen Yen. Der Kreditmarkt hat das registriert: Die Kosten für die Absicherung von SoftBank-Anleihen gegen Zahlungsausfall stiegen auf rund 466 Basispunkte, den höchsten Stand seit vier Jahren. Masayoshi Son treibt trotzdem neue Projekte voran – erst am 9. November kündigte SoftBank mit Grab und Petros ein KI-Infrastrukturprojekt in Malaysia mit 1,85 Milliarden Dollar Startkapital an.
SoftBank könnte in eine Lage geraten, in der es mit dem Investieren aufhören muss.
Das große Bild
Ein gehebelter Anteilsschein auf OpenAI und Arm
Die SoftBank Group ist heute vor allem eines: eine mit Schulden finanzierte Wette auf zwei Unternehmen. Die Beteiligungen an der Chip-Designerin Arm, an der SoftBank rund 90 Prozent hält, und an OpenAI machen den Großteil des Nettovermögenswerts aus. Steigen ihre Bewertungen, steigt SoftBank überproportional. Fallen sie, wirkt der Hebel in die andere Richtung. Für den Erfolg von Sons Superintelligenz-Strategie sind drei Dinge entscheidend: dass OpenAI weiter zu steigenden Bewertungen Kapital aufnimmt, dass die Nachfrage nach Rechenleistung den Ausbau rechtfertigt und dass SoftBank sich die Finanzierung bis dahin leisten kann. Die SoftBank Quartalszahlen zeigen, dass die dritte Bedingung zum Engpass wird.
Dazu passt das politische Umfeld. Nach dem deutlichen Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen rechnen Marktbeobachter mit strengeren Auflagen für den Bau von Rechenzentren – genau dem Geschäft, in das SoftBank Milliarden steckt. Und die Führungskrise bei Nvidia, die in derselben Woche mit dem Rücktritt von Jensen Huang eskalierte, belastet die gesamte KI-Branche.
Neue Kursziele großer Häuser nach den Zahlen lagen bei Redaktionsschluss nicht vor. Die Spanne der Gewinnschätzungen vor der Veröffentlichung zeigt, wie unsicher selbst Profis bei SoftBank sind: Das Ergebnis hängt weniger vom operativen Geschäft ab als von den Bewertungen weniger großer Beteiligungen.
Die SoftBank-Aktie auf einen Blick
SoftBank Group Corp. (ISIN: JP3436100006, Handelssymbol: 9984 in Tokio, SFT in Frankfurt)
Q2 GJ 2026/27 (Juli bis September): Nettoverlust 1,12 Billionen Yen (Konsens: Gewinn von 129 Milliarden Yen)
Umsatz: 2,22 Billionen Yen (Konsens rund 2,02 Billionen Yen)
Abschreibung US-Rechenzentrumsprojekte: 597,2 Milliarden Yen (rund 3,7 Mrd. Dollar)
Vision Fund: Segmentverlust 81,58 Milliarden Yen
Finanzierungskosten: 461,9 Milliarden Yen im Quartal
OpenAI: 64,6 Mrd. Dollar investiert, Anteil rund 13 Prozent
Verzinsliche Verbindlichkeiten: 32,59 Billionen Yen
Häufige Fragen zu den SoftBank Quartalszahlen
Wie fielen die SoftBank Quartalszahlen Q2 2026/27 aus?
Die SoftBank Group meldete für Juli bis September 2026 einen Nettoverlust von 1,12 Billionen Yen, rund 7 Milliarden Dollar. Analysten hatten einen Gewinn von 129 Milliarden Yen erwartet.
Warum macht SoftBank Verlust?
Eine Abschreibung von 3,7 Milliarden Dollar auf US-Rechenzentrumsprojekte, Kursverluste bei Beteiligungen und Finanzierungskosten von 461,9 Milliarden Yen belasteten das Ergebnis.
Hat SoftBank OpenAI abgewertet?
Nein. Die Bewertung der OpenAI-Beteiligung blieb gegenüber März 2026 unverändert.
Welches Handelssymbol und welche ISIN hat die SoftBank-Aktie?
Die SoftBank-Group-Aktie wird in Tokio unter 9984 und in Frankfurt unter SFT gehandelt. Die ISIN lautet JP3436100006.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.