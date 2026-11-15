SoftBank-Aktie: Quartalszahlen Q2 2026/27 mit 7 Milliarden Dollar Verlust statt Gewinn – Masayoshi Sons KI-Wette wird zur Finanzierungsfrage

Die SoftBank Group ist heute vor allem eines: eine mit Schulden finanzierte Wette auf zwei Unternehmen. Die Beteiligungen an der Chip-Designerin Arm, an der SoftBank rund 90 Prozent hält, und an OpenAI machen den Großteil des Nettovermögenswerts aus. Steigen ihre Bewertungen, steigt SoftBank überproportional. Fallen sie, wirkt der Hebel in die andere Richtung. Für den Erfolg von Sons Superintelligenz-Strategie sind drei Dinge entscheidend: dass OpenAI weiter zu steigenden Bewertungen Kapital aufnimmt, dass die Nachfrage nach Rechenleistung den Ausbau rechtfertigt und dass SoftBank sich die Finanzierung bis dahin leisten kann. Die SoftBank Quartalszahlen zeigen, dass die dritte Bedingung zum Engpass wird.

Dazu passt das politische Umfeld. Nach dem deutlichen Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen rechnen Marktbeobachter mit strengeren Auflagen für den Bau von Rechenzentren – genau dem Geschäft, in das SoftBank Milliarden steckt. Und die Führungskrise bei Nvidia, die in derselben Woche mit dem Rücktritt von Jensen Huang eskalierte, belastet die gesamte KI-Branche.