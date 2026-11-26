Wichtiger als der Kurssprung ist ein Signal vom Anleihemarkt. Die Prämie für fünfjährige Kreditausfallversicherungen auf SoftBank-Schulden stieg am 26. November auf 516 Basispunkte, den höchsten Wert seit 2022. Investoren fürchten, dass die Erträge aus der KI-Infrastruktur zu langsam kommen, um einen schuldenfinanzierten Ausbau zu rechtfertigen.

SoftBank steckt mitten in diesem Thema. Der Konzern hat Milliarden in OpenAI investiert und leistet hohe Vorauszahlungen für Rechenzentren in den USA. Im Quartal von Juli bis September rutschte er dadurch in einen Nettoverlust von rund 1,1 Billionen Yen.