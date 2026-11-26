Am Mittwoch verlor die SoftBank Aktie in Tokio 14,8 Prozent und schloss bei 2.696,50 Yen. Am Donnerstagmorgen stand sie um 10:20 Uhr Ortszeit 9,8 Prozent höher bei 2.960,50 Yen, später lag das Plus nach Marktberichten bei mehr als 10 Prozent. Solche Ausschläge sind selbst für den Technologieinvestor von Masayoshi Son ungewöhnlich. Dahinter steht eine Frage, die an den Märkten gerade alle KI-Werte trifft: Wer bezahlt die Rechenzentren, und wann verdienen sie Geld?
SoftBank Aktie: Minus 15 Prozent, dann plus 10 – wie gefährlich ist Masayoshi Sons KI-Wette auf Pump?
Die SoftBank Aktie springt am Donnerstag in Tokio um rund 10 Prozent, einen Tag nach einem Einbruch um 14,8 Prozent. Gleichzeitig kostet die Absicherung gegen einen Zahlungsausfall so viel wie seit 2022 nicht mehr.
Der Kreditmarkt
Die Ausfallprämie steigt auf den höchsten Stand seit 2022
Wichtiger als der Kurssprung ist ein Signal vom Anleihemarkt. Die Prämie für fünfjährige Kreditausfallversicherungen auf SoftBank-Schulden stieg am 26. November auf 516 Basispunkte, den höchsten Wert seit 2022. Investoren fürchten, dass die Erträge aus der KI-Infrastruktur zu langsam kommen, um einen schuldenfinanzierten Ausbau zu rechtfertigen.
SoftBank steckt mitten in diesem Thema. Der Konzern hat Milliarden in OpenAI investiert und leistet hohe Vorauszahlungen für Rechenzentren in den USA. Im Quartal von Juli bis September rutschte er dadurch in einen Nettoverlust von rund 1,1 Billionen Yen.
Die Gegenrechnung
Arm ist mehr wert als ganz SoftBank
Auf der anderen Seite steht ein Paradox. Die Beteiligung von rund 86 Prozent am Chipdesigner Arm war Anfang der Woche nach Berechnungen von GuruFocus etwa das 1,5-Fache des gesamten Börsenwerts von SoftBank wert. Der Abschlag erklärt sich aus den Schulden. Für Anleger bedeutet das: Die SoftBank Aktie ist ein Hebel auf Arm, OpenAI und die Finanzierungsbedingungen zugleich.
Am Donnerstag zogen in Tokio auch Kioxia, Advantest und Tokyo Electron kräftig an. Der Nikkei stieg nach Berichten um rund 1,6 Prozent. Die US-Börsen sind wegen Thanksgiving geschlossen, neue Impulse aus New York fehlen deshalb bis Freitag.
Die SoftBank Aktie springt zwischen Panik und Hoffnung. Entscheidend ist nicht der Tageskurs, sondern ob der Kreditmarkt die Finanzierung der KI-Wetten weiter mitträgt.
Häufige Fragen zur SoftBank Aktie
Warum steigt die SoftBank Aktie am 26. November 2026?
Nach dem Einbruch vom Mittwoch kauften Anleger in Asien KI-Werte zurück. SoftBank lag am Vormittag rund 10 Prozent im Plus.
Warum ist die SoftBank Aktie zuvor so stark gefallen?
Zweifel an der Rendite schuldenfinanzierter KI-Investitionen trafen den Konzern, der stark in OpenAI und Rechenzentren investiert ist.
Was bedeutet die gestiegene Ausfallprämie?
Investoren verlangen mehr Geld, um sich gegen einen Zahlungsausfall abzusichern. Das verteuert neue Schulden.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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