Anthropic ist das erste große KI-Labor an der Börse und damit der Maßstab, an dem der Markt auch OpenAI misst. Die Anthropic Aktie fiel am Mittwoch zeitweise auf 73,85 Dollar und lag damit 11 Prozent unter dem Ausgabepreis von 83 Dollar. Gegen 16:10 Uhr MEZ notierte sie bei 77,61 Dollar. Wenn Anleger schon bei Anthropic nicht mehr bereit sind, jeden Preis zu zahlen, sinkt die Bewertung, die sich für OpenAI bei einem späteren Börsengang erzielen lässt. Den hat OpenAI nach Medienberichten ohnehin auf frühestens 2027 verschoben.

Der US-Börsenkommentator Jim Cramer brachte es am Dienstag auf den Punkt: Ohne eine Erholung bei Anthropic werde es keinen Börsengang von OpenAI geben. Am Mittwoch bezeichnete er OpenAI als größten Verlierer der missglückten Anthropic-Emission. Für SoftBank ist das die unbequemste denkbare Konstellation: Der Rivale, den Son verpasst hat, zieht nun auch die eigene Wette mit nach unten.