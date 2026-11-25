Selten gibt ein Großinvestor so offen zu, sich geirrt zu haben. Bei einer Konferenz der Wirtschaftszeitung Nikkei in Tokio sagte Masayoshi Son, dass er Anthropic ausgelassen habe, sei einer seiner Fehler gewesen. Der SoftBank-Gründer hatte sich 2023 für OpenAI entschieden und den Rivalen ziehen lassen. Eine Woche später ist die Lage verzwickter als damals gedacht: Anthropic notiert unter dem Ausgabepreis, und die SoftBank Aktie stürzte am Mittwoch in Tokio um 14,8 Prozent auf 2.696,5 Yen. Vom Rekordhoch im Juni ist sie nun rund 70 Prozent entfernt.
SoftBank Aktie: „Einer meiner Fehler“ – Masayoshi Son bereut Anthropic, während seine eigene Aktie 70 Prozent verliert
Masayoshi Son hat öffentlich eingeräumt, dass er bei Anthropic danebenlag. Er setzte alles auf OpenAI und ließ den Rivalen ziehen. Eine Woche später notiert Anthropic unter dem Ausgabepreis, und die SoftBank Aktie bricht in Tokio um fast 15 Prozent ein. Die Top-Story zeigt, was Son gesagt hat, warum seine Wette jetzt doppelt unter Druck steht und worauf Anleger achten sollten.
Die Stammdaten für Anleger: Die SoftBank Aktie trägt die ISIN JP3436100006 und die WKN 891624. In Tokio wird sie unter dem Kürzel 9984 gehandelt, an deutschen Börsenplätzen unter dem Handelssymbol SFT und in den USA außerbörslich als ADR unter SFTBY.
Das Geständnis
„Man soll nicht zwei Hasen jagen“: warum Son Anthropic ziehen ließ
Die Entscheidung gegen Anthropic war keine Frage des Zweifels am Unternehmen, sondern eine der Konzentration.
Nach Sons Schilderung prüfte SoftBank eine Beteiligung an Anthropic, als bereits Kapital an OpenAI zugesagt war. Damals habe das Gefühl vorgeherrscht, man solle nicht zwei Hasen gleichzeitig jagen. Eine Partnerschaft werde nur dann wirklich eng, wenn man sich klar auf einen Partner festlege. Über Anthropic-Chef Dario Amodei sagte Son, er habe ihn bei einem persönlichen Treffen als außergewöhnlichen Menschen erlebt. Anthropic sei ein wunderbares Unternehmen, er wünschte, er hätte damals investiert.
Anthropic nicht zu kaufen, war einer meiner Fehler.
Die Folgen dieser Entscheidung sind gewaltig. SoftBank hat bis zu 64,6 Milliarden Dollar für einen Anteil von rund 13 Prozent an OpenAI zugesagt. Für die Finanzierung habe er im vergangenen Jahr sogar Nvidia-Aktien verkauft, nach eigenen Worten unter Tränen. Das Unternehmen ist damit zum börsennotierten Stellvertreter für OpenAI geworden, und genau das wird der SoftBank Aktie jetzt zum Verhängnis.
Das Paradox
Anthropic fällt – und trifft trotzdem SoftBank
Man könnte meinen, Son dürfe sich über den Kursrutsch des Rivalen freuen. Das Gegenteil ist der Fall.
Anthropic ist das erste große KI-Labor an der Börse und damit der Maßstab, an dem der Markt auch OpenAI misst. Die Anthropic Aktie fiel am Mittwoch zeitweise auf 73,85 Dollar und lag damit 11 Prozent unter dem Ausgabepreis von 83 Dollar. Gegen 16:10 Uhr MEZ notierte sie bei 77,61 Dollar. Wenn Anleger schon bei Anthropic nicht mehr bereit sind, jeden Preis zu zahlen, sinkt die Bewertung, die sich für OpenAI bei einem späteren Börsengang erzielen lässt. Den hat OpenAI nach Medienberichten ohnehin auf frühestens 2027 verschoben.
Der US-Börsenkommentator Jim Cramer brachte es am Dienstag auf den Punkt: Ohne eine Erholung bei Anthropic werde es keinen Börsengang von OpenAI geben. Am Mittwoch bezeichnete er OpenAI als größten Verlierer der missglückten Anthropic-Emission. Für SoftBank ist das die unbequemste denkbare Konstellation: Der Rivale, den Son verpasst hat, zieht nun auch die eigene Wette mit nach unten.
Der Absturz
Minus 14,8 Prozent an einem Tag: was die SoftBank Aktie belastet
Der globale Ausverkauf bei KI-Werten
Die Verluste an der Wall Street setzten sich in Asien fort. In Tokio fielen auch die Chipausrüster Advantest und Tokyo Electron um rund 12 bis 13 Prozent, in Südkorea SK Hynix um rund 11 Prozent. Der Nikkei 225 schloss 2,8 Prozent tiefer.
Die zweite Schreckenswoche
Schon am vergangenen Freitag hatte die SoftBank Aktie 14,5 Prozent auf 3.025 Yen verloren, den stärksten Tagesverlust seit August 2024. Die Erholung vom Dienstag ist vollständig aufgezehrt.
Abschreibungen auf das Infrastrukturgeschäft
Im zweiten Geschäftsquartal verbuchte SoftBank einen Nettoverlust von 1,12 Billionen Yen. Ein großer Teil ging auf eine Wertberichtigung von knapp 600 Milliarden Yen auf Anzahlungen für Stromtechnik für US-Rechenzentren zurück.
Ein Börsenwert unter dem Wert der Beteiligung
Ende September bewertete SoftBank seinen OpenAI-Anteil mit 99,6 Milliarden Dollar. Mehrere Marktbeobachter weisen darauf hin, dass der gesamte Konzern nach dem Kurssturz an der Börse weniger wert sein könnte als diese eine Beteiligung.
Wie belastbar dieser Vergleich ist, hängt allerdings an der Bewertung von OpenAI. Solange das Unternehmen nicht an der Börse ist, gibt es dafür keinen Marktpreis. SoftBank hat daher schon erlebt, dass Banken bei Krediten mit der OpenAI-Beteiligung als Sicherheit zögerten, weil sie den Wert nur schwer einschätzen konnten.
Die Haltung
„Eine törichte Frage“: warum Son trotzdem nicht zurückweicht
Von seiner Überzeugung rückt Son nicht ab. Anfang November nannte er die Frage, ob künstliche Intelligenz eine Blase sei, töricht. In Tokio verwies er auf die Erfahrung nach dem Platzen der Internetblase, als SoftBank das Geld fehlte, um weiter zu investieren. Kursschwankungen dürften die Vorbereitung auf künftiges Wachstum nicht stoppen, auf kurzfristige Gewinne und Aktienkurse achte er nicht mehr.
Seine Strategie beschreibt Son mit dem Brettspiel Othello: Wer alle vier Ecken besetzt, gewinnt. Die vier Ecken sind für ihn KI-Modelle, Chips, Rechenzentren und künstliche Intelligenz in Robotern und Maschinen. Bemerkenswert ist ein Nebensatz: Die Chip- und Rechenzentrumsinfrastruktur von SoftBank solle auch anderen KI-Entwicklern dienen, ausdrücklich auch Anthropic. Wer den Rivalen nicht als Aktionär begleiten kann, will offenbar zumindest an ihm verdienen.
Die Stammdaten der weiteren genannten Unternehmen: Anthropic (ISIN US03703U1079, WKN A42SXH, Handelssymbol 1ANT, US-Handelssymbol ANT) und Nvidia (ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA). OpenAI ist nicht börsennotiert.
Häufige Fragen zur SoftBank Aktie
Was hat Masayoshi Son über Anthropic gesagt?
Bei einer Nikkei-Konferenz am 18. November 2026 nannte er die Entscheidung, nicht in Anthropic zu investieren, einen seiner Fehler. SoftBank hatte sich zuvor auf OpenAI festgelegt.
Warum fällt die SoftBank Aktie?
SoftBank gilt als Stellvertreter für OpenAI und den gesamten KI-Sektor. Der weltweite Ausverkauf bei KI- und Chipwerten, der Kursrutsch von Anthropic und ein Milliardenverlust im letzten Quartal belasten die Aktie.
Wie stark ist SoftBank an OpenAI beteiligt?
SoftBank hat bis zu 64,6 Milliarden Dollar für einen Anteil von rund 13 Prozent zugesagt. Ende September stand die Beteiligung mit 99,6 Milliarden Dollar in den Büchern.
Hält SoftBank Anthropic Aktien?
Nach Sons eigenen Angaben hat SoftBank die Gelegenheit verpasst. Eine neue Beteiligung wurde nicht angekündigt.
Welche ISIN und WKN hat die SoftBank Aktie?
Die ISIN lautet JP3436100006, die WKN 891624. Handelssymbol in Tokio ist 9984, in Deutschland SFT, in den USA SFTBY.
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