Eine eigene Meldung der Bank gab es am Morgen nicht. Die Société-Générale-Aktie folgt der breiten Erholung: Der CAC 40 stieg um 1,68 Prozent auf 8.114,62 Punkte, nachdem er am Mittwoch 0,75 Prozent verloren hatte. Dazu kommen Nachrichten aus der französischen Politik. Der Senat billigte den Beitrag großer Unternehmen zum Haushaltsentwurf 2027 von rund 5 Milliarden Euro. Zugleich sank die Rendite zehnjähriger französischer Staatsanleihen auf 4,73 Prozent, nach 4,77 Prozent am Vortag. Für Banken mit hohem Frankreich-Geschäft sind Staatsfinanzen und Renditeniveau wichtige Stimmungsfaktoren.