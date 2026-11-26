Die Société-Générale-Aktie zählt am Donnerstagmorgen zu den CAC40 Gewinnern. Um 09:31 Uhr notierte die Bank an der Euronext Paris 2,85 Prozent höher bei 63,08 Euro, ein Plus von 1,75 Euro gegenüber dem Vortagesschluss von 61,33 Euro.
Société-Générale-Aktie als CAC40 Gewinner: Rekordquartal und Marktrally treiben die Bank an
Die Société-Générale-Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 2,85 % auf 63,08 Euro und gehört zu den CAC40 Gewinnern. Rückenwind kommen vom Gesamtmarkt und von starken Quartalszahlen.
CAC40 Gewinner
Warum die Société-Générale-Aktie heute steigt
Eine eigene Meldung der Bank gab es am Morgen nicht. Die Société-Générale-Aktie folgt der breiten Erholung: Der CAC 40 stieg um 1,68 Prozent auf 8.114,62 Punkte, nachdem er am Mittwoch 0,75 Prozent verloren hatte. Dazu kommen Nachrichten aus der französischen Politik. Der Senat billigte den Beitrag großer Unternehmen zum Haushaltsentwurf 2027 von rund 5 Milliarden Euro. Zugleich sank die Rendite zehnjähriger französischer Staatsanleihen auf 4,73 Prozent, nach 4,77 Prozent am Vortag. Für Banken mit hohem Frankreich-Geschäft sind Staatsfinanzen und Renditeniveau wichtige Stimmungsfaktoren.
Der Hintergrund: Ein Rekordquartal
Fundamental hat die Bank zuletzt geliefert. Am 29. Oktober meldete sie für das dritte Quartal einen Nettogewinn von 1,89 Milliarden Euro, ein Plus von 24,1 Prozent. Analysten hatten mit rund 1,65 Milliarden Euro gerechnet. Zudem schloss die Bank am 1. Oktober ein außerordentliches Aktienrückkaufprogramm über 1,5 Milliarden Euro ab, das am 3. August begonnen hatte.
Die Zahlen erklären, warum die Aktie von Erholungen oft überdurchschnittlich profitiert. Sie sagen nichts darüber, ob der Kurs den Schwung bis zum Handelsschluss hält.
Steckbrief
- Unternehmen
- Société Générale SA
- ISIN
- FR0000130809
- WKN
- 873403
- Handelssymbol
- GLE (Euronext Paris)
- US-Symbol
- SCGLY (OTC)
- Kurs
- 63,08 €
Stand: 26.11.2026, Kurs: comdirect, 09:31 Uhr, Euronext Paris
Häufige Fragen zur Société-Générale-Aktie
Warum ist die Société-Générale-Aktie ein CAC40 Gewinner? Der Markt erholte sich, und die Bank legte um 2,85 Prozent zu. Hinzu kommen starke Quartalszahlen.
Wie hoch war der Gewinn im dritten Quartal? Die Bank meldete 1,89 Milliarden Euro, ein Plus von 24,1 Prozent.
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