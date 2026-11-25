Die Snowflake Aktie steht vor ihrem wichtigsten Termin des Jahres. Am Mittwoch, dem 2. Dezember, legt der Anbieter der gleichnamigen Datenplattform nach US-Börsenschluss die Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027 vor. Die Messlatte hat das Unternehmen selbst hoch gelegt: Erwartet wird ein Produktumsatz von 1,588 bis 1,593 Milliarden Dollar, ein Plus von 37 bis 38 Prozent. Es wäre das vierte Quartal in Folge, in dem sich das Wachstum beschleunigt oder zumindest auf hohem Niveau hält.
Snowflake Aktie: Zahlen am 2. Dezember, Messlatte bei 37 Prozent Wachstum – kommt die vierte Beschleunigung in Folge?
Snowflake legt nächste Woche Quartalszahlen vor. Nach drei Quartalen mit steigendem Wachstum sind die Erwartungen hoch – und die Aktie zuletzt nervös. Die Snowflake Aktie vor dem Termin.
Die Ausgangslage
Drei Quartale mit steigendem Tempo
Im zweiten Geschäftsquartal stieg der Produktumsatz um 37 Prozent auf 1,49 Milliarden Dollar und machte 96 Prozent der Erlöse aus. Der bereinigte Gewinn je Aktie legte um gut 77 Prozent auf 0,62 Dollar zu. Nach Angaben des Managements beschleunigte sich das Wachstum damit zum dritten Mal in Folge, getragen von der Kernplattform und der Nachfrage nach KI-Anwendungen. Die Börse feierte: Nachbörslich sprang die Aktie damals um gut 23 Prozent. Bezahlt wird das Wachstum allerdings an der Marge – die Prognose für die bereinigte Bruttomarge sank von 75 auf 74 Prozent, weil KI-Arbeitslasten teurer sind.
Der Ausblick
Nervosität vor dem Termin
Zuletzt wurde die Aktie in Sippenhaft genommen: In der Woche bis zum 2. November verlor sie 13 Prozent, ohne dass es eigene schlechte Nachrichten gab. Auslöser waren die Sorgen über KI-Ausgaben bei Amazon und Oracle, die Reaktion auf die ServiceNow-Zahlen und der Kursrutsch bei Datadog. Für Anleger heißt das: Der Markt verzeiht Softwarewerten derzeit wenig. Entscheidend werden am 2. Dezember drei Punkte sein – das Tempo beim Produktumsatz, der Ausblick auf das Schlussquartal und die Entwicklung der Bruttomarge.
Bei der Snowflake Aktie ist nicht mehr die Frage, ob KI Umsatz bringt. Die Frage ist, was sie an Marge kostet.
Häufige Fragen zur Snowflake Aktie
Wann legt Snowflake Zahlen vor?
Am Mittwoch, dem 2. Dezember 2026, nach US-Börsenschluss.
Was erwartet das Unternehmen?
Einen Produktumsatz von 1,588 bis 1,593 Milliarden Dollar, das entspricht 37 bis 38 Prozent Wachstum.
Was macht Snowflake?
Snowflake betreibt eine Datenplattform in der Cloud, auf der Unternehmen Daten speichern, auswerten und KI-Anwendungen laufen lassen.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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