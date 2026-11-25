Im zweiten Geschäftsquartal stieg der Produktumsatz um 37 Prozent auf 1,49 Milliarden Dollar und machte 96 Prozent der Erlöse aus. Der bereinigte Gewinn je Aktie legte um gut 77 Prozent auf 0,62 Dollar zu. Nach Angaben des Managements beschleunigte sich das Wachstum damit zum dritten Mal in Folge, getragen von der Kernplattform und der Nachfrage nach KI-Anwendungen. Die Börse feierte: Nachbörslich sprang die Aktie damals um gut 23 Prozent. Bezahlt wird das Wachstum allerdings an der Marge – die Prognose für die bereinigte Bruttomarge sank von 75 auf 74 Prozent, weil KI-Arbeitslasten teurer sind.