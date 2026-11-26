KeyBanc-Analyst Eric Heath habe das Kursziel für die Aktie von Snowflake (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) aufgrund niedrigerer Bewertungsmultiplikatoren vergleichbarer Unternehmen von 460 auf 400 USD gesenkt und das Rating „overweight“ bestätigt. Die Investmentbank habe 26 Kunden und Partner von Snowflake und Databricks befragt. Ähnlich wie im Vorquartal seien die Umfrageergebnisse für Snowflake im dritten Quartal positiv ausgefallen. Die Nutzung der Plattform habe im Berichtsquartal den Erwartungen entsprochen oder diese sogar übertroffen. Die Aussichten für die Kundenausgaben hätten sich verbessert und auch die Trends beim Einsatz von Cortex Code (CoCo) seien positiv. Zudem würden Data-Lakehouse-Architekturen weiterhin intensiv genutzt, um die Entwicklung von Anwendungen im Bereich der künstlichen Intelligenz zu unterstützen, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 24.11.2026)